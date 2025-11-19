Встреча Ермака с Уиткоффом отменена из-за коррупционного скандала в Украине, - The Economist
Журналист The Economist Оливер Кэролл сообщил об отмене запланированной встречи Уиткоффа с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.
Об этом сообщает журналист и политтехнолог Виктор Уколов, передает Цензор.НЕТ.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что Ермак может вообще не вернуться в Украину, намекая на политические и следственные последствия этой ситуации.
"А кто же расскажет НАБУ о 40 разбойниках? Думаю, теперь у всех членов группы Али-Бабы есть возможность пойти на сделку со следствием и сдать все. Но это будет возможно только для первых из них - крысиные бега начались!" - пишет Уколов.
Что предшествовало?
Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.
По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
