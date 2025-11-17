Фон дер Ляєн: Загрози європейській безпеці зростають після диверсій у Польщі

Урсула фон дер Ляєн на Ukraine Recovery Conference 2024

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що загрози безпеці в Європі є реальними та продовжують зростати. Так вона відреагувала на диверсії на залізниці у Польщі.

Про це вона повідомила у своєму дописі в Х, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на тлі цих інцидентів Європа має зміцнювати здатність протидіяти ворожим діям і посилювати захист критичної інфраструктури.

"Європа повинна терміново посилити здатність захищати наше небо і нашу інфраструктуру. Польща посідає перше місце в Європі за обсягом витрат на оборону. І вона ж буде найбільшим бенефіціаром інструменту SAFE. Разом ми сильніші", - зазначила вона.

Що передувало?

"Воєнний стан" чи так як Зе - всі "на шашлики"? Думайте...
17.11.2025 17:04 Відповісти
а нам не замилив - тільки кацапам?
17.11.2025 17:14 Відповісти
ну не Вам це точно - у Вас там "Зерро"
17.11.2025 17:33 Відповісти
В Україні скрізь 3,14здєць, а зєлєнскій маладєц 🤬
17.11.2025 17:16 Відповісти
"Зе і Ко" ,,,,
а там ще 5-6 дефективних менеджерів....
17.11.2025 17:18 Відповісти
Головне, не спішіть.
Допийте своє ванільне лате.
Висловте: глибоке занепокоєння, сильну стурбованість, тверде засудження і т.д.
Потім по магазинах на шопінг і підготовка до новорічних свят.
Може пронесе???
17.11.2025 17:17 Відповісти
Та пані, або щось не добачає, або щось не дочуває...???!!!

Пропідороськи дрони, НАПОВНУ, ведуть розвідку над військовими базами НАТО в державах ЄВРОСОЮЗУ, Німеччини, Бельгії, Данії, Іспанії, Франції, а у Євросоюзі за схвильованістю, занепокоєнням, стурбованістю та постійними нападами дизентерії, НІЧОГО НЕ БАЧАТЬ, бо заклопотані від постійних словесних поносів та безпорадністю свого надуманого словоблудства про мирні перемовини......!!!!
17.11.2025 17:28 Відповісти
 
 