Путін підписав закон про довічне ув’язнення за диверсії

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що посилює кримінальну відповідальність за диверсійні дії, фактично прирівнявши їх до терористичних злочинів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську служба ВВС.

Тепер за участь у диверсіях можна притягувати до кримінальної відповідальності осіб з 14 років. Якщо неповнолітніх залучатимуть до таких дій, їм загрожує покарання до довічного ув’язнення.

Закон передбачає:

виключення умовного покарання;

неможливість призначення покарання нижче встановленої мінімальної межі;

умовно-дострокове звільнення не раніше, ніж після відбуття 75% строку.

Закон набрав чинності одразу після підписання Путіним.

Що передувало?

Депутати Держдуми РФ ухвалили закон про притягнення до кримінальної відповідальності за диверсії з 14 років.

