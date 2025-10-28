Украина не сможет отвоевать все захваченные Россией территории, - министр обороны Италии Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина не сможет вернуть территории, потерянные в 2014 году и после февраля 2022 года.
Об этом пишет Il Sole 24 ore, передает Цензор.НЕТ.
Возвращение оккупированных территорий
"Все сейчас считают невозможным отвоевать территории, потерянные Украиной в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия никогда их не отдаст, а Украина не будет иметь сил отвоевать их самостоятельно, даже с нашей помощью. Путин не может отступить, в частности потому, что он изменил конституцию, сделав оккупированные территории "российскими" во всех смыслах, и таким образом загнал себя в позицию, с которой он не может вести переговоры", - заявил Крозетто.
Министр обороны Италии отметил, что не знает, готова ли Украина пойти на территориальные уступки, однако подчеркнул, что это может решать только Киев.
Роль Трампа в мире в Украине
Крозетто спросили, готов ли президент США Дональд Трамп действовать, чтобы добиться передачи оккупированных украинских территорий России.
"Президент США высказывался о такой передаче. А сможет ли Украина когда-то согласиться на передачу четырех оккупированных областей? Я не знаю, только им (украинцам. - Ред.) решать, что является большей жертвой: уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может ухудшиться. Потери Украины достигают 520 тысяч, российские - более 1 миллиона. Разница лишь в том, что украинцы знают о своих потерях, а российский народ не имеет о них представления", - добавил итальянский министр.
Як показала дійсність, в ні США, в ні НАТО не в змозі захистити європейські країни від руйнації внаслідок збройного нападу пітьми, що неминуче веде до ядерного протистояння.
Але шанс вберегтись Заходу від цієї катастрофи є. І він можливий лише в одному випадку - це знищення пітьми як військової та економічної потуги з наступним її розпадом на окремі неагресивні новоутворення.
І таку місію у змозіі здійснити лише Українська Держава у нинішній війні. Звісно, якщо український народ і його армія будуть забезпечені для цього західними союзниками усім необхідним.
Конфуций: "время течет, все изменяется..."
2025 год: Конфуций: "Где ссср и где Прибалтика...".
Знову: "Росія ніколи їх не віддасть".
Конфуцій: "Час тече, все змінюється...".
p.s. Вчить Українську, її навіть Конфуцій вивчив, мабуть щось знає...
ЗЄ просрав навіть ті можливості, що були. Не кажучи про те, що більша частина захопленого кацапами - наслідки саме його діяльності та саботажу.