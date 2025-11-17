Фон дер Ляєн: Загрози європейській безпеці зростають після диверсій у Польщі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що загрози безпеці в Європі є реальними та продовжують зростати. Так вона відреагувала на диверсії на залізниці у Польщі.

За її словами, на тлі цих інцидентів Європа має зміцнювати здатність протидіяти ворожим діям і посилювати захист критичної інфраструктури.

"Європа повинна терміново посилити здатність захищати наше небо і нашу інфраструктуру. Польща посідає перше місце в Європі за обсягом витрат на оборону. І вона ж буде найбільшим бенефіціаром інструменту SAFE. Разом ми сильніші", - зазначила вона.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.

Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін-Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.

