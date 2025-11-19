РУС
4 436 31

Встреча Ермака с Уиткоффом отменена из-за коррупционного скандала в Украине, - The Economist

єрмак

Журналист The Economist Оливер Кэролл сообщил об отмене запланированной встречи Уиткоффа с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщает журналист и политтехнолог Виктор Уколов, передает Цензор.НЕТ.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что Ермак может вообще не вернуться в Украину, намекая на политические и следственные последствия этой ситуации.

"А кто же расскажет НАБУ о 40 разбойниках? Думаю, теперь у всех членов группы Али-Бабы есть возможность пойти на сделку со следствием и сдать все. Но это будет возможно только для первых из них - крысиные бега начались!" - пишет Уколов.

Что предшествовало?

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маркарова отказалась от должности в ОП, - источники

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

+4
Зелені мароденрги хотіли прикрити корумпованого "Алі-Бабу" Україною. Але навіть проросійський Віткофф не побажав маратися об зелене лайно.
19.11.2025 13:26 Ответить
19.11.2025 13:26 Ответить
+3
Навіть такий як Віткофф, вирішив з цим шматком 💩 не ручкатися.
Але Вова стоїть стіною за найпотужнішим менеджером Єрмачком.
Оце любов!!!😍🥰
19.11.2025 13:27 Ответить
19.11.2025 13:27 Ответить
+2
Фсбешний кріт повинен гнити в буцегарні довічно...😡😡😡
19.11.2025 13:32 Ответить
19.11.2025 13:32 Ответить
А на якій хрін Ермак тягаєтся за Зеленським як хвіст?
19.11.2025 13:24 Ответить
19.11.2025 13:24 Ответить
Показує свою значність. Показав.
19.11.2025 13:29 Ответить
19.11.2025 13:29 Ответить
Щось нічого не зрозуміло: було анонсовано зустріч ЗЕ з Вітьковом, а скасовано чомусь зустріч Вітькова з Єрмаком! Що відбувається? Цензор помиляється чи як?
19.11.2025 13:39 Ответить
19.11.2025 13:39 Ответить
Це фінальні судоми зелених політтехнологів, вони вже не знають що збрехати.
19.11.2025 13:43 Ответить
19.11.2025 13:43 Ответить
Тобто Вітьков відмовився зустрічатися їх самим ЗЕ, і тепер вони вибріхуються.
19.11.2025 13:49 Ответить
19.11.2025 13:49 Ответить
Зелені мароденрги хотіли прикрити корумпованого "Алі-Бабу" Україною. Але навіть проросійський Віткофф не побажав маратися об зелене лайно.
19.11.2025 13:26 Ответить
19.11.2025 13:26 Ответить
може рабсійський деркач,
який організував ці схеми,
найкращий корєш віткоффа?
19.11.2025 13:35 Ответить
19.11.2025 13:35 Ответить
Навіть такий як Віткофф, вирішив з цим шматком 💩 не ручкатися.
Але Вова стоїть стіною за найпотужнішим менеджером Єрмачком.
Оце любов!!!😍🥰
19.11.2025 13:27 Ответить
19.11.2025 13:27 Ответить
віткофф вже так смердить лайном від терористи, пєдофіла хла,
що якийсь там дєрмак для нього - цілюще гірське повітря..
19.11.2025 13:39 Ответить
19.11.2025 13:39 Ответить
Алі бабу барісича нє поважають ай ай ай ту ту не гоже завгоспа мафочніка так ображати.
19.11.2025 13:27 Ответить
19.11.2025 13:27 Ответить
Єрмаком «цікавляться», уже інші фахівці з США!?!?! Краще йому б, з повинною і співпрацю із слідством підписати, бо на прикладі порнова…??? Он, як неловко …
19.11.2025 13:28 Ответить
19.11.2025 13:28 Ответить
Тобто Economist стверджує що, у Єрмака новий стюардес?
19.11.2025 13:28 Ответить
19.11.2025 13:28 Ответить
