Польща підтвердила безумовну підтримку України попри диверсії на залізниці, - МЗС

Україна та Польща ведуть "конструктивний історичний діалог" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Польща продовжить підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії, незважаючи на диверсії на залізничній інфраструктурі країни.

Про це заявив речник МЗС Польщі Мацєй Вевюр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка України, яка захищається, є беззаперечною", - підкреслив він, відповідаючи на питання щодо впливу інцидентів на подальшу допомогу Києву.

Вевюр зазначив, що наразі неможливо точно визначити винних у диверсіях і що коментарі на цю тему будуть можливі після з’ясування обставин. "Незалежно від того, хто за цим стоїть, наша підтримка для України, що бореться, є бездискусійною. Це в інтересах нашого сусіда - України, але це також в інтересах Польщі та, зрештою, всієї Європи", - підкреслив Вевюр, додаючи, що ці події "не вплинуть на польську підтримку для України", - додав речник.

За його словами, події на залізниці не вплинуть на подальшу підтримку України з боку Польщі.

У Словаччині тиждень тому тєж була диверсія на зализниці. КАЦАПИ НЕ ХОЧУТЬ ЖИТИ У СВОЇХ БОЛОТАХ - тому активно сидять та гадять у Європі
17.11.2025 15:43 Відповісти
А куди полякам дітися? Особливо з таким прибацаним презвіздентом як няв.врот.ський. Правде цей призвіздент також зрозуміє, з часом, бо він якийсь туповатий, що без незалежної України не буде і Польщі.
17.11.2025 15:59 Відповісти
Чия б корова мичала, а наша б мовчала. Вибір 2019 року важко "перевершити".
17.11.2025 17:58 Відповісти
Не тільки в нас тупе бидло вибрало блазня-ідіота, який тільки міг рила корчити зі сцени.Чого вартий вибір американців, я вже стільки писав про це, що не хочу повторюватись. Хоч між цими двума блазнями є велика різниця. Наш блазень привів війну в Україну, а пришелепкований Донні зробив з найбільшої потуги в світі посміховисько.
17.11.2025 18:06 Відповісти
 
 