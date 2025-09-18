У Держдумі пропонують відключати інтернет по Росіїї на вихідні: в Афганістані вже діють такі заборони

У Росії знову заговорили про радикальні обмеження інтернету. Депутат-комуніст Держдуми Микола Ареф’єв заявив, що мережа "завдає більше шкоди, ніж користі", шкодить зору та психіці, а також "плодить ігроманів".

Він запропонував відключати інтернет хоча б на вихідні, а в ідеалі — на цілий тиждень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поки Москва лише дискутує, союзники Кремля вже запроваджують подібні практики. "Талібан" перекрив оптоволоконний інтернет одразу в п’яти північних провінціях Афганістану. Формально це пояснили "боротьбою з безнравственністю".

Без зв’язку залишилися навіть державні установи. Натомість влада пообіцяла створити "правильну альтернативу", а чиновникам уже заборонили користуватися смартфонами на роботі.

