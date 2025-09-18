В Госдуме предлагают отключать интернет по России на выходные: в Афганистане уже действуют такие запреты

В России снова заговорили о радикальных ограничениях интернета. Депутат-коммунист Госдумы Николай Арефьев заявил, что сеть "наносит больше вреда, чем пользы", вредит зрению и психике, а также "плодит игроманов".

Он предложил отключать интернет хотя бы на выходные, а в идеале - на свю неделю, сообщает Цензор.НЕТ.

Пока Москва только дискутирует, союзники Кремля уже вводят подобные практики. "Талибан" перекрыл оптоволоконный интернет сразу в пяти северных провинциях Афганистана. Формально это объяснили "борьбой с безнравственностью".

Без связи остались даже государственные учреждения. Взамен власти пообещали создать "правильную альтернативу", а чиновникам уже запретили пользоваться смартфонами на работе.

