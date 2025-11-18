Подрыв железной дороги в Польше: все следы ведут в Россию, - Косиняк-Камыш

Взрыв на железнодорожном пути в районе Мика расследуется как элемент гибридной войны. Польская армия и спецслужбы контролируют инфраструктуру, видео и дистанционное подключение взрывчатки изучаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью радио ZET заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Как только будут задержаны виновные, которые это подготовили, подложили и осуществили, то будем иметь абсолютную уверенность. Но анализируя события в Польше, Европе, ситуацию в аэропортах, акты диверсий в других странах, поджоги в торговых центрах - все следы ведут на восток, к России", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

По его словам, это элемент гибридной войны, которую Россия ведет против НАТО, Европы, Польши, пытаясь вызвать беспокойство и страх.

"Мы должны быть осторожными, но не испуганными, покорными, но сильными. Все это делается для того, чтобы разрушить единство внутри стран, уничтожить альянсы и посеять неуверенность", - подчеркнул министр.

Польша расследует диверсии на железной дороге и усиливает охрану путей

Косиняк-Камыш сообщил, что польские спецслужбы обнаружили вблизи мест диверсий камеры, вероятно, для фиксации взрывов или онлайн-слежения за железнодорожной инфраструктурой. Расследование продолжается.

По его словам, Польша сейчас находится в состоянии "между войной и миром", ведь происходят кибератаки, акты диверсий, масштабная дезинформация, уничтожается критическая инфраструктура во всей Европе, искусственно создаются новые миграционные пути для усиления нестабильности.

Косиняк-Камыш также сообщил, что польская армия готова поддержать полицию и службу охраны путей в патрулировании вблизи железнодорожных сообщений. В то же время он опроверг, что правительство Польши серьезно рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.

Что предшествовало?