Фон дер Ляйен: Угрозы европейской безопасности растут после диверсий в Польше

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что угрозы безопасности в Европе являются реальными и продолжают расти. Так она отреагировала на диверсии на железной дороге в Польше.

Об этом она сообщила в своем посте в Х, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, на фоне этих инцидентов Европа должна укреплять способность противодействовать враждебным действиям и усиливать защиту критической инфраструктуры.

"Европа должна срочно усилить способность защищать наше небо и нашу инфраструктуру. Польша занимает первое место в Европе по объему расходов на оборону. И она же будет крупнейшим бенефициаром инструмента SAFE. Вместе мы сильнее", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша подтвердила безусловную поддержку Украины несмотря на диверсии на железной дороге, - МИД

Что предшествовало?

Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного полотна в Польше. Туск рассматривает диверсию.

Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин-Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск подтвердил, что железную дорогу в Польше взорвали диверсанты: Маршрут имеет решающее значение для доставки помощи Украине