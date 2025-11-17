Фон дер Ляєн: Загрози європейській безпеці зростають після диверсій у Польщі
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що загрози безпеці в Європі є реальними та продовжують зростати. Так вона відреагувала на диверсії на залізниці у Польщі.
Про це вона повідомила у своєму дописі в Х, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, на тлі цих інцидентів Європа має зміцнювати здатність протидіяти ворожим діям і посилювати захист критичної інфраструктури.
"Європа повинна терміново посилити здатність захищати наше небо і нашу інфраструктуру. Польща посідає перше місце в Європі за обсягом витрат на оборону. І вона ж буде найбільшим бенефіціаром інструменту SAFE. Разом ми сильніші", - зазначила вона.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
- Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін-Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а там ще 5-6 дефективних менеджерів....
Допийте своє ванільне лате.
Висловте: глибоке занепокоєння, сильну стурбованість, тверде засудження і т.д.
Потім по магазинах на шопінг і підготовка до новорічних свят.
Може пронесе???
Пропідороськи дрони, НАПОВНУ, ведуть розвідку над військовими базами НАТО в державах ЄВРОСОЮЗУ, Німеччини, Бельгії, Данії, Іспанії, Франції, а у Євросоюзі за схвильованістю, занепокоєнням, стурбованістю та постійними нападами дизентерії, НІЧОГО НЕ БАЧАТЬ, бо заклопотані від постійних словесних поносів та безпорадністю свого надуманого словоблудства про мирні перемовини......!!!!