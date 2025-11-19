Встреча Ермака с Уиткоффом отменена из-за коррупционного скандала в Украине, - The Economist

Журналист The Economist Оливер Кэролл сообщил об отмене запланированной встречи Уиткоффа с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщает журналист и политтехнолог Виктор Уколов, передает Цензор.НЕТ.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что Ермак может вообще не вернуться в Украину, намекая на политические и следственные последствия этой ситуации.

"А кто же расскажет НАБУ о 40 разбойниках? Думаю, теперь у всех членов группы Али-Бабы есть возможность пойти на сделку со следствием и сдать все. Но это будет возможно только для первых из них - крысиные бега начались!" - пишет Уколов.

Что предшествовало?

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.

