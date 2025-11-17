Путин подписал закон о пожизненном заключении за диверсии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за диверсионные действия, фактически приравняв их к террористическим преступлениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу ВВС.
Теперь за участие в диверсиях можно привлекать к уголовной ответственности лиц с 14 лет. Если несовершеннолетних будут привлекать к таким действиям, им грозит наказание до пожизненного заключения.
Закон предусматривает:
-
исключение условного наказания;
-
невозможность назначения наказания ниже установленного минимального предела;
-
условно-досрочное освобождение не ранее, чем после отбытия 75% срока.
Закон вступил в силу сразу после подписания Путиным.
Что предшествовало?
Депутаты Госдумы РФ приняли закон о привлечении к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет.
