РФ вербует мигрантов через Telegram для преступлений в Европе, - разведка Чехии
Россия использует мигрантов из-за пределов ЕС для совершения преступлений, усиления страха и подрыва доверия к европейским правительствам.
Об этом сообщает чешская разведывательная служба (BIS) в ежегодном отчете за 2024 год, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
По данным разведки, Кремль активно использует Telegram для вербовки потенциальных агентов, которых привлекают через посредников. Завербованные российскими спецслужбами агенты получают задание собирать информацию, например, делать видеосъемку военных баз и логистических центров, оказывающих помощь Украине.
Еще одна цель российских спецслужб - оказать психологическое воздействие, ослабить сплоченность западных обществ и снизить поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.
"В это входит ослабление сплоченности западных обществ, распространение страха и неопределенности, подрыв доверия населения к способности государства защитить своих граждан, а также усиление давления с целью сокращения поддержки Украины в ее обороне против российской агрессии",- сказано в отчете.
В разведке отмечают, что часто завербованные через Telegram даже не подозревают, что действуют в интересах Кремля, ведь их привлекают через посредников.
Кроме того, BIS отмечает, что за последние годы Чехия подверглась многочисленным атакам со стороны российских спецслужб, а также указывает на использование Москвой своего влияния через Русскую православную церковь в Чехии.
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Але так, як заблокуємо телеграм, то ці ж дибіли не перейдуть на інший месенджер...
Вони вважають, що це круто: лише вчора в нужнік гнилий провалився, боярою потім втішався, а сьодні вже вихожу на мєждународную арєну, *****!