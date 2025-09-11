Путин управляет Россией из трех полностью идентичных кабинетов без окон, причем в разных регионах, - СМИ

Кремлевский диктатор Владимир Путин руководит Россией из трех полностью идентичных кабинетов без окон в разных регионах.

Об этом пишет издание The Times: журналисты утверждают, что российский президент руководит страной из "тщательно сконструированных, идентичных конференц-залов", сообщает Цензор.НЕТ.

Все кабинеты Путина оборудованы и меблированы абсолютно одинаково - начиная с точного расположения карандашницы с двуглавым орлом на лакированном столе до десяти заточенных карандашей.

Путин избегает телефонов и интернета, общается только через защищенную видеосвязь. Даже его окружение часто не знает, в каком из 11 часовых поясов он находится.

Сами кабинеты без окон: поэтому определить его место по объектам извне - невозможно. А вот "фальшивые" перелеты с пустыми кортежами помогают Кремлю скрывать его реальное место.

