Диверсии на железной дороге Польши - не война, а предвоенное состояние, - начальник польского Генштаба Кукула

На фоне недавних актов диверсий на железной дороге начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что эти инциденты не являются признаком войны, но указывают на "предвоенное состояние".

Заявление польского генерала приводит Polsat News.

Враг готовится к войне

Комментируя инциденты на железной дороге, Кукула отметил, что "противник начал подготовку к войне".

"Он создает здесь определенную среду, цель которой - подорвать доверие общества к правительству, к основным органам, таким как вооруженные силы, полиция. Создать условия, благоприятные для потенциальной агрессии на территории Польши", - сказал начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день наиболее важным является то, как отреагируют власти Польши.

"Если кто-то был на войне, то знает, что то, что происходит сегодня, это не война. Это действительно предвоенное состояние или то, что мы называем гибридной войной. Все указывает на то, что это событие может иметь признаки диверсии", - добавил Кукула.

Что предшествовало?

Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.

Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин - Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.

Участок железной дороги Варшава - Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

