Госдума России разрешила привлекать к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет
Депутаты Госдумы РФ приняли закон о привлечении к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в росСМИ.
Также депутаты решили снизить возраст ответственности по ряду "террористических" статей, в частности - за содействие терроризму и организацию террористических сообществ.
Как отмечается, новые поправки предусматривают наказание вплоть до пожизненного за "склонение" несовершеннолетних к диверсионной деятельности и "привлечение" к террористической деятельности.
Диверсия характеризуется в Уголовном кодексе как "совершение взрыва, поджога или других действий, если эти действия совершены с целью подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации".
Отмечается, что после российского вторжения в Украину российские суды и следственные органы начали трактовать, в частности, поджоги военкоматов, административных зданий или релейных шкафов на железной дороге чаще всего как теракты, в некоторых случаях - как диверсии.
