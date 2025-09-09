УКР
Російський генерал Картаполов: "Финляндия становится рассадником фашизма быстрее Украины". ВIДЕО

Російський генерал і голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив про "фашизм" у Фінляндії і наміри Росії "захищати свої інтереси" у цій країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Картаполов заявив, що Фінляндія стає "рассадником фашизма" швидше, аніж Україна.

Читайте: Стубб: Фінляндія готова до будь-яких загроз та попри сусідство з РФ "спить спокійно"

Будь обережніший... По "Цензору" лазить одни провокатор, який зараз назве тебе "фейкометчиком", і напише, що Черчіль такого, не говорив... І доказів ніяких не наведе. Але, якщо ти його "пошлеш подалі" - він почне "розводить срач", провокуючи на скандал. В результаті тебе забанять....
09.09.2025 14:58 Відповісти
То нападайте,кацапня срана. Скоріше пи₴дець вам-покидькам смердючим прийде.
09.09.2025 14:50 Відповісти
Колись вичитав цікавий вислів, у когось з політичних діячів минулого: "Старі політичні трупи тягнуть в могилу молодих і живих..."
09.09.2025 15:55 Відповісти
Та вони вже нападали, потім не могли второпати як від маленької Фінляндії отримали величезних піздюлей...
09.09.2025 16:03 Відповісти
А що зробили фінські політики? А хоча какая разніца. Швидше б кацапи полізли б в Фінляднію. Нам це тільки на руку!!!
09.09.2025 14:51 Відповісти
Фінляндія так то до війни готувалася роками.
09.09.2025 15:57 Відповісти
"К трагічєскім последствіям" може привести тільки каZапська клоака, яку треба знищити та розбити на багато держав.
09.09.2025 14:51 Відповісти
Що алкодімон що це засцяне в генеральскій формі не просто підоймають цю муйню.
09.09.2025 14:51 Відповісти
09.09.2025 14:54 Відповісти
Поки дімон заливається "бояришніком", маразматичний генерал вскочив у ефір.
09.09.2025 15:46 Відповісти
країнам балтії погрожують!
баку погрозили!
тепер за хельсинки взялися?

це після того, як блінорилого в китаї обісрали?
09.09.2025 14:53 Відповісти
Дуронувата москальня ліпить свій жупел "фашизма куди не попадя". Москальня це просто мерзотна мерзота...
09.09.2025 14:54 Відповісти
А-ХА-ХА .
09.09.2025 14:58 Відповісти
Внєзапно))) ПиСи: вони вообщето в НАТО. Ідоти
09.09.2025 14:59 Відповісти
Але генерал ще в сссрі)))
09.09.2025 15:05 Відповісти
Картавый половой!
09.09.2025 15:02 Відповісти
Нє вєзьот бєлой пушістой мірной рашкє, адні хвашісти кругом.
09.09.2025 15:03 Відповісти
Русские, бегите забирать деньги с банков. Есть инсайдерская информация нашей разведки, что с 15 сентяблря вам заблокируют все банковские счета из-за отсутствия средств. Может, сумму на хлеб будут выдавать или продуктовые карточки.
09.09.2025 15:05 Відповісти
Таке вже було перед сконом СРСР. Вклади заблокували і видавали фіксовані суми в місяць з записом у паспорті. Після обесцінення коштів розблокували. Але то було вже сміття.
09.09.2025 15:17 Відповісти
законна ціль. статуетку цьому ублдюдку.
09.09.2025 15:08 Відповісти
Ще один гaндoн.
09.09.2025 15:09 Відповісти
Финляндия член НАТО, поэтому московщине осталось только гавкать из-за забора и на этом все.
09.09.2025 15:09 Відповісти
Після цих російських заяв слово "фашизм" стає вже якесь не таке...
09.09.2025 15:12 Відповісти
Згоден. Бо всіх своїх супротивників Москва називає фашистами. Здається, незабаром цим можна бути пишатися.
09.09.2025 15:19 Відповісти
Мені чомусь здається, що НАТО нічого не зробить для захисту Фінляндії чи країн Балтії, якщо що. Максимум поспівчувають та зберуть балаболів з ООН. Бо путлєр їх усіх потихеньку скупив. ЧХ, ООН, ОБСЄ.... вже не виконують ті функції, для яких їх створювали.
09.09.2025 15:16 Відповісти
Ці ублюдки хоч колись дивляться в дзеркало?

Якщо світ не зупинить рф, то буде йому п!зда: можна буде вбивати будь-кого і звинувачувати убитого у нападі, красти все що завгодно і звинувачувати обкраденого у пограбуванні... це абсолютне дно
09.09.2025 15:20 Відповісти
ну в Финляндии реально жестко закрутили хобот русским что живут не по наслышке знаю родственники там работаю
09.09.2025 15:30 Відповісти
...фины нас заставили...
09.09.2025 15:55 Відповісти
Не розуміла вислова "трмайте мене семеро". Здається це і є той самий випадок.
09.09.2025 15:59 Відповісти
вєздє фашисти !

09.09.2025 16:15 Відповісти
 
 