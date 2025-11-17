Диверсії на залізниці Польщі – не війна, а передвоєнний стан, - начальник польського Генштабу Кукула
На тлі нещодавніх актів диверсій на залізниці начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула заявив, що ці інциденти не є ознакою війни, але вказують на "передвоєнний стан".
Заяву польського генерала наводить Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
Ворог готується до війни
Коментуючи інциденти на залізниці, Кукула зазначив, що "супротивник розпочав підготовку до війни".
"Він створює тут певне середовище, яке має на меті підірвати довіру суспільства до уряду, до основних органів, таких як збройні сили, поліція. Створити умови, сприятливі для потенційної агресії на території Польщі", - сказав начальник Генштабу.
Він наголосив, що на сьогодні найважливішими є те, як відреагує влада Польщі.
"Якщо хтось був на війні, то знає, що те, що відбувається сьогодні, це не війна. Це дійсно передвоєнний стан або те, що ми називаємо гібридною війною. Все вказує на те, що ця подія може мати ознаки диверсії", - додав Кукула.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
- Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін - Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
- Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.
охоронятиблокувати залізницю. У них це добре виходить за кацапсячі бабосики...
- відреагує , як
і треба кацапамзажди - розмовами про "волинськурізню" і звинуваченнями українців в невдячності
