Російський генерал Картаполов: "Финляндия становится рассадником фашизма быстрее Украины". ВIДЕО
Російський генерал і голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив про "фашизм" у Фінляндії і наміри Росії "захищати свої інтереси" у цій країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Картаполов заявив, що Фінляндія стає "рассадником фашизма" швидше, аніж Україна.
Михайло Иляш
09.09.2025 14:49
Tierre
09.09.2025 14:51
Артём Назаренко
09.09.2025 14:53
баку погрозили!
тепер за хельсинки взялися?
це після того, як блінорилого в китаї обісрали?
Якщо світ не зупинить рф, то буде йому п!зда: можна буде вбивати будь-кого і звинувачувати убитого у нападі, красти все що завгодно і звинувачувати обкраденого у пограбуванні... це абсолютне дно