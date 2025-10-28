УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9320 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Територіальні поступки
1 977 52

Україна не зможе відвоювати всі захоплені Росією території, - міністр оборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе повернути території, втрачені в 2014 році та після лютого 2022 року.

Про це пише Il Sole 24 ore, передає Цензор.НЕТ.

Повернення окупованих територій

"Усі зараз вважають неможливим відвоювати території, втрачені Україною у 2014 році та після лютого 2022 року. Росія ніколи їх не віддасть, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою. Путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" в усіх сенсах, і таким чином загнав себе у позицію, з якої він не може вести переговори", - заявив Крозетто.

Міністр оборони Італії зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки, однак наголосив, що це може вирішувати тільки Київ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лінія фронту могла б стати відправною точкою переговорів, але Путін не хоче нормальних зустрічей, - Зеленський

Роль Трампа у мирі в Україні

Крозетто запитали, чи готовий президент США Дональд Трамп діяти, щоб домогтися передачі окупованих українських територій Росії. 

"Президент США висловлювався про таку передачу. А чи зможе Україна колись погодитися на передачу чотирьох окупованих областей? Я не знаю, тільки їм (українцям - ред.) вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може погіршитися. Втрати України сягають 520 тисяч, російські — понад 1 мільйон. Різниця лише в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про них уявлення", - додав італійський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій, - Зеленський

Автор: 

