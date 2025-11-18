Кремль обвинил Польшу в распространении русофобии после того, как польский суд признал виновными двух украинских граждан, завербованных российской разведкой, в саботаже на железнодорожных путях, ведущих в Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит. В Польше все пытаются бежать впереди европейского паровоза в этом плане, и русофобия там, конечно, буйствует", - отметил он.

Он также привел как странный факт, что речь идет о гражданах Украины: "На месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался", - добавил Песков.

Что предшествовало?