Лінивий,наркоман чи алкаш не знає що все в Україні вирішував "рішало" Єрмак.Чому його таскає за собой "недоНаполеон", про що він може домовитись,про теплу ванну в якійсь країні?
19.11.2025 13:32 Ответить
19.11.2025 13:32 Ответить
без рішал наріт сам жити не хоче..
19.11.2025 13:42 Ответить
19.11.2025 13:42 Ответить
Фсбешний кріт повинен гнити в буцегарні довічно...😡😡😡
19.11.2025 13:32 Ответить
19.11.2025 13:32 Ответить
а чого, взагалі, комусь (нехай навіть і Вітьку-омериканцю) зустрічатися з нікИм... https://www.youtube.com/watch?v=J4xhjjjuiZI дермак - голодранець
19.11.2025 13:32 Ответить
19.11.2025 13:32 Ответить
Єрмак став токсичним діячем для Заходу?
Гм ... Чомусь раніше таких демаршів, зокрема від представників адміністрації США, не було.
Це означає, що американцям стало відомо про зміст компромату, наритого детективами НАБУ, що ще не був опублікований.
19.11.2025 13:33 Ответить
19.11.2025 13:33 Ответить
побажання хла було, щоб зе не був президентом..
трумп прислухався до думки хла..
примушують до «миру»..
тому копають..
а крали ...
і перед тим..
19.11.2025 13:47 Ответить
19.11.2025 13:47 Ответить
Як виявилось, в казці з «1001 ніч» справжня роль Алібаби була сфальсифікована місцевим ДБР. Насправді, Алібаба і його дружина ЗЕйнаб очолювали злочинне угрупування! Та й самих підлеглих їм розбійників значно більше, ніж сорок!
А з печери він просто забирав свою частку награбованого!
19.11.2025 13:35 Ответить
19.11.2025 13:35 Ответить
Статус: "Такий якому не тиснуть руку"
19.11.2025 13:40 Ответить
19.11.2025 13:40 Ответить
Просто д'Єрмак уже "стає на лижі", а в Туреччині тепло і снігу немає
19.11.2025 13:42 Ответить
19.11.2025 13:42 Ответить
цікаво і кому передадут домовленності з ******?Адміністрація президента США Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий 28-пунктний план припинення війни в Україні. Посланець Трампа Стів Віткофф обговорив його з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим. ось така ***** малята, нас поспішают злити кацапам.
19.11.2025 13:46 Ответить
19.11.2025 13:46 Ответить
Навіть, таке лайно, як Віткофф, відмовилось зустрічатись з цим негідником, а ось іспанці і француз явно прокололись!
19.11.2025 13:46 Ответить
19.11.2025 13:46 Ответить
Ця новина не містить негативу: два кацапських прислужники не зустрінуться
19.11.2025 13:56 Ответить
19.11.2025 13:56 Ответить
Американці проводять попередню підготовку потужного, щоб коли настане момент непростих рішень, він був м'який і поступливий. З іншого боку європейці будуть його всіляко бадьорити, аби він був твердий і рішучий, так що скоро може будуть контракти й на 200 рафалів і 300 гріпенів і навіть 500 таурусів.
19.11.2025 13:56 Ответить
19.11.2025 13:56 Ответить
Да хоть на сто тысяч Ф-35, сколько лет они будут делать эти самолёты, а может и десятилетий.
19.11.2025 13:58 Ответить
19.11.2025 13:58 Ответить
Американцы вручили Ермаку черную метку. Контраст с ЕС, их посол наоборот прибежал спасать Ермака и Зеленского.
19.11.2025 14:00 Ответить
19.11.2025 14:00 Ответить
Професійний вимагач Віткофф не захотів зустрітися з професійним корупціонером? Дивно. У них так багато однакового.
19.11.2025 14:10 Ответить
19.11.2025 14:10 Ответить
19.11.2025 14:10 Ответить
19.11.2025 14:10 Ответить
Віткофф: "Агенте Єлдак, нас не повинні бачити разом вашу мережу спалили, не спаліть мою."
19.11.2025 14:12 Ответить
19.11.2025 14:12 Ответить
 
 