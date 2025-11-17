Путін підписав закон про довічне ув’язнення за диверсії

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що посилює кримінальну відповідальність за диверсійні дії, фактично прирівнявши їх до терористичних злочинів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську служба ВВС.

Тепер за участь у диверсіях можна притягувати до кримінальної відповідальності осіб з 14 років. Якщо неповнолітніх залучатимуть до таких дій, їм загрожує покарання до довічного ув’язнення.

Закон передбачає:

  • виключення умовного покарання;

  • неможливість призначення покарання нижче встановленої мінімальної межі;

  • умовно-дострокове звільнення не раніше, ніж після відбуття 75% строку.

Закон набрав чинності одразу після підписання Путіним.

Що передувало?

Депутати Держдуми РФ ухвалили закон про притягнення до кримінальної відповідальності за диверсії з 14 років.

путін володимир кримінальна відповідальність диверсія
Плешивая тварь парит всем защитникам Украины терроризм. Пора бы и нам давать пожизненное всем военнопленным, причем по терророристическим статьям и статьям за геноцид украинского народа из нацистских побуждений, чтобы стимулировать плешивого к обмену.
17.11.2025 15:50 Відповісти
підрив Транссібу не сподобався.
Треба повторити.
17.11.2025 15:07 Відповісти
а у нас за наведення ракет з жертвами та пошкодженнями важливих об'єктів дають по 15 рочків.
17.11.2025 15:13 Відповісти
1937-й на Немытой не так уж і далеко...
17.11.2025 15:08 Відповісти
Перший за ним і сяде. Для цього є доказова база ще з 2022 року.
17.11.2025 15:12 Відповісти
а у нас за наведення ракет з жертвами та пошкодженнями важливих об'єктів дають по 15 рочків.
17.11.2025 15:13 Відповісти
путінюгенд вже є..тепер саджати з 14, потім концтабори..з трупів мило варити, волосся на матраци, шкіра з тату - на абажури та сумки..

Колись вже таке було..
17.11.2025 15:14 Відповісти
>з трупів мило варити, волосся на матраци, шкіра з тату - на абажури та сумки..

цього не було
17.11.2025 15:16 Відповісти
Було
17.11.2025 15:21 Відповісти
самі бачили?
17.11.2025 15:55 Відповісти
Це офіційний факт.
17.11.2025 19:05 Відповісти
так само, як і різнокольоровий дим (різні кольори для різних етнічних груп), ну і класика - "it was real in my mind"
17.11.2025 19:09 Відповісти
https://volynua.com/posts/natsistka-prozvana-buhenvaldskou-vidmou-robila-abazhuri-iz-ludskoi-shkiri
17.11.2025 15:59 Відповісти
казки, типу мастурбаційних машин для вбивства
17.11.2025 16:04 Відповісти
Ага. "Нє фсьо так адназначна". Оббрехали чесну націонал - соціалістку. І повісилася в камері Ельза Кох на знак протесту проти необгрунтованого вироку суду.
17.11.2025 16:25 Відповісти
Вибачте шо встряваю. ШІ каже шо за той абажур суд не зміг довести шо Ельза зробила його з людської шкіри. І саме через це той абажур прибрали з експозиції в Бухенвальді.
Але натомість є 100500 офіційно задокументованих свідоцтв збору людськіх волосся, шкіри, зубів і такого іншого.
17.11.2025 17:22 Відповісти
який сенс збирати це все, особливо враховуючи спалах тифу, який був в ті роки?
17.11.2025 18:18 Відповісти
Я не знаю. Я в цю тему не заглиблювався. Мені якось до рук потрапила книжка про Освенцим, я подужав сторінок десять... спіткнувся про опис шо в німців були дуже раціональні правила розкладки трупів в пічках, шоб розтоплений жир стікав донизу, а дитячі трупи треба класти згори і по боках, бо вони швидко прогорають і можна підкладати ще... ось як я прочитав цю інформацію, так книжку закрив і вирішив більше в цю тему не заглиблюватися...
17.11.2025 21:49 Відповісти
З.І. можете вважати мене занадто сентиментальним...
17.11.2025 21:50 Відповісти
Так, банально оббрехали. Ніби це вперше в історії таке. Де пруфи? А повісити і "асвабадітєлі" могли, як це було з іншими.
17.11.2025 18:11 Відповісти
нам такий закон потрібен!
17.11.2025 15:19 Відповісти
Помулку зробив, треба було з 10,в 14 там вже не дивірсанти, а наркоман и...
17.11.2025 15:20 Відповісти
Скоро козломордых будут клеймить штрихкодом на лбу
17.11.2025 15:41 Відповісти
17.11.2025 15:50 Відповісти
Коли ж тобі підпишуть,чи може сам собі підпишеш?За розв'язану агресію проти суверенної держави,за терор,за вбивства населення,за зруйновані житло,храми,лікарні,об'єкти культурної спадщини,адмінбудівлі,об'єкти критичної інфрасруктури,освітні заклади,порти,за екоцид,за депортацію і кражу дітей,за тортури військовополонених і цивільних до смертної кари через повішання.
Разів 200 подивився,починаючи з прямого ефіру.
17.11.2025 15:55 Відповісти
Адмін, чому ху*ло з великої літери та взагалі рф теж пишеться з маленьких літер ?
17.11.2025 16:04 Відповісти
 
 