Новости Диверсии в Польше и Литве
4 824 28

К диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - Туск

Диверсия на польской железной дороге: задержаны два украинца

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что диверсию на польской железной дороге устроили двое граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

"Идентифицированные лица – это двое граждан Украины, которые длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами", – отметил глава польского правительства.

Они успели бежать в Беларусь.

Читайте также: Диверсии на железной дороге Польши – не война, а предвоенное состояние, – начальник польского Генштаба Кукула

Подробности

Один из мужчин был осужден во Львове за диверсии, а другой – житель Донбасса. Они проживали в Беларуси и въехали в Польшу через пограничный переход осенью этого года.

Туск добавил, что в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению злоумышленников и их сообщников

Читайте: Подрыв железной дороги в Польше: все следы ведут в Россию, - Косиняк-Камыш

Что предшествовало?

Читайте также: Стубб о диверсиях на польской железной дороге: Это новая норма

задержание (6741) Польша (8999) Туск Дональд (834) диверсия (343)
Топ комментарии
+19
Не українці - а особи з українськими паспортами..

Зрадників треба позбавляти громадянства. Видавати довідку - про те, що тіло народилось коли і де. Все.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:38 Ответить
+12
Можете навіть їх рострилять це сміття запроданці за пʼять копійок.
показать весь комментарий
18.11.2025 15:00 Ответить
+11
ЦЕ НЕ УКРАЇНЦІ. ЦЕ РУСКАГАВАРЯЩІЯ з паспортами України. Не плутайте
показать весь комментарий
18.11.2025 16:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можете навіть їх рострилять це сміття запроданці за пʼять копійок.
показать весь комментарий
18.11.2025 15:00 Ответить
+100 !

нехай поляки цих двох українців уродів посадять на палю, четвертують і повішають !

ніхто в Україні НЕ здригнеться

.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:56 Ответить
Може, під час написання заголовка варто було б редакторам бути точними?
показать весь комментарий
18.11.2025 15:03 Ответить
досить дивно, про міндіча не писали що він єврей, а писали що громадянин ізраіля. а тут конкретно етнічну приналежність вказали. це якийсь нацизм.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:40 Ответить
Ага, після мого поста на цензорі, що євреї грабують Україну мене взагалі забанили, нізя
показать весь комментарий
18.11.2025 20:56 Ответить
І таких там тисячі.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:36 Ответить
і тут
показать весь комментарий
18.11.2025 16:39 Ответить
Не українці - а особи з українськими паспортами..

Зрадників треба позбавляти громадянства. Видавати довідку - про те, що тіло народилось коли і де. Все.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:38 Ответить
просто нема закона про захист українців. є тільки про антисемітизм закон. тому журналісти можуть називати етнічних кацапів українцями, тим самим принижуючи українців.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:44 Ответить
А що поганого в тому що мене назвуть українцем.
Я це заслуговую вже по факту народження в Україні.
Хоча впевнений що на паспорт України потрібно здати:
мовний екзамен і екзамен лояльності до України.
показать весь комментарий
18.11.2025 18:34 Ответить
якщо ти етнічний кацап, чому тебе можна називати українцем? не розумію.

а громадян ном держави Україна ти можеш бути і громадянином тебе називати можна.
показать весь комментарий
18.11.2025 19:23 Ответить
ЦЕ НЕ УКРАЇНЦІ. ЦЕ РУСКАГАВАРЯЩІЯ з паспортами України. Не плутайте
показать весь комментарий
18.11.2025 16:44 Ответить
чомусь ще вчора про це подумав, але хотілося вірити в краще.
Звичайна кацапська тактика: і шкоди наробити і спрямувати ненависть на жертву (класичний "их там нет").
І Захід не має себе тішити думкою що їх це омине, підлі кацапи в будь-якій країні знайдуть запроданців, які за пару срібних монет нароблять біди.
На жаль, явище не нове - рідна стихія підлих кацапів
показать весь комментарий
18.11.2025 16:45 Ответить
Та це від початку було ясно
показать весь комментарий
18.11.2025 16:45 Ответить
А як ту гниду засуджену за диверсії проти України відпустили в Білорусію? ще й паспорт не забрали
показать весь комментарий
18.11.2025 16:52 Ответить
З Біларашки приперлись ? А ви ще питаєте звідки на теренах Європи купа російських дронів. Ів угрів запитайте
показать весь комментарий
18.11.2025 16:59 Ответить
Поляки, женіть копняками усіх українських чоловіків віком 18-55 назад в Україну. І вам спокійніше жити, і нам призовників більше. Усю сцикоту, яка прагнутиме залишитися у польських погрібах, вважати кацапськими диверсантами, виловлювати і депортовувати на батьківщину через систему СБУ-прокуратура-ТЦК.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:59 Ответить
Засуджений у Львові за диверсії, дали умовно?
показать весь комментарий
18.11.2025 17:10 Ответить
Певне заочно судили, після вчинення злочину він утік за кордон.
показать весь комментарий
18.11.2025 18:36 Ответить
скоїли спецоперацію чекістів московити, що отримали паспорти без натуралізації на шару , так і потрібно вказувати ...
показать весь комментарий
18.11.2025 17:15 Ответить
Так і знав. Доки Бєлку не заблокуєш разом зі святоКалінінградом вздовж кордону з Польшею нічого не буде у цій війні.
Алеж у центр рашки лізти це звісно краще, ніж з наскоку узяти Брест, і рухатись до Литви, налогодити логістику, обрізати рашці доставку
продовольства через ці кордони. Та й в майбутньому можна з ФРН чи Чеською Республікою поторгуватись за Кеннігсберг. З котрого криси побіжуть після блокування кордону та руйнування портової інфри.
показать весь комментарий
18.11.2025 17:18 Ответить
Якого біса ви впускали ту патентовану наволоч?

Може треба ретельніше відслідковувати хто в'їжджає.

Чи ви лише в тотальному блокуванні кордону досягаєте успіхів?
показать весь комментарий
18.11.2025 17:19 Ответить
Виборці Зеленського працюють.
Працюють на москалів.
Бо дуже ******* москальські гроші.
показать весь комментарий
18.11.2025 18:17 Ответить
Так, кацапи теж використовують українські паспорти, щоб потрапити до Польщ.і
показать весь комментарий
18.11.2025 18:44 Ответить
І що, у нас оно в центрі Києва цілий табун "українців" працює на русню.
показать весь комментарий
18.11.2025 19:10 Ответить
Скільки можна називати цю вату українцями, це жителі лугандонії, які мають українськи паспорти. Ну звичайно ж, рашка відпрацювала, як і можна було очікувати руками "громадян України"
показать весь комментарий
18.11.2025 19:30 Ответить
Вроде мелко такое говорить. Но как же быстро пшеки всё раскопали, следаки какие вдалые. Тут тебе и белоруссия и кацапия запросто! Предполагаю, что уже завтра и прописка у украинцев категорически с Волыни вылезет и дедов ихних биографии проявят. А там и до Степана Андреевича рукой подать!
показать весь комментарий
18.11.2025 21:03 Ответить
 
 