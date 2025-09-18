Соратник Путіна Козак, який пропонував зупинити війну, подав у відставку

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак подав заяву про звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

17 вересня російські пропагандисти із посиланням на джерела повідомили, що Дмитро Козак подав заяву про звільнення з посади заступника глави адміністрації президента за власним бажанням.

За даними росЗМІ, він розглядає можливість переходу в бізнес.

18 вересня речник російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію.

"Я можу підтвердити, що Дмитро Миколайович Козак подав у відставку. За власним бажанням", - сказав він.

Що передувало?

Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на одного з російських політологів повідомляв, що Козак був єдиним учасником засідання Радбезу РФ 21 лютого 2022, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну.

У серпні 2025 року видання The New York Times писало, що Дмитро Козак пропонував Путіну припинити війну в Україні та розпочати мирні перемовини.

Журналісти зазначали, що Козак розчарував Путіна цим. Після цього багато повноважень Козака перейшли до Сергія Кирієнка.

Видання повідомляло, що Козак є єдиним високопосадовцем з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною. Проте цю критику він не озвучує публічно.

Західне джерело заявляло, що Козак просив ідей, щоб переконати Путіна змінити курс.

