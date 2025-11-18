Песков после осуждения украинцев за диверсии на железной дороге в Польше: "Русофобия там, конечно, буйствует". ВИДЕО
Кремль обвинил Польшу в распространении русофобии после того, как польский суд признал виновными двух украинских граждан, завербованных российской разведкой, в саботаже на железнодорожных путях, ведущих в Украину.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит. В Польше все пытаются бежать впереди европейского паровоза в этом плане, и русофобия там, конечно, буйствует", - отметил он.
Он также привел как странный факт, что речь идет о гражданах Украины: "На месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался", - добавил Песков.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного полотна в Польше. Туск рассматривает диверсию.
- Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин - Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
- Участок железной дороги Варшава - Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.
- Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все следы ведут в Россию.
-
Премьер Польши Дональд Туск заявил о задержании двух украинцев, которых подозревают в причастности к диверсии на железной дороге.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Серед об'єктів диверсій злочинної групи були магазини, торгові центри та склади у Варшаві, Вільнюсі та Ризі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-jailed-8-years-poland-planning-acts-sabotage-russia-2025-02-21/ Reuters.
Сергій С. був заарештований у січні минулого року і звинувачений у діяльності організованого злочинного угруповання, метою якого було вчинення злочинів проти Польщі, беручи участь в діяльності іноземної розвідки та підготовці підпалу будівель у Вроцлаві.
Т.к. руские, росияне, это именно инфекция, гнойное враждебное образование.
РФ - это НЕ государство. РФ - это феодально-фашистское образование, БЕЗ первичных признаков государственности. Таких как общепризнанные границы, общепризнанные легитимные выборы и власть, без собственной валюты. Т.к. "рубли" - это никакие не деньги, это внутреннее расчетное средство для местного населения. У т. называемых "рублей" из 4 основных признаков денег с натягом можно разглядеть 1 признак из 4... И так - во всём. Т.е. РФ - это НЕ государство. РФ - это феодально-фашистское образование.