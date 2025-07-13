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Новости Российские диверсии в ЕС
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РФ вербует мигрантов через Telegram для преступлений в Европе, - разведка Чехии

Россия вербует мигрантов для преступлений на территории ЕС

Россия использует мигрантов из-за пределов ЕС для совершения преступлений, усиления страха и подрыва доверия к европейским правительствам.

Об этом сообщает чешская разведывательная служба (BIS) в ежегодном отчете за 2024 год, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По данным разведки, Кремль активно использует Telegram для вербовки потенциальных агентов, которых привлекают через посредников. Завербованные российскими спецслужбами агенты получают задание собирать информацию, например, делать видеосъемку военных баз и логистических центров, оказывающих помощь Украине.

Еще одна цель российских спецслужб - оказать психологическое воздействие, ослабить сплоченность западных обществ и снизить поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

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"В это входит ослабление сплоченности западных обществ, распространение страха и неопределенности, подрыв доверия населения к способности государства защитить своих граждан, а также усиление давления с целью сокращения поддержки Украины в ее обороне против российской агрессии",- сказано в отчете.

В разведке отмечают, что часто завербованные через Telegram даже не подозревают, что действуют в интересах Кремля, ведь их привлекают через посредников.

Кроме того, BIS отмечает, что за последние годы Чехия подверглась многочисленным атакам со стороны российских спецслужб, а также указывает на использование Москвой своего влияния через Русскую православную церковь в Чехии.

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Автор: 

россия (96572) Чехия (1757) вербовка (270) Telegram (115)


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Ось тому телеграм повине бути заблокований в усьому світі як це зроблено в Китаї
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13.07.2025 16:46 Ответить
WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Viber, Signal, Line, Snapchat, Discord, KakaoTalk, Google Messages, iMessage, Slack, Microsoft Teams, Zoom Chat, Threema, Voxer, Wire, IMO, Element

Але так, як заблокуємо телеграм, то ці ж дибіли не перейдуть на інший месенджер...
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13.07.2025 17:30 Ответить
Тільки зовсім маленька різниця.Бан легко зловити за порушення правил.
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13.07.2025 18:04 Ответить
РПЦ потрібно визнати терористичною організацією під прямим керівництвом феесбе з самого початку створення за прямим наказом Сталіна і неканонічною сектою, а феесбешну "тєлєгу" Дурова закрити. І до цього таки прийдуть Через біль, страждання і колосальні втрати. То може не чекати наслідків і діяти на випередження?
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13.07.2025 16:52 Ответить
РФ вербує мігрантів через Telegram для злочинів у Європі

Вони вважають, що це круто: лише вчора в нужнік гнилий провалився, боярою потім втішався, а сьодні вже вихожу на мєждународную арєну, *****!
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13.07.2025 17:13 Ответить
 
 