Подрыв железной дороги в Польше: все следы ведут в Россию, - Косиняк-Камыш
Взрыв на железнодорожном пути в районе Мика расследуется как элемент гибридной войны. Польская армия и спецслужбы контролируют инфраструктуру, видео и дистанционное подключение взрывчатки изучаются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью радио ZET заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Как только будут задержаны виновные, которые это подготовили, подложили и осуществили, то будем иметь абсолютную уверенность. Но анализируя события в Польше, Европе, ситуацию в аэропортах, акты диверсий в других странах, поджоги в торговых центрах - все следы ведут на восток, к России", - подчеркнул Косиняк-Камыш.
По его словам, это элемент гибридной войны, которую Россия ведет против НАТО, Европы, Польши, пытаясь вызвать беспокойство и страх.
"Мы должны быть осторожными, но не испуганными, покорными, но сильными. Все это делается для того, чтобы разрушить единство внутри стран, уничтожить альянсы и посеять неуверенность", - подчеркнул министр.
Польша расследует диверсии на железной дороге и усиливает охрану путей
Косиняк-Камыш сообщил, что польские спецслужбы обнаружили вблизи мест диверсий камеры, вероятно, для фиксации взрывов или онлайн-слежения за железнодорожной инфраструктурой. Расследование продолжается.
По его словам, Польша сейчас находится в состоянии "между войной и миром", ведь происходят кибератаки, акты диверсий, масштабная дезинформация, уничтожается критическая инфраструктура во всей Европе, искусственно создаются новые миграционные пути для усиления нестабильности.
Косиняк-Камыш также сообщил, что польская армия готова поддержать полицию и службу охраны путей в патрулировании вблизи железнодорожных сообщений. В то же время он опроверг, что правительство Польши серьезно рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного полотна в Польше. Туск рассматривает диверсию.
- Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин - Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
- Участок железной дороги Варшава - Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.
То значить, теракт був контрольованим?