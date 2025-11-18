К диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что диверсию на польской железной дороге устроили двое граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
"Идентифицированные лица – это двое граждан Украины, которые длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами", – отметил глава польского правительства.
Они успели бежать в Беларусь.
Подробности
Один из мужчин был осужден во Львове за диверсии, а другой – житель Донбасса. Они проживали в Беларуси и въехали в Польшу через пограничный переход осенью этого года.
Туск добавил, что в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению злоумышленников и их сообщников
Что предшествовало?
- Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.
- Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин - Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
- Участок железной дороги Варшава - Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.
нехай поляки цих двох
українцівуродів посадять на палю, четвертують і повішають !
ніхто в Україні НЕ здригнеться
.
Ідентифіковані особи - це двоє громадян України, які тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами", - зазначив глава польського уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3585658
Може, під час написання заголовка варто було б редакторам бути точними?
Зрадників треба позбавляти громадянства. Видавати довідку - про те, що тіло народилось коли і де. Все.
Я це заслуговую вже по факту народження в Україні.
Хоча впевнений що на паспорт України потрібно здати:
мовний екзамен і екзамен лояльності до України.
а громадян ном держави Україна ти можеш бути і громадянином тебе називати можна.
Звичайна кацапська тактика: і шкоди наробити і спрямувати ненависть на жертву (класичний "их там нет").
І Захід не має себе тішити думкою що їх це омине, підлі кацапи в будь-якій країні знайдуть запроданців, які за пару срібних монет нароблять біди.
На жаль, явище не нове - рідна стихія підлих кацапів
Алеж у центр рашки лізти це звісно краще, ніж з наскоку узяти Брест, і рухатись до Литви, налогодити логістику, обрізати рашці доставку
продовольства через ці кордони. Та й в майбутньому можна з ФРН чи Чеською Республікою поторгуватись за Кеннігсберг. З котрого криси побіжуть після блокування кордону та руйнування портової інфри.
Може треба ретельніше відслідковувати хто в'їжджає.
Чи ви лише в тотальному блокуванні кордону досягаєте успіхів?
Працюють на москалів.
Бо дуже ******* москальські гроші.