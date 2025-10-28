Україна не зможе відвоювати всі захоплені Росією території, - міністр оборони Італії Крозетто
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе повернути території, втрачені в 2014 році та після лютого 2022 року.
Про це пише Il Sole 24 ore, передає Цензор.НЕТ.
Повернення окупованих територій
"Усі зараз вважають неможливим відвоювати території, втрачені Україною у 2014 році та після лютого 2022 року. Росія ніколи їх не віддасть, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою. Путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" в усіх сенсах, і таким чином загнав себе у позицію, з якої він не може вести переговори", - заявив Крозетто.
Міністр оборони Італії зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки, однак наголосив, що це може вирішувати тільки Київ.
Роль Трампа у мирі в Україні
Крозетто запитали, чи готовий президент США Дональд Трамп діяти, щоб домогтися передачі окупованих українських територій Росії.
"Президент США висловлювався про таку передачу. А чи зможе Україна колись погодитися на передачу чотирьох окупованих областей? Я не знаю, тільки їм (українцям - ред.) вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може погіршитися. Втрати України сягають 520 тисяч, російські — понад 1 мільйон. Різниця лише в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про них уявлення", - додав італійський міністр.
Як показала дійсність, в ні США, в ні НАТО не в змозі захистити європейські країни від руйнації внаслідок збройного нападу пітьми, що неминуче веде до ядерного протистояння.
Але шанс вберегтись Заходу від цієї катастрофи є. І він можливий лише в одному випадку - це знищення пітьми як військової та економічної потуги з наступним її розпадом на окремі неагресивні новоутворення.
І таку місію у змозіі здійснити лише Українська Держава у нинішній війні. Звісно, якщо український народ і його армія будуть забезпечені для цього західними союзниками усім необхідним.
Конфуций: "время течет, все изменяется..."
2025 год: Конфуций: "Где ссср и где Прибалтика...".
Знову: "Росія ніколи їх не віддасть".
Конфуцій: "Час тече, все змінюється...".
p.s. Вчить Українську, її навіть Конфуцій вивчив, мабуть щось знає...
ЗЄ просрав навіть ті можливості, що були. Не кажучи про те, що більша частина захопленого кацапами - наслідки саме його діяльності та саботажу.