4 785 20

Путін керує Росією зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон, ще й в різних регіонах, - ЗМІ

Таємні бункери Путіна

Кремлівський диктатор Володимир Путін керує Росією зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон в різних регіонах.

Про це пише видання The Times: журналісти стверджують, що російський президент керує країною з "ретельно сконструйованих, ідентичних конференц-залів", повідомляє Цензор.НЕТ.

Всі кабінети Путіна обладнані й мебльовані абсолютно однокаво — починаючи з точного розташування олівцівниці з двоголовим орлом на лакованому столі до десяти заточених олівців.

Путін уникає телефонів та інтернету, спілкується лише через захищений відеозв’язок. Навіть його оточення часто не знає, в якому з 11 часових поясів він перебуває.

Самі кабінети без вікон: тому визначити його місце по обʼєктах ззовні – неможливо. А от "фальшиві" перельоти з порожніми кортежами допомагають Кремлю приховувати його реальне місце.

кремль (535) путін володимир (24796) росія (67646)
+20
Живет в бункере, срет в чемодан, своих дочерей называет "Этими женщинами", морозится от любовницы кривоногих и ее дочери, шифрует сожительницу кабаеву и ее двоих сыновей, заставляет холуёв по две недели сидеть на карантине потом их сажает за 20-ти метровый стол от с**я, понастроил крысячих бункеров и идентичных кабинетов по всей Немытой, перекрывает пол Мацквы, чтобы на пол часа вылезти на свет, везде лазит с ФСБэшной массовкой, переодетой то учителями, то металлургами...
От скажите, прав был Немцов, когда поставил ему диагноз:
-" Он **@нутый, этот путин!".
Круче Немцова сказали только болельщики Харьковского "Металлиста"...
11.09.2025 11:58 Відповісти
+9
путЕн это сборная фигура, коллективный кацап, возможно даже физически нет какого то единого путЕна(несколько двойников), это коллективный кацап реализованый в одном понятии ...

посмотрите или прочтите пророческий роман В.Пелевина - "дженерейшен Р"
11.09.2025 11:52 Відповісти
+7
Шизофренік з манією переслідування. Упир. Чорт.
11.09.2025 12:05 Відповісти
11.09.2025 11:51 Відповісти

11.09.2025 12:18 Відповісти
так посадіть його в тюрму і не кажіть що це тюрма а кажіть що він все ще чимось там керує.

АЛЕ ж проблема не в ньому а в народі який хоче "паказать" всім "кузькіну мать" і хоче всіх принизити і знищити
11.09.2025 11:51 Відповісти
Шифрується кремлівський щур.
11.09.2025 11:51 Відповісти
11.09.2025 11:52 Відповісти
Путін керує
Великим Фарбованим Трампоном
зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон, ще й в різних регіонах, - ЗМІ
11.09.2025 11:53 Відповісти
11.09.2025 11:58 Відповісти
там Немцов ещё добавил - "он пока расею не уничтожит, не успокоиться" - это тоже правда.
11.09.2025 12:02 Відповісти
Де-би ***** не ховалося, він всерівно відправиться до йосі кака.бздона. На концерт.
11.09.2025 12:00 Відповісти
Картинка "кабінету" неважко синтезується.
Заходи безпеки, яку здійснює ФСО, включають і створення назовні відеокартинки максимальної фізичної безпеки путлєра. Для цього ж і робляться відповідні вкиди у ЗМІ.
11.09.2025 12:01 Відповісти
У вікно дуло, куйло закрив вікно-дуло зникло...
11.09.2025 12:03 Відповісти
11.09.2025 12:05 Відповісти
В Білому дурдомі шо у сша та київській жОПі не краші за цього.
11.09.2025 12:11 Відповісти
Сцікливий плешивий щур - недопалок на лабутенах дрищушій у валізу. Від тітки з косою у жодному бункеру не сховаєшся, як і від ЗСУ.
11.09.2025 12:09 Відповісти
Та по🤬й всім, як живе і що жере старий пердун кгбешнік.
Напишіть коли здохне.
11.09.2025 12:11 Відповісти
Як же ця рашиська паскуда боїтся за свою погану шкуру ,коли ти вже здохнеш,мільйони благають.
11.09.2025 12:22 Відповісти
При чём это 3 разных путлера 🤔
11.09.2025 12:22 Відповісти
Настільки "секретних", що можно заявити що їх саме три, а не п'ять наприклад?
11.09.2025 12:29 Відповісти
Сралін теж був страшним параноїком.
11.09.2025 12:53 Відповісти
Есть случаи, когда }{уйло и на свежий воздух выходит.
11.09.2025 13:25 Відповісти
 
 