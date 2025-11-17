Диверсії на залізниці Польщі – не війна, а передвоєнний стан, - начальник польського Генштабу Кукула

Шахед залетів до Польщі. Можуть викликати військових ТРО

На тлі нещодавніх актів диверсій на залізниці начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула заявив, що ці інциденти не є ознакою війни, але вказують на "передвоєнний стан".

Заяву польського генерала наводить Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Ворог готується до війни

Коментуючи інциденти на залізниці, Кукула зазначив, що "супротивник розпочав підготовку до війни".

"Він створює тут певне середовище, яке має на меті підірвати довіру суспільства до уряду, до основних органів, таких як збройні сили, поліція. Створити умови, сприятливі для потенційної агресії на території Польщі", - сказав начальник Генштабу.

Він наголосив, що на сьогодні найважливішими є те, як відреагує влада Польщі.

"Якщо хтось був на війні, то знає, що те, що відбувається сьогодні, це не війна. Це дійсно передвоєнний стан або те, що ми називаємо гібридною війною. Все вказує на те, що ця подія може мати ознаки диверсії", - додав Кукула.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
  • Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін - Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
  • Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

Топ коментарі
потрібно вам терміново готуваться до шашликів. рецепт перевірений
показати весь коментар
17.11.2025 17:24 Відповісти
Негайно викликайте ХВермерів охороняти блокувати залізницю. У них це добре виходить за кацапсячі бабосики...
показати весь коментар
17.11.2025 17:33 Відповісти
Таки так. І це схоже самі ж польські громадяни, ті, що кордон блокували за кацапські гроші, за ті ж гроші і диверсії проводять. Громадянська війна? Нова прокацапська Армія Людова? 🤔
показати весь коментар
17.11.2025 17:36 Відповісти
в них кельбаски на грилі
показати весь коментар
17.11.2025 17:42 Відповісти
"На пів шишечки", "один раз - не тридвараз" і таке інше...
показати весь коментар
17.11.2025 17:26 Відповісти
Ознакою війни буде кацапське бомбардування Wielunia?
показати весь коментар
17.11.2025 17:27 Відповісти
...Він наголосив, що на сьогодні найважливішими є те, як відреагує влада Польщі. Джерело: https://censor.net/ua/n3585509
- відреагує , як і треба кацапам зажди - розмовами про "волинськурізню" і звинуваченнями українців в невдячності
показати весь коментар
17.11.2025 17:35 Відповісти
Я теж думаю шо це можуть бути партизани, а не диверсанти.
показати весь коментар
17.11.2025 18:11 Відповісти
Це радше не партизани, а паразити. І теж шукали легкого заробітку у тєлєграм-каналах, тільки польських.
показати весь коментар
17.11.2025 18:21 Відповісти
Комуняцька була армія Крайова , хоча і в Людовій було повно кацапні .
показати весь коментар
17.11.2025 19:00 Відповісти
Крайова підлягала польскому уряду в Британії.
показати весь коментар
17.11.2025 19:12 Відповісти
Один раз, як відомо - .......
показати весь коментар
17.11.2025 17:54 Відповісти
Вояки железных путей и польские герои всем по убд
показати весь коментар
17.11.2025 18:41 Відповісти
У Польщі відкрили пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті роками.

Переходи у Кузниці та Бобровниках були закриті чотири та понад два з половиною роки відповідно.

Наразі на переході Кузниця - Брузги дозволено лише рух легкових авто без автобусів, а в Бобровниках - як легковий, так і автобусний та вантажний транспорт.

Очільник Підляського воєводства Яцек Бжозовський підкреслив, що час закриття був особливо складним для бізнесу, адже місцеві підприємці «втрачали свої статки й доробок життя».
показати весь коментар
17.11.2025 19:26 Відповісти
А може передродовий? Коли вже до вас дійде, чи Волинська різня важливіша? Невже забули Катинь, смоленську трощу!
показати весь коментар
17.11.2025 19:35 Відповісти
Куколди Потужні!! Де фермерський фольксштурм ???? Хай зроблять Стронг ще раз
показати весь коментар
17.11.2025 22:56 Відповісти
 
 