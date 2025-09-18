РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
Новости Отставка Козака
2 503 16

Соратник Путина Козак, который предлагал остановить войну, подал в отставку

Путин уволил Козака из Кремля. Что известно?

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подал заявление об увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

17 сентября российские пропагандисты со ссылкой на источники сообщили, что Дмитрий Козак подал заявление об увольнении с должности заместителя главы администрации президента по собственному желанию.

По данным росСМИ, он рассматривает возможность перехода в бизнес.

18 сентября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

"Я могу подтвердить, что Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. По собственному желанию", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин руководит Россией из трех полностью идентичных кабинетов без окон, причем в разных регионах, - СМИ

Что предшествовало?

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на одного из российских политологов сообщал, что Козак был единственным участником заседания Совбеза РФ 21 февраля 2022 года, который выступил против полномасштабного вторжения в Украину.

В августе 2025 года издание The New York Times писало, что Дмитрий Козак предлагал Путину прекратить войну в Украине и начать мирные переговоры.

Журналисты отмечали, что Козак разочаровал Путина этим. После этого многие полномочия Козака перешли к Сергею Кириенко.

Издание сообщало, что Козак является единственным чиновником из окружения Путина, который открыто говорит о своем несогласии с войной. Однако эту критику он не озвучивает публично.

Западный источник заявлял, что Козак просил идей, чтобы убедить Путина изменить курс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО

Автор: 

кремль (738) россия (97231) увольнение (2708) Козак Дмитрий (74)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Правильно... Подав хороший приклад "щурам" - "Пора "рвать когти!"
показать весь комментарий
18.09.2025 14:44 Ответить
+3
цікаво , чи встигне врятуватися , від новачка ? ...
показать весь комментарий
18.09.2025 14:44 Ответить
+3
"...він розглядає можливість переходу в бізнес..."

Краще хай розглядає політ з вікна або моменто море - інших варіантів немає!
показать весь комментарий
18.09.2025 14:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно... Подав хороший приклад "щурам" - "Пора "рвать когти!"
показать весь комментарий
18.09.2025 14:44 Ответить
Та ні його готують на вибори в Україні на можливий етап замороження без мирного договору - заміну не виправдавшому себе Медведчука
показать весь комментарий
18.09.2025 14:59 Ответить
І як може буть "президентом України" російський громадянин?. Та ще й колишній чиновник російського уряду? Медведчук основне громадянство мав українське, і постійно проживав в Україні... А Козак?
показать весь комментарий
18.09.2025 15:34 Ответить
багатоходовка **********
плани на цього підара у *****
справжня опозиція на ********** довго не живе
показать весь комментарий
18.09.2025 15:07 Ответить
Хто зна ... Можливо, дійсно "кремльовські" з нього такого собі "посередника" створюють... Може, "Путін" та його "яструби війни", і "не при ділах"... Але ж "поміркованим" потрібен такий собі "хрущов", з руками, відносно чистими від крові - щоб якось війну припинить?... Бо вони у неї влізли - а як вибраться, не знають...
показать весь комментарий
18.09.2025 15:18 Ответить
у нього багато контактів на Заході, у т.ч. за тематикою кацапських вуглеводнів
нагальне для ***** питання обговорення можливості зняття Заходом санкцій з роттенбергів, усманова, авена, алекперова та іншої мразоти (тоді вони згодні надалі фінансувати його окупаційні амбіції)
у фсбі ідіотів немає, вміють легендувати своїх кротів
показать весь комментарий
18.09.2025 15:40 Ответить
не здивуюсь якщо ще й повіситься
показать весь комментарий
18.09.2025 14:44 Ответить
цікаво , чи встигне врятуватися , від новачка ? ...
показать весь комментарий
18.09.2025 14:44 Ответить
Цей пітух народився в селі Бандурове Гайворонського району, навчався у Вінницькому політеху...
показать весь комментарий
18.09.2025 14:48 Ответить
козак , кириенко …, чисто русские фамилии
показать весь комментарий
18.09.2025 14:53 Ответить
"...він розглядає можливість переходу в бізнес..."

Краще хай розглядає політ з вікна або моменто море - інших варіантів немає!
показать весь комментарий
18.09.2025 14:55 Ответить
Ще можна чайку попити...
показать весь комментарий
18.09.2025 14:58 Ответить
Оманівський друг дЄрьмака і дєвчонки ВАВИ - тепер може по-тихеньку працевлаштовуватися в опУ
показать весь комментарий
18.09.2025 15:08 Ответить
Березовський теж хотів бізнеси розводити - не пішло
показать весь комментарий
18.09.2025 15:08 Ответить
Ну все, чекаємо "несподіваного" виходу у вікно з -надцятого поверху. Кабздон вже чекає
показать весь комментарий
18.09.2025 15:13 Ответить
І шо живим піде?
показать весь комментарий
18.09.2025 15:28 Ответить
 
 