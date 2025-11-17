РУС
Польша подтвердила безусловную поддержку Украины несмотря на диверсии на железной дороге, - МИД

Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" по эксгумации жертв Волынской трагедии

Польша продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, несмотря на диверсии на железнодорожной инфраструктуре страны.

Об этом заявил спикер МИД Польши Мацей Вевюр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша поддержка Украины, которая защищается, является бесспорной", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о влиянии инцидентов на дальнейшую помощь Киеву.

Вевюр отметил, что пока невозможно точно определить виновных в диверсиях и что комментарии на эту тему будут возможны после выяснения обстоятельств. "Независимо от того, кто за этим стоит, наша поддержка для Украины, которая борется, является бесспорной. Это в интересах нашего соседа - Украины, но это также в интересах Польши и, в конечном счете, всей Европы", - подчеркнул Вевюр, добавив, что эти события "не повлияют на польскую поддержку Украины", - добавил спикер.

По его словам, события на железной дороге не повлияют на дальнейшую поддержку Украины со стороны Польши.

Что предшествовало?

У Словаччині тиждень тому тєж була диверсія на зализниці. КАЦАПИ НЕ ХОЧУТЬ ЖИТИ У СВОЇХ БОЛОТАХ - тому активно сидять та гадять у Європі
17.11.2025 15:43 Ответить
А куди полякам дітися? Особливо з таким прибацаним презвіздентом як няв.врот.ський. Правде цей призвіздент також зрозуміє, з часом, бо він якийсь туповатий, що без незалежної України не буде і Польщі.
17.11.2025 15:59 Ответить
 
 