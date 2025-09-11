Путин управляет Россией из трех полностью идентичных кабинетов без окон, причем в разных регионах, - СМИ
Кремлевский диктатор Владимир Путин руководит Россией из трех полностью идентичных кабинетов без окон в разных регионах.
Об этом пишет издание The Times: журналисты утверждают, что российский президент руководит страной из "тщательно сконструированных, идентичных конференц-залов", сообщает Цензор.НЕТ.
Все кабинеты Путина оборудованы и меблированы абсолютно одинаково - начиная с точного расположения карандашницы с двуглавым орлом на лакированном столе до десяти заточенных карандашей.
Путин избегает телефонов и интернета, общается только через защищенную видеосвязь. Даже его окружение часто не знает, в каком из 11 часовых поясов он находится.
Сами кабинеты без окон: поэтому определить его место по объектам извне - невозможно. А вот "фальшивые" перелеты с пустыми кортежами помогают Кремлю скрывать его реальное место.
АЛЕ ж проблема не в ньому а в народі який хоче "паказать" всім "кузькіну мать" і хоче всіх принизити і знищити
посмотрите или прочтите пророческий роман В.Пелевина - "дженерейшен Р"
Великим Фарбованим Трампоном
зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон, ще й в різних регіонах, - ЗМІ
От скажите, прав был Немцов, когда поставил ему диагноз:
-" Он **@нутый, этот путин!".
Круче Немцова сказали только болельщики Харьковского "Металлиста"...
Заходи безпеки, яку здійснює ФСО, включають і створення назовні відеокартинки максимальної фізичної безпеки путлєра. Для цього ж і робляться відповідні вкиди у ЗМІ.
Напишіть коли здохне.