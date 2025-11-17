РУС
Новости Российские диверсии в ЕС
583 9

Фон дер Ляйен: Угрозы европейской безопасности растут после диверсий в Польше

Урсула фон дер Ляйен на Ukraine Recovery Conference 2024

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что угрозы безопасности в Европе являются реальными и продолжают расти. Так она отреагировала на диверсии на железной дороге в Польше.

Об этом она сообщила в своем посте в Х

По ее словам, на фоне этих инцидентов Европа должна укреплять способность противодействовать враждебным действиям и усиливать защиту критической инфраструктуры.

"Европа должна срочно усилить способность защищать наше небо и нашу инфраструктуру. Польша занимает первое место в Европе по объему расходов на оборону. И она же будет крупнейшим бенефициаром инструмента SAFE. Вместе мы сильнее", - отметила она.

Что предшествовало?

Автор: 

Польша (8994) диверсия (334) Урсула фон дер Ляйен (656)
"Воєнний стан" чи так як Зе - всі "на шашлики"? Думайте...
17.11.2025 17:04 Ответить
Зеленський молодець - цим "всінашашлики" так замимлив очі кацапам , що їм й досі підгороє - "київза3дня" не вдався ...))
17.11.2025 17:10 Ответить
а нам не замилив - тільки кацапам?
17.11.2025 17:14 Ответить
А кому це "вам" ...?
17.11.2025 17:31 Ответить
ну не Вам це точно - у Вас там "Зерро"
17.11.2025 17:33 Ответить
В Україні скрізь 3,14здєць, а зєлєнскій маладєц 🤬
17.11.2025 17:16 Ответить
"Зе і Ко" ,,,,
а там ще 5-6 дефективних менеджерів....
17.11.2025 17:18 Ответить
Головне, не спішіть.
Допийте своє ванільне лате.
Висловте: глибоке занепокоєння, сильну стурбованість, тверде засудження і т.д.
Потім по магазинах на шопінг і підготовка до новорічних свят.
Може пронесе???
17.11.2025 17:17 Ответить
Та пані, або щось не добачає, або щось не дочуває...???!!!

Пропідороськи дрони, НАПОВНУ, ведуть розвідку над військовими базами НАТО в державах ЄВРОСОЮЗУ, Німеччини, Бельгії, Данії, Іспанії, Франції, а у Євросоюзі за схвильованістю, занепокоєнням, стурбованістю та постійними нападами дизентерії, НІЧОГО НЕ БАЧАТЬ, бо заклопотані від постійних словесних поносів та безпорадністю свого надуманого словоблудства про мирні перемовини......!!!!
17.11.2025 17:28 Ответить
 
 