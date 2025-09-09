Російський генерал Картаполов: "Финляндия становится рассадником фашизма быстрее Украины". ВIДЕО

Російський генерал і голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив про "фашизм" у Фінляндії і наміри Росії "захищати свої інтереси" у цій країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Картаполов заявив, що Фінляндія стає "рассадником фашизма" швидше, аніж Україна.

