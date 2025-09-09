Российский генерал Картаполов: "Финляндия становится рассадником фашизма быстрее Украины". ВИДЕО

Российский генерал и председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил о "фашизме" в Финляндии и намерениях России "защищать свои интересы" в этой стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Картаполов заявил, что Финляндия становится "рассадником фашизма" быстрее, чем Украина.

