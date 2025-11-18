Зеленський готує Ставку та зустріч зі "Слугами": Готую швидкі рішення, які потрібні нашій державі
Президент Володимир Зеленський сьогодні проведе зустрічі в Іспанії.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили. Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України", - зазначив він.
Туреччина
Завтра, за словами президента, відбудуться зустрічі в Туреччині.
"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - розповів глава держави.
Ставка
У четвер Зеленський доручив готувати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
"Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Слава Україні!" - підсумував він.