Італія (1636) територіальні претензії (50) територіальна цілісність (240) війна в Україні (6740)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ну, по перше, в Конституції України ці території теж є. А по друге, при бажанні, при посиленні санкцій, могли б таки Росію змусити вивести свої війська. І тому ж ВВХ нічого б не залишилося, як виправдовуватися, що це вимушені дії під жорстким тиском санкцій. Але для початку, потрібно дати можливість ім відчути в повній мірі дію цих санкцій. Тобто затиснути дещо в лещатах, так щоб аж в очах потемніло - а потім поставити перед вибором: затискаємо далі, чи може таки забираєтеся з України......
показати весь коментар
28.10.2025 19:47 Відповісти
+14
Розніженій у комфорті і добробуті Європі вельми пощастило, що між нею і рашистською пітьмою стоїть Україна, яка вже майже чотири роки стримує всю цю смертельну й руйнівну навалу.
Як показала дійсність, в ні США, в ні НАТО не в змозі захистити європейські країни від руйнації внаслідок збройного нападу пітьми, що неминуче веде до ядерного протистояння.
Але шанс вберегтись Заходу від цієї катастрофи є. І він можливий лише в одному випадку - це знищення пітьми як військової та економічної потуги з наступним її розпадом на окремі неагресивні новоутворення.
І таку місію у змозіі здійснити лише Українська Держава у нинішній війні. Звісно, якщо український народ і його армія будуть забезпечені для цього західними союзниками усім необхідним.
показати весь коментар
28.10.2025 19:48 Відповісти
+10
Японія досі не визнає окуповані Курили за кацапами. Колись повернуть.
показати весь коментар
28.10.2025 19:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Японія досі не визнає окуповані Курили за кацапами. Колись повернуть.
показати весь коментар
28.10.2025 19:45 Відповісти
А якщо націлити ракети на рим, італія введе війська бо не матиме вибору.
показати весь коментар
28.10.2025 19:45 Відповісти
Ну, по перше, в Конституції України ці території теж є. А по друге, при бажанні, при посиленні санкцій, могли б таки Росію змусити вивести свої війська. І тому ж ВВХ нічого б не залишилося, як виправдовуватися, що це вимушені дії під жорстким тиском санкцій. Але для початку, потрібно дати можливість ім відчути в повній мірі дію цих санкцій. Тобто затиснути дещо в лещатах, так щоб аж в очах потемніло - а потім поставити перед вибором: затискаємо далі, чи може таки забираєтеся з України......
показати весь коментар
28.10.2025 19:47 Відповісти
Ключове - бажання, але його не буде ніколи, тому що справжні санкції проти путіна вдарять по комфорту європейців, а виведення російських військ з України створить додаткову небезпеку на східному кордоні з ЄС.
показати весь коментар
28.10.2025 20:06 Відповісти
Наївність-поганий союзник, особливо про санкції.
показати весь коментар
28.10.2025 20:25 Відповісти
Існування расіі на совісті українців. Тому повернемо все.
показати весь коментар
28.10.2025 19:48 Відповісти
Розніженій у комфорті і добробуті Європі вельми пощастило, що між нею і рашистською пітьмою стоїть Україна, яка вже майже чотири роки стримує всю цю смертельну й руйнівну навалу.
Як показала дійсність, в ні США, в ні НАТО не в змозі захистити європейські країни від руйнації внаслідок збройного нападу пітьми, що неминуче веде до ядерного протистояння.
Але шанс вберегтись Заходу від цієї катастрофи є. І він можливий лише в одному випадку - це знищення пітьми як військової та економічної потуги з наступним її розпадом на окремі неагресивні новоутворення.
І таку місію у змозіі здійснити лише Українська Держава у нинішній війні. Звісно, якщо український народ і його армія будуть забезпечені для цього західними союзниками усім необхідним.
показати весь коментар
28.10.2025 19:48 Відповісти
Всім необхідним і військовими
показати весь коментар
28.10.2025 20:00 Відповісти
Ну хто таке це Клозетто,щоб розкидуватися подібними передбаченнями? Всього на всього міцність оборони Італії. Сміх і гріх. Нехай спагетті з піцою йде жерти.
показати весь коментар
28.10.2025 19:48 Відповісти
З чічоліною. Як не помиляюся, перекладається "шкварочка".
показати весь коментар
28.10.2025 20:14 Відповісти
А хто такий "міцність оборони Італії" ? Це щось типу "підлога країни" ? Ключове слово тут "зараз". А що буде "потім" - ніхто ще не говорив.
показати весь коментар
28.10.2025 20:54 Відповісти
ДОВідвойовувати буде за юридичноправовими міжнародними судами ... Інакше... Ви усі колись будете пошматовані
показати весь коментар
28.10.2025 19:48 Відповісти
Зможемо, якщо рашка дезінтегрує, як імперія, і поневолені народи вирвуть собі свободу
показати весь коментар
28.10.2025 19:49 Відповісти
Цікаво, а Італія сама віддасть чужі території, які приєднала до себе в різний період історії, чи в неї ці території заберуть в процесі війн?
показати весь коментар
28.10.2025 19:56 Відповісти
- 1970-ые года - "СССР никогда не отдаст Прибалтийские страны!".
Конфуций: "время течет, все изменяется..."
2025 год: Конфуций: "Где ссср и где Прибалтика...".
Знову: "Росія ніколи їх не віддасть".
Конфуцій: "Час тече, все змінюється...".
p.s. Вчить Українську, її навіть Конфуцій вивчив, мабуть щось знає...
показати весь коментар
28.10.2025 19:56 Відповісти
До якого біса цей Клозетто, щось там бурчить про відвоювання українських територій? Він що воював колись, чи може допомогти у війні?
показати весь коментар
28.10.2025 19:57 Відповісти
Нема на вас Берлускуні,були часи-мафія,гроші,дівки.
показати весь коментар
28.10.2025 19:57 Відповісти
З таким керівництвом і агентами кремля при владі, ми не те що не відвоюємо в навіть і будемо втрачати
показати весь коментар
28.10.2025 19:59 Відповісти
А завтра він Харків внесе в конституцію, і що? А післязавтра Рим.
показати весь коментар
28.10.2025 19:59 Відповісти
Ні, Харків ні, а от Рим, Париж, Берлін можна
показати весь коментар
28.10.2025 20:03 Відповісти
пуйло вніс в свою конституцію українські землі і тепер не зможе від них відмовитись.Ці землі в нашій конституції.У пуйла значить конституція,а в нас що - папірець?Як ми можемо відмовитись від своїх областей?Як вніс пуйло так і виведе і пішов він по курсу свого корабля.
показати весь коментар
28.10.2025 20:00 Відповісти
Хай хоть те шо залишилось збереже
показати весь коментар
28.10.2025 20:01 Відповісти
А є замріяні, які у це вірять?

