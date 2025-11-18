Зеленский готовит Ставку и встречу со "слугами": Готовлю быстрые решения, которые нужны нашему государству

Президент Владимир Зеленский сегодня проведет встречи в Испании.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Рассчитываем, что еще одна сильная страна будет больше помогать защищать жизни и приближать окончание войны. Работаем, чтобы встреча с премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы. Ежедневно в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины", - отметил он.

Завтра, по словам президента, состоятся встречи в Турции.

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны - это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных", - рассказал глава государства.

Ставка

В четверг Зеленский поручил готовить заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с правительственными чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству. Слава Украине!" - подытожил он.

