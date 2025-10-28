РУС
1 771 47

Украина не сможет отвоевать все захваченные Россией территории, - министр обороны Италии Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина не сможет вернуть территории, потерянные в 2014 году и после февраля 2022 года.

Об этом пишет Il Sole 24 ore, передает Цензор.НЕТ.

Возвращение оккупированных территорий

"Все сейчас считают невозможным отвоевать территории, потерянные Украиной в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия никогда их не отдаст, а Украина не будет иметь сил отвоевать их самостоятельно, даже с нашей помощью. Путин не может отступить, в частности потому, что он изменил конституцию, сделав оккупированные территории "российскими" во всех смыслах, и таким образом загнал себя в позицию, с которой он не может вести переговоры", - заявил Крозетто.

Министр обороны Италии отметил, что не знает, готова ли Украина пойти на территориальные уступки, однако подчеркнул, что это может решать только Киев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Линия фронта могла бы стать отправной точкой переговоров, но Путин не хочет нормальных встреч, - Зеленский

Роль Трампа в мире в Украине

Крозетто спросили, готов ли президент США Дональд Трамп действовать, чтобы добиться передачи оккупированных украинских территорий России.

"Президент США высказывался о такой передаче. А сможет ли Украина когда-то согласиться на передачу четырех оккупированных областей? Я не знаю, только им (украинцам. - Ред.) решать, что является большей жертвой: уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может ухудшиться. Потери Украины достигают 520 тысяч, российские - более 1 миллиона. Разница лишь в том, что украинцы знают о своих потерях, а российский народ не имеет о них представления", - добавил итальянский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий, - Зеленский

Италия (1701) территориальные претензии (150) территориальная целостность (298) война в Украине (6688)
+12
Ну, по перше, в Конституції України ці території теж є. А по друге, при бажанні, при посиленні санкцій, могли б таки Росію змусити вивести свої війська. І тому ж ВВХ нічого б не залишилося, як виправдовуватися, що це вимушені дії під жорстким тиском санкцій. Але для початку, потрібно дати можливість ім відчути в повній мірі дію цих санкцій. Тобто затиснути дещо в лещатах, так щоб аж в очах потемніло - а потім поставити перед вибором: затискаємо далі, чи може таки забираєтеся з України......
показать весь комментарий
28.10.2025 19:47
+12
Розніженій у комфорті і добробуті Європі вельми пощастило, що між нею і рашистською пітьмою стоїть Україна, яка вже майже чотири роки стримує всю цю смертельну й руйнівну навалу.
Як показала дійсність, в ні США, в ні НАТО не в змозі захистити європейські країни від руйнації внаслідок збройного нападу пітьми, що неминуче веде до ядерного протистояння.
Але шанс вберегтись Заходу від цієї катастрофи є. І він можливий лише в одному випадку - це знищення пітьми як військової та економічної потуги з наступним її розпадом на окремі неагресивні новоутворення.
І таку місію у змозіі здійснити лише Українська Держава у нинішній війні. Звісно, якщо український народ і його армія будуть забезпечені для цього західними союзниками усім необхідним.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:48
+8
Японія досі не визнає окуповані Курили за кацапами. Колись повернуть.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:45
Японія досі не визнає окуповані Курили за кацапами. Колись повернуть.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:45
А якщо націлити ракети на рим, італія введе війська бо не матиме вибору.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:45
Ну, по перше, в Конституції України ці території теж є. А по друге, при бажанні, при посиленні санкцій, могли б таки Росію змусити вивести свої війська. І тому ж ВВХ нічого б не залишилося, як виправдовуватися, що це вимушені дії під жорстким тиском санкцій. Але для початку, потрібно дати можливість ім відчути в повній мірі дію цих санкцій. Тобто затиснути дещо в лещатах, так щоб аж в очах потемніло - а потім поставити перед вибором: затискаємо далі, чи може таки забираєтеся з України......
показать весь комментарий
28.10.2025 19:47
Ключове - бажання, але його не буде ніколи, тому що справжні санкції проти путіна вдарять по комфорту європейців, а виведення російських військ з України створить додаткову небезпеку на східному кордоні з ЄС.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:06
Наївність-поганий союзник, особливо про санкції.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:25
Існування расіі на совісті українців. Тому повернемо все.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:48
Розніженій у комфорті і добробуті Європі вельми пощастило, що між нею і рашистською пітьмою стоїть Україна, яка вже майже чотири роки стримує всю цю смертельну й руйнівну навалу.
Як показала дійсність, в ні США, в ні НАТО не в змозі захистити європейські країни від руйнації внаслідок збройного нападу пітьми, що неминуче веде до ядерного протистояння.
Але шанс вберегтись Заходу від цієї катастрофи є. І він можливий лише в одному випадку - це знищення пітьми як військової та економічної потуги з наступним її розпадом на окремі неагресивні новоутворення.
І таку місію у змозіі здійснити лише Українська Держава у нинішній війні. Звісно, якщо український народ і його армія будуть забезпечені для цього західними союзниками усім необхідним.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:48
Всім необхідним і військовими
показать весь комментарий
28.10.2025 20:00
Ну хто таке це Клозетто,щоб розкидуватися подібними передбаченнями? Всього на всього міцність оборони Італії. Сміх і гріх. Нехай спагетті з піцою йде жерти.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:48
З чічоліною. Як не помиляюся, перекладається "шкварочка".
показать весь комментарий
28.10.2025 20:14
А хто такий "міцність оборони Італії" ? Це щось типу "підлога країни" ? Ключове слово тут "зараз". А що буде "потім" - ніхто ще не говорив.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:54
ДОВідвойовувати буде за юридичноправовими міжнародними судами ... Інакше... Ви усі колись будете пошматовані
показать весь комментарий
28.10.2025 19:48
Зможемо, якщо рашка дезінтегрує, як імперія, і поневолені народи вирвуть собі свободу
показать весь комментарий
28.10.2025 19:49
Цікаво, а Італія сама віддасть чужі території, які приєднала до себе в різний період історії, чи в неї ці території заберуть в процесі війн?
показать весь комментарий
28.10.2025 19:56
- 1970-ые года - "СССР никогда не отдаст Прибалтийские страны!".
Конфуций: "время течет, все изменяется..."
2025 год: Конфуций: "Где ссср и где Прибалтика...".
Знову: "Росія ніколи їх не віддасть".
Конфуцій: "Час тече, все змінюється...".
p.s. Вчить Українську, її навіть Конфуцій вивчив, мабуть щось знає...
показать весь комментарий
28.10.2025 19:56
До якого біса цей Клозетто, щось там бурчить про відвоювання українських територій? Він що воював колись, чи може допомогти у війні?
показать весь комментарий
28.10.2025 19:57
Нема на вас Берлускуні,були часи-мафія,гроші,дівки.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:57
З таким керівництвом і агентами кремля при владі, ми не те що не відвоюємо в навіть і будемо втрачати
показать весь комментарий
28.10.2025 19:59
А завтра він Харків внесе в конституцію, і що? А післязавтра Рим.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:59
Ні, Харків ні, а от Рим, Париж, Берлін можна
показать весь комментарий
28.10.2025 20:03
пуйло вніс в свою конституцію українські землі і тепер не зможе від них відмовитись.Ці землі в нашій конституції.У пуйла значить конституція,а в нас що - папірець?Як ми можемо відмовитись від своїх областей?Як вніс пуйло так і виведе і пішов він по курсу свого корабля.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:00
Хай хоть те шо залишилось збереже
показать весь комментарий
28.10.2025 20:01
А є замріяні, які у це вірять?

