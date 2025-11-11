Держдума Росії дозволила притягати до кримінальної відповідальності за диверсію з 14 років

Депутати Держдуми РФ ухвалили закон про притягнення до кримінальної відповідальності за диверсії з 14 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в росЗМІ.

Також депутати вирішили знизити вік відповідальності за низкою "терористичних" статей, зокрема за сприяння тероризму й організацію терористичних спільнот.

Як зазначається, нові поправки передбачають покарання аж до довічного за "схилення" неповнолітніх до диверсійної діяльності та "залучення" до терористичної діяльності.

Диверсія характеризується в Кримінальному кодексі як "вчинення вибуху, підпалу або інших дій, якщо ці дії скоєно з метою підриву економічної безпеки та (або) обороноздатності Російської Федерації".

Зазначається, що після російського вторгнення в Україну російські суди та слідчі органи почали трактувати, зокрема, підпали військкоматів, адміністративних будівель чи релейних шаф на залізниці найчастіше як теракти, у деяких випадках – як диверсії.