Фон дер Ляйен: Угрозы европейской безопасности растут после диверсий в Польше
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что угрозы безопасности в Европе являются реальными и продолжают расти. Так она отреагировала на диверсии на железной дороге в Польше.
Об этом она сообщила в своем посте в Х, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, на фоне этих инцидентов Европа должна укреплять способность противодействовать враждебным действиям и усиливать защиту критической инфраструктуры.
"Европа должна срочно усилить способность защищать наше небо и нашу инфраструктуру. Польша занимает первое место в Европе по объему расходов на оборону. И она же будет крупнейшим бенефициаром инструмента SAFE. Вместе мы сильнее", - отметила она.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного полотна в Польше. Туск рассматривает диверсию.
- Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин-Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
а там ще 5-6 дефективних менеджерів....
Допийте своє ванільне лате.
Висловте: глибоке занепокоєння, сильну стурбованість, тверде засудження і т.д.
Потім по магазинах на шопінг і підготовка до новорічних свят.
Може пронесе???
Пропідороськи дрони, НАПОВНУ, ведуть розвідку над військовими базами НАТО в державах ЄВРОСОЮЗУ, Німеччини, Бельгії, Данії, Іспанії, Франції, а у Євросоюзі за схвильованістю, занепокоєнням, стурбованістю та постійними нападами дизентерії, НІЧОГО НЕ БАЧАТЬ, бо заклопотані від постійних словесних поносів та безпорадністю свого надуманого словоблудства про мирні перемовини......!!!!