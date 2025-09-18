РУС
Новости
В Госдуме предлагают отключать интернет по России на выходные: в Афганистане уже действуют такие запреты

В Госдуме предлагают отключать интернет на выходные

В России снова заговорили о радикальных ограничениях интернета. Депутат-коммунист Госдумы Николай Арефьев заявил, что сеть "наносит больше вреда, чем пользы", вредит зрению и психике, а также "плодит игроманов".

Он предложил отключать интернет хотя бы на выходные, а в идеале - на свю неделю, сообщает Цензор.НЕТ.

Пока Москва только дискутирует, союзники Кремля уже вводят подобные практики. "Талибан" перекрыл оптоволоконный интернет сразу в пяти северных провинциях Афганистана. Формально это объяснили "борьбой с безнравственностью".

Без связи остались даже государственные учреждения. Взамен власти пообещали создать "правильную альтернативу", а чиновникам уже запретили пользоваться смартфонами на работе.

Читайте также: Соратник Путина Козак, который предлагал остановить войну, подал в отставку

Па просьбам трудящіхся.
18.09.2025 16:04 Ответить
Інтернет їм і ***** нє нужОн😂
18.09.2025 16:04 Ответить
А в КНДР не вмикають взагалі. Є ще куди Кацапії рухатись.
18.09.2025 16:10 Ответить
Там він є..але потрібно отримати дозвіл ..ну приблизно так як в срср право придбати журнал "Лондон"
18.09.2025 16:53 Ответить
18.09.2025 16:12 Ответить
наступна доцільна пропозиція держдури - обмеження до нуля споживання кисню кацапами: забагато вони його паскудять
18.09.2025 16:12 Ответить
А как жє наШЧот воТкі?!
18.09.2025 16:17 Ответить
Відключайте зовсім нах - переможете лудоманію - може
18.09.2025 16:18 Ответить
Маразм крепчает. А самое главное, что он заразный. В Мичигане эту хворь уже подхватили.
18.09.2025 16:19 Ответить
смартфони для чиновників слід заборонити і в Україні. на сьогодні смартфон це повний контроль того, хто ним користується
18.09.2025 16:22 Ответить
Всецело поддерживаю. Только не останавливаться на полумерах - отключить тот интернет нахер по всей расии
18.09.2025 16:40 Ответить
...і своїх самиць, камінням закидуйте!
18.09.2025 16:41 Ответить
Ничего страшного, дроны будут отправлять в будни. А которые сами находят цели, так им и интернет не нужон 😀
18.09.2025 17:20 Ответить
 
 