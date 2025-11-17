Польша подтвердила безусловную поддержку Украины несмотря на диверсии на железной дороге, - МИД
Польша продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, несмотря на диверсии на железнодорожной инфраструктуре страны.
Об этом заявил спикер МИД Польши Мацей Вевюр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша поддержка Украины, которая защищается, является бесспорной", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о влиянии инцидентов на дальнейшую помощь Киеву.
Вевюр отметил, что пока невозможно точно определить виновных в диверсиях и что комментарии на эту тему будут возможны после выяснения обстоятельств. "Независимо от того, кто за этим стоит, наша поддержка для Украины, которая борется, является бесспорной. Это в интересах нашего соседа - Украины, но это также в интересах Польши и, в конечном счете, всей Европы", - подчеркнул Вевюр, добавив, что эти события "не повлияют на польскую поддержку Украины", - добавил спикер.
По его словам, события на железной дороге не повлияют на дальнейшую поддержку Украины со стороны Польши.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.
- Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин-Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль