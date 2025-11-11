РУС
Новости Российские диверсии
Госдума России разрешила привлекать к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет

Как в России трактуют поджоги военкоматов и релейных шкафов

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о привлечении к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в росСМИ.

Также депутаты решили снизить возраст ответственности по ряду "террористических" статей, в частности - за содействие терроризму и организацию террористических сообществ.

Как отмечается, новые поправки предусматривают наказание вплоть до пожизненного за "склонение" несовершеннолетних к диверсионной деятельности и "привлечение" к террористической деятельности.

Диверсия характеризуется в Уголовном кодексе как "совершение взрыва, поджога или других действий, если эти действия совершены с целью подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации".

Отмечается, что после российского вторжения в Украину российские суды и следственные органы начали трактовать, в частности, поджоги военкоматов, административных зданий или релейных шкафов на железной дороге чаще всего как теракты, в некоторых случаях - как диверсии.

Північна ×уйня потребує суперклею, бо тріщить по швах. Наближається свято під назвою "парад регіонів".
показать весь комментарий
11.11.2025 20:57 Ответить
Наближається десь з 1993 року і ще буде стільки ж "наближатись"
показать весь комментарий
11.11.2025 21:08 Ответить
По-перше, ви цього не знаєте. А по-друге, таке враження, що ви цього боїтеся. Часом, не кацап?
показать весь комментарий
11.11.2025 21:21 Ответить
Уже с 2022 наближается все никак не наблизится. Не надоело еще телемарафон смотреть?
показать весь комментарий
11.11.2025 22:03 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показать весь комментарий
11.11.2025 22:04 Ответить
Убогий троллинг телемарафонной пенсии меня не трогает, иди лечись
показать весь комментарий
11.11.2025 22:06 Ответить
Щось пердить собі бурят притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
показать весь комментарий
11.11.2025 22:08 Ответить
Пусть мєч провосудія разіт бєз разбору, направо і налєво ... ізнічтоженіє врагов народа должно стать на поток
показать весь комментарий
11.11.2025 21:01 Ответить
А чому років? Давайте краще з місяців або днів.
показать весь комментарий
11.11.2025 21:55 Ответить
 
 