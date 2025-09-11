Путін керує Росією зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон, ще й в різних регіонах, - ЗМІ

Кремлівський диктатор Володимир Путін керує Росією зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон в різних регіонах.

Про це пише видання The Times: журналісти стверджують, що російський президент керує країною з "ретельно сконструйованих, ідентичних конференц-залів", повідомляє Цензор.НЕТ.

Всі кабінети Путіна обладнані й мебльовані абсолютно однокаво — починаючи з точного розташування олівцівниці з двоголовим орлом на лакованому столі до десяти заточених олівців.

Путін уникає телефонів та інтернету, спілкується лише через захищений відеозв’язок. Навіть його оточення часто не знає, в якому з 11 часових поясів він перебуває.

Самі кабінети без вікон: тому визначити його місце по обʼєктах ззовні – неможливо. А от "фальшиві" перельоти з порожніми кортежами допомагають Кремлю приховувати його реальне місце.

Читайте: Сенат США закликав Трампа посилити тиск на Путіна та ввести санкції проти РФ