Україна не зможе відвоювати всі захоплені Росією території, - міністр оборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе повернути території, втрачені в 2014 році та після лютого 2022 року.

Про це пише Il Sole 24 ore

Повернення окупованих територій

"Усі зараз вважають неможливим відвоювати території, втрачені Україною у 2014 році та після лютого 2022 року. Росія ніколи їх не віддасть, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою. Путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" в усіх сенсах, і таким чином загнав себе у позицію, з якої він не може вести переговори", - заявив Крозетто.

Міністр оборони Італії зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки, однак наголосив, що це може вирішувати тільки Київ.

Роль Трампа у мирі в Україні

Крозетто запитали, чи готовий президент США Дональд Трамп діяти, щоб домогтися передачі окупованих українських територій Росії.

"Президент США висловлювався про таку передачу. А чи зможе Україна колись погодитися на передачу чотирьох окупованих областей? Я не знаю, тільки їм (українцям - ред.) вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може погіршитися. Втрати України сягають 520 тисяч, російські — понад 1 мільйон. Різниця лише в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про них уявлення", - додав італійський міністр.

