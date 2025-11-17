РУС
Путин подписал закон о пожизненном заключении за диверсии

путін

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за диверсионные действия, фактически приравняв их к террористическим преступлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу ВВС.

Теперь за участие в диверсиях можно привлекать к уголовной ответственности лиц с 14 лет. Если несовершеннолетних будут привлекать к таким действиям, им грозит наказание до пожизненного заключения.

Закон предусматривает:

  • исключение условного наказания;

  • невозможность назначения наказания ниже установленного минимального предела;

  • условно-досрочное освобождение не ранее, чем после отбытия 75% срока.

Закон вступил в силу сразу после подписания Путиным.

Что предшествовало?

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о привлечении к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет.

путин владимир (32449) уголовная ответственность (443) диверсия (334)
Топ комментарии
+6
підрив Транссібу не сподобався.
Треба повторити.
17.11.2025 15:07 Ответить
+2
Було
17.11.2025 15:21 Ответить
+1
1937-й на Немытой не так уж і далеко...
17.11.2025 15:08 Ответить
підрив Транссібу не сподобався.
Треба повторити.
17.11.2025 15:07 Ответить
1937-й на Немытой не так уж і далеко...
17.11.2025 15:08 Ответить
Перший за ним і сяде. Для цього є доказова база ще з 2022 року.
17.11.2025 15:12 Ответить
а у нас за наведення ракет з жертвами та пошкодженнями важливих об'єктів дають по 15 рочків.
17.11.2025 15:13 Ответить
путінюгенд вже є..тепер саджати з 14, потім концтабори..з трупів мило варити, волосся на матраци, шкіра з тату - на абажури та сумки..

Колись вже таке було..
17.11.2025 15:14 Ответить
>з трупів мило варити, волосся на матраци, шкіра з тату - на абажури та сумки..

цього не було
17.11.2025 15:16 Ответить
Було
17.11.2025 15:21 Ответить
самі бачили?
17.11.2025 15:55 Ответить
https://volynua.com/posts/natsistka-prozvana-buhenvaldskou-vidmou-robila-abazhuri-iz-ludskoi-shkiri
17.11.2025 15:59 Ответить
казки, типу мастурбаційних машин для вбивства
17.11.2025 16:04 Ответить
нам такий закон потрібен!
17.11.2025 15:19 Ответить
Помулку зробив, треба було з 10,в 14 там вже не дивірсанти, а наркоман и...
17.11.2025 15:20 Ответить
Скоро козломордых будут клеймить штрихкодом на лбу
17.11.2025 15:41 Ответить
Плешивая тварь парит всем защитникам Украины терроризм. Пора бы и нам давать пожизненное всем военнопленным, причем по терророристическим статьям и статьям за геноцид украинского народа из нацистских побуждений, чтобы стимулировать плешивого к обмену.
17.11.2025 15:50 Ответить
Коли ж тобі підпишуть,чи може сам собі підпишеш?За розв'язану агресію проти суверенної держави,за терор,за вбивства населення,за зруйновані житло,храми,лікарні,об'єкти культурної спадщини,адмінбудівлі,об'єкти критичної інфрасруктури,освітні заклади,порти,за екоцид,за депортацію і кражу дітей,за тортури військовополонених і цивільних до смертної кари через повішання.
Разів 200 подивився,починаючи з прямого ефіру.
17.11.2025 15:55 Ответить
Адмін, чому ху*ло з великої літери та взагалі рф теж пишеться з маленьких літер ?
17.11.2025 16:04 Ответить
 
 