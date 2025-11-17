Польща підтвердила безумовну підтримку України попри диверсії на залізниці, - МЗС

Польща продовжить підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії, незважаючи на диверсії на залізничній інфраструктурі країни.

Про це заявив речник МЗС Польщі Мацєй Вевюр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка України, яка захищається, є беззаперечною", - підкреслив він, відповідаючи на питання щодо впливу інцидентів на подальшу допомогу Києву.

Вевюр зазначив, що наразі неможливо точно визначити винних у диверсіях і що коментарі на цю тему будуть можливі після з’ясування обставин. "Незалежно від того, хто за цим стоїть, наша підтримка для України, що бореться, є бездискусійною. Це в інтересах нашого сусіда - України, але це також в інтересах Польщі та, зрештою, всієї Європи", - підкреслив Вевюр, додаючи, що ці події "не вплинуть на польську підтримку для України", - додав речник.

За його словами, події на залізниці не вплинуть на подальшу підтримку України з боку Польщі.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.

Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін-Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.

