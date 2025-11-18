РУС
Дело рук России: в МИД Украины отреагировали на диверсию на железной дороге в Польше

Украина готова помочь Польше расследовать диверсию на железной дороге

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что диверсии на польской железной дороге являются следствием действий России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. В ведомстве подчеркнули, что РФ вербует украинцев для гибридных атак и пытается переложить вину за свои преступления на Украину.

Россия ведет гибридную войну против Европы

Украинская сторона подчеркивает, что события в Польше подтверждают, что Россия одновременно ведет полномасштабную войну против Украины и гибридную войну против Европы. Украина готова оказывать помощь польским компетентным органам для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.

"Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ", – заявили в МИД.

Сотрудничество с Польшей и союзниками

Министерство подчеркнуло необходимость тесной координации с Польшей и другими государствами-союзниками для противодействия российской гибридной агрессии. Украина готова участвовать в формировании превентивных механизмов и укреплении общей безопасности.

Что известно:

яка куйня ,в порівняні з тим,що рашисти давним - давно прикупили меркельшу,орбана, фіцю ,шрьодера .радників американського Байди .ну і "вишенька на тортіку" самого американського "трамбона "???
показать весь комментарий
18.11.2025 20:58 Ответить
Для міндіча верховного типу несподіванка, да ?
І наступ на Запоріжжя і на Покровськ теж неочікувано ??????
показать весь комментарий
18.11.2025 21:08 Ответить
Встановлено,що 2 підозрюваних є громадянами України..Знедолені біженці,ау!!!!!!
показать весь комментарий
18.11.2025 21:27 Ответить
Это были не украинцы - а граждане Украины, украиноземельцы, то есть русскоговорящие твари..
показать весь комментарий
18.11.2025 21:43 Ответить
ситу руту кару тулеб , ситу эдаси кару лякс едаси , сайт ару мунь ?
показать весь комментарий
18.11.2025 23:48 Ответить
 
 