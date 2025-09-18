Соратник Путина Козак, который предлагал остановить войну, подал в отставку

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подал заявление об увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

17 сентября российские пропагандисты со ссылкой на источники сообщили, что Дмитрий Козак подал заявление об увольнении с должности заместителя главы администрации президента по собственному желанию.

По данным росСМИ, он рассматривает возможность перехода в бизнес.

18 сентября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

"Я могу подтвердить, что Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. По собственному желанию", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин руководит Россией из трех полностью идентичных кабинетов без окон, причем в разных регионах, - СМИ

Что предшествовало?

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на одного из российских политологов сообщал, что Козак был единственным участником заседания Совбеза РФ 21 февраля 2022 года, который выступил против полномасштабного вторжения в Украину.

В августе 2025 года издание The New York Times писало, что Дмитрий Козак предлагал Путину прекратить войну в Украине и начать мирные переговоры.

Журналисты отмечали, что Козак разочаровал Путина этим. После этого многие полномочия Козака перешли к Сергею Кириенко.

Издание сообщало, что Козак является единственным чиновником из окружения Путина, который открыто говорит о своем несогласии с войной. Однако эту критику он не озвучивает публично.

Западный источник заявлял, что Козак просил идей, чтобы убедить Путина изменить курс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО