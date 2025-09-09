РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10782 посетителя онлайн
Новости Видео
3 767 27

Российский генерал Картаполов: "Финляндия становится рассадником фашизма быстрее Украины". ВИДЕО

Российский генерал и председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил о "фашизме" в Финляндии и намерениях России "защищать свои интересы" в этой стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Картаполов заявил, что Финляндия становится "рассадником фашизма" быстрее, чем Украина.

Читайте: Стубб: Финляндия готова к любым угрозам и несмотря на соседство с РФ "спит спокойно"

Автор: 

Госдума (1263) Финляндия (1017) генерал (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами - Черчіль
показать весь комментарий
09.09.2025 14:49 Ответить
+11
Розсадник фашизму в Европі зараз один і це - сама Московія. Режим ***** на 100% відповідає всім ознакам фашизма.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:51 Ответить
+6
То нападайте,кацапня срана. Скоріше пи₴дець вам-покидькам смердючим прийде.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами - Черчіль
показать весь комментарий
09.09.2025 14:49 Ответить
Будь обережніший... По "Цензору" лазить одни провокатор, який зараз назве тебе "фейкометчиком", і напише, що Черчіль такого, не говорив... І доказів ніяких не наведе. Але, якщо ти його "пошлеш подалі" - він почне "розводить срач", провокуючи на скандал. В результаті тебе забанять....
показать весь комментарий
09.09.2025 14:58 Ответить
То нападайте,кацапня срана. Скоріше пи₴дець вам-покидькам смердючим прийде.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:50 Ответить
Розсадник фашизму в Европі зараз один і це - сама Московія. Режим ***** на 100% відповідає всім ознакам фашизма.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:51 Ответить
А що зробили фінські політики? А хоча какая разніца. Швидше б кацапи полізли б в Фінляднію. Нам це тільки на руку!!!
показать весь комментарий
09.09.2025 14:51 Ответить
"К трагічєскім последствіям" може привести тільки каZапська клоака, яку треба знищити та розбити на багато держав.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:51 Ответить
Що алкодімон що це засцяне в генеральскій формі не просто підоймають цю муйню.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:51 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2025 14:54 Ответить
Поки дімон заливається "бояришніком", маразматичний генерал вскочив у ефір.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:46 Ответить
Картаполов: "Якщо ми нападем на Фінляндію, то це буде на совісті Фінляндії"
показать весь комментарий
09.09.2025 14:53 Ответить
країнам балтії погрожують!
баку погрозили!
тепер за хельсинки взялися?

це після того, як блінорилого в китаї обісрали?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:53 Ответить
Дуронувата москальня ліпить свій жупел "фашизма куди не попадя". Москальня це просто мерзотна мерзота...
показать весь комментарий
09.09.2025 14:54 Ответить
А-ХА-ХА .
показать весь комментарий
09.09.2025 14:58 Ответить
Внєзапно))) ПиСи: вони вообщето в НАТО. Ідоти
показать весь комментарий
09.09.2025 14:59 Ответить
Але генерал ще в сссрі)))
показать весь комментарий
09.09.2025 15:05 Ответить
Картавый половой!
показать весь комментарий
09.09.2025 15:02 Ответить
Нє вєзьот бєлой пушістой мірной рашкє, адні хвашісти кругом.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:03 Ответить
Русские, бегите забирать деньги с банков. Есть инсайдерская информация нашей разведки, что с 15 сентяблря вам заблокируют все банковские счета из-за отсутствия средств. Может, сумму на хлеб будут выдавать или продуктовые карточки.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:05 Ответить
Таке вже було перед сконом СРСР. Вклади заблокували і видавали фіксовані суми в місяць з записом у паспорті. Після обесцінення коштів розблокували. Але то було вже сміття.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:17 Ответить
законна ціль. статуетку цьому ублдюдку.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:08 Ответить
Ще один гaндoн.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:09 Ответить
Финляндия член НАТО, поэтому московщине осталось только гавкать из-за забора и на этом все.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:09 Ответить
Після цих російських заяв слово "фашизм" стає вже якесь не таке...
показать весь комментарий
09.09.2025 15:12 Ответить
Згоден. Бо всіх своїх супротивників Москва називає фашистами. Здається, незабаром цим можна бути пишатися.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:19 Ответить
Мені чомусь здається, що НАТО нічого не зробить для захисту Фінляндії чи країн Балтії, якщо що. Максимум поспівчувають та зберуть балаболів з ООН. Бо путлєр їх усіх потихеньку скупив. ЧХ, ООН, ОБСЄ.... вже не виконують ті функції, для яких їх створювали.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:16 Ответить
Ці ублюдки хоч колись дивляться в дзеркало?

Якщо світ не зупинить рф, то буде йому п!зда: можна буде вбивати будь-кого і звинувачувати убитого у нападі, красти все що завгодно і звинувачувати обкраденого у пограбуванні... це абсолютне дно
показать весь комментарий
09.09.2025 15:20 Ответить
ну в Финляндии реально жестко закрутили хобот русским что живут не по наслышке знаю родственники там работаю
показать весь комментарий
09.09.2025 15:30 Ответить
 
 