У Литві затримали групу агентів РФ, яка планувала вчинити чотири теракти в Європі

Генеральна прокуратура та Кримінальне бюро поліції Литви викрили групу осіб, яка організувала і планувала вчинити чотири теракти в різних країнах Європи.

Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що встановило досудове розслідування?

У межах досудового розслідування встановлено, що 19 липня 2024 року громадянин Литви А. Ш., діючи разом зі спільниками, скористався міжнародними службами доставки та перевезення компаній DHL та DPD та з Вільнюса до різних європейських країн відправив 4 посилки з саморобними вибухово-запальними пристроями.

Зазначається, що дві посилки були відправлені вантажними літаками DHL до Великої Британії, ще дві — до Польщі вантажними фурами DPD.

20 липня 2024 року о 05.45 перша посилка вибухнула і зайнялася в аеропорту німецького Лейпцига перед самим завантаженням у літак DHL, що летів маршрутом Вільнюс–Лейпциг–Велика Британія.

Друга посилка вибухнула і загорілася у вантажівці DPD в Польщі 21 липня о 02:15.

Третя посилка вибухнула і зайнялася на складі DHL у Бірмінгемі (Велика Британія) 22 липня о 03:36.

Четверта посилка, що перевозилася наземним транспортом DPD Польщею, не спрацювала через несправність механізму детонації.

Розслідуванням встановлено, що потужні запальні саморобні вибухові пристрої керувалися електронними таймерами, захованими у масажних подушках. Додаткові суміші горючих речовин для посилення запального ефекту були у тюбиках з-під засобів гігієни та косметики. Для ефекту ураження використовувався терміт – речовина промислового та військового призначення із надзвичайно високою температурою горіння.

Хто займався скоєнням злочинів?

Слідством встановлено, що організацією і координацією цих злочинів займалися громадяни Російської Федерації, які мають зв'язки з воєнною розвідкою РФ.

Зазначається, що декілька координаторів злочинів безпосередньо пов'язані зі спробою теракту 9 травня 2024 року у Вільнюсі, коли був підпал торгового центру IKEA. Це громадянин України Данило Громов, який також використовує особисті дані громадянина РФ Ярослава Михайлова таТомас Довган Стабачинскас, який має громадянства Литви та РФ.

Слідчі з'ясували, що під час підготовки терактів до окремих завдань залучалися й інші громадяни Литви, Росії, Латвії, Естонії, України. Їх знаходили через знайомства, вербували та підтримували контакт через Телеграм, пропонуючи винагороду та розраховуючись криптовалютою.

Група діяла організовано, дотримуючись суворої конспірації, дроблячи завдання: перевезення посилок і паливних речовин, їхня передача іншим учасникам, укриття в схованках, активація пристроїв тощо доручалися різним виконавцям, які найчастіше не пов'язані один з одним.

У Литві, Польщі, Латвії та Естонії загалом було проведено понад 30 обшуків. Під час комплексних слідчих дій із незаконного обігу вилучено вибухові речовини, заховані в консервних банках, а також детонатори.

На цій стадії досудового розслідування підозри в організації та підготовці зазначених злочинів пред'явлено загалом 15 підозрюваним - це громадяни РФ, Литви, Латвії, Естонії та України.