ЗЄ просрав навіть ті можливості, що були. Не кажучи про те, що більша частина захопленого кацапами - наслідки саме його діяльності та саботажу.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:01
То допоможіть Україні - нє? -Римська імперія - навіть Трамп з нею знайомий
показать весь комментарий
28.10.2025 20:02
А хто сказав що Україна повинна відвойовувати всі території піхотою? Можна же поставити Сосію в таке становище що вона сама все віддасть аби тільки відчепились. А поки не віддасть рашисти і Сосія буде палати і подихати
показать весь комментарий
28.10.2025 20:05
Інакше якщо віддати злочинцю і вбивцям те що вони захопили і те що вони хочуть і злочинесь не понесе покарання то це буде співучастю в злочині. А також призведе до нових злочинів. І можна всі світові закони і світовий порядок просто змити в унітаз. І всіх інших вбивць, гвалтівників і злочинців потрібно також випустити з тюрем. Бо незаконно одних привілеювати а інших карати
показать весь комментарий
28.10.2025 20:18
Самі віддадуть- прийде час.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:06
В 17м году только снег на дорогах стоял между московской ордой и Стамбулом. И что , где эта орда и где Стамбул?
показать весь комментарий
28.10.2025 20:08
Ворогів більшає. До Трампа з Фіцом і Орбаном додався макаронник
показать весь комментарий
28.10.2025 20:12
Та ще чехи, наче щось мутять таке.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:17
Як відновить Україна ЯЗ в нормальної кількості (щоб був потенціал знищити міста мільйонники кацапії), то можна починати повертати (інакше весь світ в труху).
показать весь комментарий
28.10.2025 20:12
Крозетто , не жужжи .
показать весь комментарий
28.10.2025 20:14
Це шо - реінкарнація мусоліні? Нехай він прогнози робить стосовно своєї країни. Бо якщо б ми слухали їхні поради/прог
показать весь комментарий
28.10.2025 20:15 Ответить
Відвоювати окуповані території дійсно неможливо, але й визнавати їх російськими теж немає жодної необхідності. Може колись випаде шанс повернути їх через юридичні та дипломатичні процеси.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:15 Ответить
З ішаком Україна нічого не може. Невже в когось є ще якісь ілюзії.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:18 Ответить
Ну, якщо Ефіопія і Лівія повернули собі захоплені колись Італією території, то й Україна поверне свої.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:18 Ответить
"Путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію"... Ще один придурок, конституція раісі це туалетний папір.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:23 Ответить
Звідки тобі знати, бовдуре?
показать весь комментарий
28.10.2025 20:25 Ответить
Та невже? Переможники вже рвуться в бій і ось-ось все відіб'ють.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:26 Ответить
Та звісно, з такою "допомогою" як від Італії, дивно, що ми взагалі 4-й рік тримаємось.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:26 Ответить
За последние сто лет американцы уже трижды спасали Рашку если спасут и сейчас то точно не вернем свои земли.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:31 Ответить
Iталийсько-запутинська хвойдо.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:31 Ответить
Може внесемо кусок Італії собі в Конституцію? Хай потім чухають потилицю як законно повернути ВЖЕ наше.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:41 Ответить
Зможе якщо шмарклю змінити на патріота !
показать весь комментарий
28.10.2025 20:42 Ответить
Это что за гусь?
показать весь комментарий
28.10.2025 20:45 Ответить
Ти б, Клозето, краще б допоміг а не патякав…
показать весь комментарий
28.10.2025 20:48 Ответить
Вьетнам та Афганістан НІКОЛИ не зможуть відвоювати території в США. О мама мия. пармезан Курозетто в жопу, как же оно так?
показать весь комментарий
28.10.2025 20:59 Ответить
 
 