Польша подтвердила безусловную поддержку Украины несмотря на диверсии на железной дороге, - МИД

Польша продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, несмотря на диверсии на железнодорожной инфраструктуре страны.

Об этом заявил спикер МИД Польши Мацей Вевюр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Наша поддержка Украины, которая защищается, является бесспорной", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о влиянии инцидентов на дальнейшую помощь Киеву.

Вевюр отметил, что пока невозможно точно определить виновных в диверсиях и что комментарии на эту тему будут возможны после выяснения обстоятельств. "Независимо от того, кто за этим стоит, наша поддержка для Украины, которая борется, является бесспорной. Это в интересах нашего соседа - Украины, но это также в интересах Польши и, в конечном счете, всей Европы", - подчеркнул Вевюр, добавив, что эти события "не повлияют на польскую поддержку Украины", - добавил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин подписал закон о пожизненном заключении за диверсии

По его словам, события на железной дороге не повлияют на дальнейшую поддержку Украины со стороны Польши.

Что предшествовало?

Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.

Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин-Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повреждение железнодорожного пути в Польше: Туск рассматривает диверсию