Путин подписал закон о пожизненном заключении за диверсии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за диверсионные действия, фактически приравняв их к террористическим преступлениям.

Теперь за участие в диверсиях можно привлекать к уголовной ответственности лиц с 14 лет. Если несовершеннолетних будут привлекать к таким действиям, им грозит наказание до пожизненного заключения.

Закон предусматривает:

исключение условного наказания;

невозможность назначения наказания ниже установленного минимального предела;

условно-досрочное освобождение не ранее, чем после отбытия 75% срока.

Закон вступил в силу сразу после подписания Путиным.

Что предшествовало?

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о привлечении к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет.

