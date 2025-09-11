РУС
Путин управляет Россией из трех полностью идентичных кабинетов без окон, причем в разных регионах, - СМИ

Секретные бункеры Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин руководит Россией из трех полностью идентичных кабинетов без окон в разных регионах.

Об этом пишет издание The Times: журналисты утверждают, что российский президент руководит страной из "тщательно сконструированных, идентичных конференц-залов"

Все кабинеты Путина оборудованы и меблированы абсолютно одинаково - начиная с точного расположения карандашницы с двуглавым орлом на лакированном столе до десяти заточенных карандашей.

Путин избегает телефонов и интернета, общается только через защищенную видеосвязь. Даже его окружение часто не знает, в каком из 11 часовых поясов он находится.

Сами кабинеты без окон: поэтому определить его место по объектам извне - невозможно. А вот "фальшивые" перелеты с пустыми кортежами помогают Кремлю скрывать его реальное место.

Живет в бункере, срет в чемодан, своих дочерей называет "Этими женщинами", морозится от любовницы кривоногих и ее дочери, шифрует сожительницу кабаеву и ее двоих сыновей, заставляет холуёв по две недели сидеть на карантине потом их сажает за 20-ти метровый стол от с**я, понастроил крысячих бункеров и идентичных кабинетов по всей Немытой, перекрывает пол Мацквы, чтобы на пол часа вылезти на свет, везде лазит с ФСБэшной массовкой, переодетой то учителями, то металлургами...
От скажите, прав был Немцов, когда поставил ему диагноз:
-" Он **@нутый, этот путин!".
Круче Немцова сказали только болельщики Харьковского "Металлиста"...
11.09.2025 11:58 Ответить
путЕн это сборная фигура, коллективный кацап, возможно даже физически нет какого то единого путЕна(несколько двойников), это коллективный кацап реализованый в одном понятии ...

посмотрите или прочтите пророческий роман В.Пелевина - "дженерейшен Р"
11.09.2025 11:52 Ответить
там Немцов ещё добавил - "он пока расею не уничтожит, не успокоиться" - это тоже правда.
11.09.2025 12:02 Ответить
11.09.2025 11:51 Ответить

11.09.2025 12:18 Ответить
так посадіть його в тюрму і не кажіть що це тюрма а кажіть що він все ще чимось там керує.

АЛЕ ж проблема не в ньому а в народі який хоче "паказать" всім "кузькіну мать" і хоче всіх принизити і знищити
11.09.2025 11:51 Ответить
Шифрується кремлівський щур.
11.09.2025 11:51 Ответить
11.09.2025 11:52 Ответить
Путін керує
Великим Фарбованим Трампоном
зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон, ще й в різних регіонах, - ЗМІ
11.09.2025 11:53 Ответить
11.09.2025 11:58 Ответить
11.09.2025 12:02 Ответить
Де-би ***** не ховалося, він всерівно відправиться до йосі кака.бздона. На концерт.
11.09.2025 12:00 Ответить
Картинка "кабінету" неважко синтезується.
Заходи безпеки, яку здійснює ФСО, включають і створення назовні відеокартинки максимальної фізичної безпеки путлєра. Для цього ж і робляться відповідні вкиди у ЗМІ.
11.09.2025 12:01 Ответить
У вікно дуло, куйло закрив вікно-дуло зникло...
11.09.2025 12:03 Ответить
Шизофренік з манією переслідування. Упир. Чорт.
11.09.2025 12:05 Ответить
В Білому дурдомі шо у сша та київській жОПі не краші за цього.
11.09.2025 12:11 Ответить
Сцікливий плешивий щур - недопалок на лабутенах дрищушій у валізу. Від тітки з косою у жодному бункеру не сховаєшся, як і від ЗСУ.
11.09.2025 12:09 Ответить
Та по🤬й всім, як живе і що жере старий пердун кгбешнік.
Напишіть коли здохне.
11.09.2025 12:11 Ответить
Як же ця рашиська паскуда боїтся за свою погану шкуру ,коли ти вже здохнеш,мільйони благають.
11.09.2025 12:22 Ответить
При чём это 3 разных путлера 🤔
11.09.2025 12:22 Ответить
Настільки "секретних", що можно заявити що їх саме три, а не п'ять наприклад?
11.09.2025 12:29 Ответить
Сралін теж був страшним параноїком.
11.09.2025 12:53 Ответить
Есть случаи, когда }{уйло и на свежий воздух выходит.
11.09.2025 13:25 Ответить
 
 