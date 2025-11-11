Держдума Росії дозволила притягати до кримінальної відповідальності за диверсію з 14 років

Як у Росії трактують підпали військкоматів та релейних шаф

Депутати Держдуми РФ ухвалили закон про притягнення до кримінальної відповідальності за диверсії з 14 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в росЗМІ.

Також депутати вирішили знизити вік відповідальності за низкою "терористичних" статей, зокрема за сприяння тероризму й організацію терористичних спільнот.

Як зазначається, нові поправки передбачають покарання аж до довічного за "схилення" неповнолітніх до диверсійної діяльності та "залучення" до терористичної діяльності.

Диверсія характеризується в Кримінальному кодексі як "вчинення вибуху, підпалу або інших дій, якщо ці дії скоєно з метою підриву економічної безпеки та (або) обороноздатності Російської Федерації".

Зазначається, що після російського вторгнення в Україну російські суди та слідчі органи почали трактувати, зокрема, підпали військкоматів, адміністративних будівель чи релейних шаф на залізниці найчастіше як теракти, у деяких випадках – як диверсії.

+4
Наближається десь з 1993 року і ще буде стільки ж "наближатись"
11.11.2025 21:08 Відповісти
Північна ×уйня потребує суперклею, бо тріщить по швах. Наближається свято під назвою "парад регіонів".
11.11.2025 20:57 Відповісти
По-перше, ви цього не знаєте. А по-друге, таке враження, що ви цього боїтеся. Часом, не кацап?
11.11.2025 21:21 Відповісти
11.11.2025 20:57 Відповісти
11.11.2025 21:08 Відповісти
11.11.2025 21:21 Відповісти
Уже с 2022 наближается все никак не наблизится. Не надоело еще телемарафон смотреть?
11.11.2025 22:03 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
11.11.2025 22:04 Відповісти
Убогий троллинг телемарафонной пенсии меня не трогает, иди лечись
11.11.2025 22:06 Відповісти
Щось пердить собі бурят притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
11.11.2025 22:08 Відповісти
Пусть мєч провосудія разіт бєз разбору, направо і налєво ... ізнічтоженіє врагов народа должно стать на поток
11.11.2025 21:01 Відповісти
А чому років? Давайте краще з місяців або днів.
11.11.2025 21:55 Відповісти
Пионеры зэка. Как при дидах. Повторить смогли.
12.11.2025 03:34 Відповісти
 
 