ЗЄ просрав навіть ті можливості, що були. Не кажучи про те, що більша частина захопленого кацапами - наслідки саме його діяльності та саботажу.
показати весь коментар
28.10.2025 20:01 Відповісти
То допоможіть Україні - нє? -Римська імперія - навіть Трамп з нею знайомий
показати весь коментар
28.10.2025 20:02 Відповісти
А хто сказав що Україна повинна відвойовувати всі території піхотою? Можна же поставити Сосію в таке становище що вона сама все віддасть аби тільки відчепились. А поки не віддасть рашисти і Сосія буде палати і подихати
показати весь коментар
28.10.2025 20:05 Відповісти
Інакше якщо віддати злочинцю і вбивцям те що вони захопили і те що вони хочуть і злочинесь не понесе покарання то це буде співучастю в злочині. А також призведе до нових злочинів. І можна всі світові закони і світовий порядок просто змити в унітаз. І всіх інших вбивць, гвалтівників і злочинців потрібно також випустити з тюрем. Бо незаконно одних привілеювати а інших карати
показати весь коментар
28.10.2025 20:18 Відповісти
Самі віддадуть- прийде час.
показати весь коментар
28.10.2025 20:06 Відповісти
В 17м году только снег на дорогах стоял между московской ордой и Стамбулом. И что , где эта орда и где Стамбул?
показати весь коментар
28.10.2025 20:08 Відповісти
Ворогів більшає. До Трампа з Фіцом і Орбаном додався макаронник
показати весь коментар
28.10.2025 20:12 Відповісти
Та ще чехи, наче щось мутять таке.
показати весь коментар
28.10.2025 20:17 Відповісти
Як відновить Україна ЯЗ в нормальної кількості (щоб був потенціал знищити міста мільйонники кацапії), то можна починати повертати (інакше весь світ в труху).
показати весь коментар
28.10.2025 20:12 Відповісти
Крозетто , не жужжи .
показати весь коментар
28.10.2025 20:14 Відповісти
Це шо - реінкарнація мусоліні? Нехай він прогнози робить стосовно своєї країни. Бо якщо б ми слухали їхні поради/прогнози у 2022, то мусили б підняти білий прапор і капітулювати. Впевнений, що він і йому подібні так би і зробили. Ну бо навіщо жертвувати життями своїх співгромадян, якщо можна домовитися про почесну окупацію???
показати весь коментар
28.10.2025 20:15 Відповісти
Відвоювати окуповані території дійсно неможливо, але й визнавати їх російськими теж немає жодної необхідності. Може колись випаде шанс повернути їх через юридичні та дипломатичні процеси.
показати весь коментар
28.10.2025 20:15 Відповісти
З ішаком Україна нічого не може. Невже в когось є ще якісь ілюзії.
показати весь коментар
28.10.2025 20:18 Відповісти
Ну, якщо Ефіопія і Лівія повернули собі захоплені колись Італією території, то й Україна поверне свої.
показати весь коментар
28.10.2025 20:18 Відповісти
"Путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію"... Ще один придурок, конституція раісі це туалетний папір.
показати весь коментар
28.10.2025 20:23 Відповісти
Звідки тобі знати, бовдуре?
показати весь коментар
28.10.2025 20:25 Відповісти
Та невже? Переможники вже рвуться в бій і ось-ось все відіб'ють.
показати весь коментар
28.10.2025 20:26 Відповісти
Та звісно, з такою "допомогою" як від Італії, дивно, що ми взагалі 4-й рік тримаємось.
показати весь коментар
28.10.2025 20:26 Відповісти
За последние сто лет американцы уже трижды спасали Рашку если спасут и сейчас то точно не вернем свои земли.
показати весь коментар
28.10.2025 20:31 Відповісти
Iталийсько-запутинська хвойдо.
показати весь коментар
28.10.2025 20:31 Відповісти
Може внесемо кусок Італії собі в Конституцію? Хай потім чухають потилицю як законно повернути ВЖЕ наше.
показати весь коментар
28.10.2025 20:41 Відповісти
Зможе якщо шмарклю змінити на патріота !
показати весь коментар
28.10.2025 20:42 Відповісти
Это что за гусь?
показати весь коментар
28.10.2025 20:45 Відповісти
Ти б, Клозето, краще б допоміг а не патякав…
показати весь коментар
28.10.2025 20:48 Відповісти
Вьетнам та Афганістан НІКОЛИ не зможуть відвоювати території в США. О мама мия. пармезан Курозетто в жопу, как же оно так?
показати весь коментар
28.10.2025 20:59 Відповісти
Україна не тільки відвоює усі свої території, а ще й знищить на них кілкьа мільйонів кацапів!
показати весь коментар
28.10.2025 21:02 Відповісти
Зеленський ще положить 520 тисяч на це йому захід бабло виділить, а потім скаже, що нема кому воювати на тому війна закінчується... Трам скаже, що він досяг миру і всі будуть щасливі))) пуйло отримає своє, Трамп своє, а Україна....
показати весь коментар
28.10.2025 21:07 Відповісти
Із сьогоднішніми прорашистськими європейськими шлюхами Україна не зможе відвоювати всі захоплені Росією території,втрачені в 2014 році та після лютого 2022 року.Для цього потрібні політики часів Другої Світової Війни в яких була і честь і совість, на відміну від нинішніх європейських глистів,котрі задницю куйла , облюбували як "рай"
показати весь коментар
28.10.2025 21:09 Відповісти
Ваше дело помогать адекватным странам. Насчёт территори пусть Украинцы сами решают. Может к Украине захотят присоеденится губернии. Слава Украине!
показати весь коментар
28.10.2025 21:10 Відповісти
 
 