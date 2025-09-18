УКР
Новини
1 425 13

У Держдумі пропонують відключати інтернет по Росіїї на вихідні: в Афганістані вже діють такі заборони

У Держдумі пропонують відключати інтернет на вихідні

У Росії знову заговорили про радикальні обмеження інтернету. Депутат-комуніст Держдуми Микола Ареф’єв заявив, що мережа "завдає більше шкоди, ніж користі", шкодить зору та психіці, а також "плодить ігроманів".

Він запропонував відключати інтернет хоча б на вихідні, а в ідеалі — на цілий тиждень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поки Москва лише дискутує, союзники Кремля вже запроваджують подібні практики. "Талібан" перекрив оптоволоконний інтернет одразу в п’яти північних провінціях Афганістану. Формально це пояснили "боротьбою з безнравственністю".

Без зв’язку залишилися навіть державні установи. Натомість влада пообіцяла створити "правильну альтернативу", а чиновникам уже заборонили користуватися смартфонами на роботі.

+9
Па просьбам трудящіхся.
18.09.2025 16:04 Відповісти
+8
А в КНДР не вмикають взагалі. Є ще куди Кацапії рухатись.
18.09.2025 16:10 Відповісти
+3
Інтернет їм і ***** нє нужОн😂
18.09.2025 16:04 Відповісти
Па просьбам трудящіхся.
18.09.2025 16:04 Відповісти
Інтернет їм і ***** нє нужОн😂
18.09.2025 16:04 Відповісти
А в КНДР не вмикають взагалі. Є ще куди Кацапії рухатись.
18.09.2025 16:10 Відповісти
Там він є..але потрібно отримати дозвіл ..ну приблизно так як в срср право придбати журнал "Лондон"
18.09.2025 16:53 Відповісти
18.09.2025 16:12 Відповісти
наступна доцільна пропозиція держдури - обмеження до нуля споживання кисню кацапами: забагато вони його паскудять
18.09.2025 16:12 Відповісти
А как жє наШЧот воТкі?!
18.09.2025 16:17 Відповісти
Відключайте зовсім нах - переможете лудоманію - може
18.09.2025 16:18 Відповісти
Маразм крепчает. А самое главное, что он заразный. В Мичигане эту хворь уже подхватили.
18.09.2025 16:19 Відповісти
смартфони для чиновників слід заборонити і в Україні. на сьогодні смартфон це повний контроль того, хто ним користується
18.09.2025 16:22 Відповісти
Всецело поддерживаю. Только не останавливаться на полумерах - отключить тот интернет нахер по всей расии
18.09.2025 16:40 Відповісти
...і своїх самиць, камінням закидуйте!
18.09.2025 16:41 Відповісти
Ничего страшного, дроны будут отправлять в будни. А которые сами находят цели, так им и интернет не нужон 😀
18.09.2025 17:20 Відповісти
 
 