Держдума Росії дозволила притягати до кримінальної відповідальності за диверсію з 14 років
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в росЗМІ.
Також депутати вирішили знизити вік відповідальності за низкою "терористичних" статей, зокрема за сприяння тероризму й організацію терористичних спільнот.
Як зазначається, нові поправки передбачають покарання аж до довічного за "схилення" неповнолітніх до диверсійної діяльності та "залучення" до терористичної діяльності.
Диверсія характеризується в Кримінальному кодексі як "вчинення вибуху, підпалу або інших дій, якщо ці дії скоєно з метою підриву економічної безпеки та (або) обороноздатності Російської Федерації".
Зазначається, що після російського вторгнення в Україну російські суди та слідчі органи почали трактувати, зокрема, підпали військкоматів, адміністративних будівель чи релейних шаф на залізниці найчастіше як теракти, у деяких випадках – як диверсії.
