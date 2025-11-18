Песков после осуждения украинцев за диверсии на железной дороге в Польше: "Русофобия там, конечно, буйствует". ВИДЕО

Кремль обвинил Польшу в распространении русофобии после того, как польский суд признал виновными двух украинских граждан, завербованных российской разведкой, в саботаже на железнодорожных путях, ведущих в Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит. В Польше все пытаются бежать впереди европейского паровоза в этом плане, и русофобия там, конечно, буйствует", - отметил он.

Он также привел как странный факт, что речь идет о гражданах Украины: "На месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался", - добавил Песков.

Что предшествовало?

Піськов аж сяє від щастя, що їбануті любителі узького міра, завербовані кацапами, затримані. Скількиж підарасів працюютьна цих підарасів!!!!
18.11.2025 17:04 Ответить
Він дебіл? Навіщо Україні підривати колії якими в Україну везуть допомогу?
18.11.2025 17:04 Ответить
українці підірвали. Ті що ждуни. Сволоти у нас повно
19.11.2025 01:36 Ответить
його вкурвило те, що польска контора встановила: ці зрадники завербовані касапською конторою.
18.11.2025 17:06 Ответить
Типова спецоперація чекістів
18.11.2025 17:12 Ответить
Думали кацаперднуті, що поляки дурні (вони ляхи, а не лохи - недочули мабуть) і спихнуть цей злочин на українців, та й не вдалося козломордим.
18.11.2025 17:14 Ответить
А мене вкурвило,що вже не вперше українці влаштовують диверсії у Польщі..
18.11.2025 17:16 Ответить
У https://suspilne.media/tag/polsa/ Польщі та Румунії під варту відправили трьох українців за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. Правоохоронці стверджують, що вони намагалися відправити в Україну посилки з вибуховими та займистими матеріалами
18.11.2025 18:01 Ответить
Трьох українців у Польщі засудили за низку підпалів на території країн Євросоюзу

Серед об'єктів диверсій злочинної групи були магазини, торгові центри та склади у Варшаві, Вільнюсі та Ризі.
18.11.2025 18:03 Ответить
Польський суд у п'ятницю визнав українця винним у плануванні диверсій на користь російських служб і засудив його до восьми років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-jailed-8-years-poland-planning-acts-sabotage-russia-2025-02-21/ Reuters.

Сергій С. був заарештований у січні минулого року і звинувачений у діяльності організованого злочинного угруповання, метою якого було вчинення злочинів проти Польщі, беручи участь в діяльності іноземної розвідки та підготовці підпалу будівель у Вроцлаві.
18.11.2025 18:08 Ответить
Трьох громадян України визнали винними у співпраці з російськими спецслужбами та участі у диверсійно-терористичній групі. Вирок виніс Окружний суд у Варшаві 18 вересня 2025 року.
18.11.2025 18:11 Ответить
В країнах Балтії таким давали паспорт негромадянина. І ніхто не назве їх латвійцями чи естонцями.
18.11.2025 19:06 Ответить
Якщо і з українським паспортом, то не українці, а переселенці з України "рускоязичницького віросповідання".
18.11.2025 18:39 Ответить
Слышь, говорящая физда вместо рта, так все сепары и ждуны тоже имели или имеют гражданство Украины.
18.11.2025 17:20 Ответить
свиносабачка руцкагаварящая..
20.11.2025 02:14 Ответить
Русофобия - это здоровая реакция на бактериальную инфекцию "РФ".
Т.к. руские, росияне, это именно инфекция, гнойное враждебное образование.
РФ - это НЕ государство. РФ - это феодально-фашистское образование, БЕЗ первичных признаков государственности. Таких как общепризнанные границы, общепризнанные легитимные выборы и власть, без собственной валюты. Т.к. "рубли" - это никакие не деньги, это внутреннее расчетное средство для местного населения. У т. называемых "рублей" из 4 основных признаков денег с натягом можно разглядеть 1 признак из 4... И так - во всём. Т.е. РФ - это НЕ государство. РФ - это феодально-фашистское образование.
18.11.2025 17:57 Ответить
 
 