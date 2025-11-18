Дело рук России: в МИД Украины отреагировали на диверсию на железной дороге в Польше

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что диверсии на польской железной дороге являются следствием действий России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. В ведомстве подчеркнули, что РФ вербует украинцев для гибридных атак и пытается переложить вину за свои преступления на Украину.

Россия ведет гибридную войну против Европы

Украинская сторона подчеркивает, что события в Польше подтверждают, что Россия одновременно ведет полномасштабную войну против Украины и гибридную войну против Европы. Украина готова оказывать помощь польским компетентным органам для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.

"Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ", – заявили в МИД.

Сотрудничество с Польшей и союзниками

Министерство подчеркнуло необходимость тесной координации с Польшей и другими государствами-союзниками для противодействия российской гибридной агрессии. Украина готова участвовать в формировании превентивных механизмов и укреплении общей безопасности.

