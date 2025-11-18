К диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что диверсию на польской железной дороге устроили двое граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

"Идентифицированные лица – это двое граждан Украины, которые длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами", – отметил глава польского правительства.

Они успели бежать в Беларусь.

Подробности

Один из мужчин был осужден во Львове за диверсии, а другой – житель Донбасса. Они проживали в Беларуси и въехали в Польшу через пограничный переход осенью этого года.

Туск добавил, что в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению злоумышленников и их сообщников

Что предшествовало?

Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.

Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин - Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.

Участок железной дороги Варшава - Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

