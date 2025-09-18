УКР
Новини
2 335 15

Соратник Путіна Козак, який пропонував зупинити війну, подав у відставку

Путін звільнив Козака з Кремля. Що відомо?

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак подав заяву про звільнення. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

17 вересня російські пропагандисти із посиланням на джерела повідомили, що Дмитро Козак подав заяву про звільнення з посади заступника глави адміністрації президента за власним бажанням.

За даними росЗМІ, він розглядає можливість переходу в бізнес.

18 вересня речник російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію.

"Я можу підтвердити, що Дмитро Миколайович Козак подав у відставку. За власним бажанням", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін керує Росією зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон, ще й в різних регіонах, - ЗМІ

Що передувало?

Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на одного з російських політологів повідомляв, що Козак був єдиним учасником засідання Радбезу РФ 21 лютого 2022, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну.

У серпні 2025 року видання The New York Times писало, що Дмитро Козак пропонував Путіну припинити війну в Україні та розпочати мирні перемовини.

Журналісти зазначали, що Козак розчарував Путіна цим. Після цього багато повноважень Козака перейшли до Сергія Кирієнка.

Видання повідомляло, що Козак є єдиним високопосадовцем з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною. Проте цю критику він не озвучує публічно.

Західне джерело заявляло, що Козак просив ідей, щоб переконати Путіна змінити курс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО

Автор: 

кремль (537) росія (67792) звільнення (2731) Козак Дмитро (77)
Топ коментарі
+3
Правильно... Подав хороший приклад "щурам" - "Пора "рвать когти!"
показати весь коментар
18.09.2025 14:44 Відповісти
+3
цікаво , чи встигне врятуватися , від новачка ? ...
показати весь коментар
18.09.2025 14:44 Відповісти
+3
"...він розглядає можливість переходу в бізнес..."

Краще хай розглядає політ з вікна або моменто море - інших варіантів немає!
показати весь коментар
18.09.2025 14:55 Відповісти
Та ні його готують на вибори в Україні на можливий етап замороження без мирного договору - заміну не виправдавшому себе Медведчука
показати весь коментар
18.09.2025 14:59 Відповісти
І як може буть "президентом України" російський громадянин?. Та ще й колишній чиновник російського уряду? Медведчук основне громадянство мав українське, і постійно проживав в Україні... А Козак?
показати весь коментар
18.09.2025 15:34 Відповісти
багатоходовка **********
плани на цього підара у *****
справжня опозиція на ********** довго не живе
показати весь коментар
18.09.2025 15:07 Відповісти
Хто зна ... Можливо, дійсно "кремльовські" з нього такого собі "посередника" створюють... Може, "Путін" та його "яструби війни", і "не при ділах"... Але ж "поміркованим" потрібен такий собі "хрущов", з руками, відносно чистими від крові - щоб якось війну припинить?... Бо вони у неї влізли - а як вибраться, не знають...
показати весь коментар
18.09.2025 15:18 Відповісти
не здивуюсь якщо ще й повіситься
показати весь коментар
18.09.2025 14:44 Відповісти
Цей пітух народився в селі Бандурове Гайворонського району, навчався у Вінницькому політеху...
показати весь коментар
18.09.2025 14:48 Відповісти
козак , кириенко …, чисто русские фамилии
показати весь коментар
18.09.2025 14:53 Відповісти
Ще можна чайку попити...
показати весь коментар
18.09.2025 14:58 Відповісти
Оманівський друг дЄрьмака і дєвчонки ВАВИ - тепер може по-тихеньку працевлаштовуватися в опУ
показати весь коментар
18.09.2025 15:08 Відповісти
Березовський теж хотів бізнеси розводити - не пішло
показати весь коментар
18.09.2025 15:08 Відповісти
Ну все, чекаємо "несподіваного" виходу у вікно з -надцятого поверху. Кабздон вже чекає
показати весь коментар
18.09.2025 15:13 Відповісти
І шо живим піде?
показати весь коментар
18.09.2025 15:28 Відповісти
 
 