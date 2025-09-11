Путін керує Росією зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон, ще й в різних регіонах, - ЗМІ
Кремлівський диктатор Володимир Путін керує Росією зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон в різних регіонах.
Про це пише видання The Times: журналісти стверджують, що російський президент керує країною з "ретельно сконструйованих, ідентичних конференц-залів", повідомляє Цензор.НЕТ.
Всі кабінети Путіна обладнані й мебльовані абсолютно однокаво — починаючи з точного розташування олівцівниці з двоголовим орлом на лакованому столі до десяти заточених олівців.
Путін уникає телефонів та інтернету, спілкується лише через захищений відеозв’язок. Навіть його оточення часто не знає, в якому з 11 часових поясів він перебуває.
Самі кабінети без вікон: тому визначити його місце по обʼєктах ззовні – неможливо. А от "фальшиві" перельоти з порожніми кортежами допомагають Кремлю приховувати його реальне місце.
АЛЕ ж проблема не в ньому а в народі який хоче "паказать" всім "кузькіну мать" і хоче всіх принизити і знищити
посмотрите или прочтите пророческий роман В.Пелевина - "дженерейшен Р"
Великим Фарбованим Трампоном
От скажите, прав был Немцов, когда поставил ему диагноз:
-" Он **@нутый, этот путин!".
Круче Немцова сказали только болельщики Харьковского "Металлиста"...
Заходи безпеки, яку здійснює ФСО, включають і створення назовні відеокартинки максимальної фізичної безпеки путлєра. Для цього ж і робляться відповідні вкиди у ЗМІ.
