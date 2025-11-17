США більше не можуть довіряти Зеленському, американці втомилися від системної корупції, - ексрадник Трампа Кортес

Масштабний корупційний скандал в енергетиці, до якого причетне найближче оточення президента Володимира Зеленського, може підірвати підтримку України Сполученими Штатами Америки.

Про це в колонці під назвою "Це шоу не триватиме: Америка більше не може довіряти Зеленському" для видання "УП" пише колишній старший радник Дональда Трампа, президент Ліги американських працівників Стів Кортес, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Корупційні злочини обурюють громадян США

Кортес зазначає, що "Міндічгейт" бере свій початок безпосередньо у вищих ешелонах Офісу президента та найближчому оточенні глави держави.

"Він стосується масштабних крадіжок, у той час як звичайні громадяни України зіштовхуються з матеріальними труднощами. Українські патріоти страждають, переживають втрату близьких, постійну загрозу нічних атак і серйозні проблеми з доступністю товарів, – і все це на тлі того, що клептократи з прізвиськами "Шугармен" і "Че Гевара" грабують державну скарбницю", - пише ексрадник Трампа.

Окрім цього, він зауважує, що ці корупційні злочини також глибоко обурюють і порядних громадян США, які стали головними благодійниками України під час війни.

"Фактично, без масштабної фінансової підтримки Америки та постійної співпраці у сфері розвідки, Україна вже програла б цю війну", - вважає Кортес.

Читайте також: Посли G7 відреагували на "Міндічгейт": нагадали, що боротьба з корупцією – ключова умова для євроінтеграції

В ОП знали про майбутні розслідування НАБУ

Ексрадник Трампа пише, що "попри постійні утиски та навіть незаконні, безордерні обшуки в офісах НАБУ, здійснені поліцією Зеленського" сміливі детективи НАБУ продовжують свою критично важливу роботу.

"Зараз уже очевидно, що ті рейди в червні – а також ширші напади на незалежних слідчих – стали прямим наслідком того, що в Офісі президента знали про майбутнє розслідування та кримінальні звинувачення, зокрема проти Тімура Міндіча", - заявляє Кортес.

Він також зауважує той факт, що Міндіч і його головний фінансовий поплічник Олександр "Шугармен" Цукерман тепер у безпеці в Ізраїлі, тоді як у Києві розгорається скандал, явно свідчить про те, що обидва фігуранти отримали попередження про можливий арешт.

"Поки вони насолоджуються розкішшю за кордоном, сміливий детектив Магамедрасулов перебуває у в'язниці в Україні, стикаючись із надуманими звинуваченнями від режиму Зеленського, який стверджує, нібито він "працював на Росію". Ця брехлива звинувачувальна формула про "співпрацю з росіянами" стала типовою брудною атакою Зеленського проти майже всіх політичних чи слідчих опонентів в Україні", - заявив Кортес.

"Не дивно, що американці втомилися від такої системної корупції", - пише далі він.

Ексрадник Трампа з посиланням на ABC News у США, додає, що американське ФБР тепер співпрацює з НАБУ в межах розслідування "Міндічгейту".

Читайте також: Міндічгейт вплине на рівень допомоги Україні, - експерт Атлантичної ради Каратницький

Підтримка уже зменшується

Кортес зазначає, що на тлі погіршення економічних настроїв всередині США "перспектива фінансувати угруповання шахраїв із оточення Зеленського за океаном стає політично неможливою".

"Опитування це підтверджують. Наприклад, нещодавнє загальнонаціональне опитування молодих виборців у США віком 18–25 років показує, що лише 23% молоді хочуть залишатися "залученими" в справи України, якщо Зеленський і Путін невдовзі не досягнуть мирного врегулювання. У ширшому плані дві третини американців (66%) вважають, що США "надто активно втручаються" в іноземні конфлікти", - наводить дані опитувань ексрадник Трампа.

За його словами, популярність Зеленського почала падати ще до цих серйозних викриттів.

"У міру того, як подробиці операції Мідас усе більше нагадують корумпований цирк, суспільна підтримка американської участі в житті України швидко зменшується", - заявляє він.

Читайте також: У справі Чернишова слідство встановило роль його дружини

Запропоновані кроки

Наостанок Кортес пропонує план із чотирьох кроків, необхідних для того, щоб США й надалі могли діяти як ключовий партнер українського народу:

Офіс президента України має повністю співпрацювати з усіма незалежними розслідуваннями, забезпечити повну прозорість для українського й американського суспільства та припинити ВСІ переслідування антикорупційних органів.

Детектива Магамедрасулова необхідно негайно звільнити з-під варти.

Зеленський і Єрмак мають досягти розумного врегулювання війни з Росією, інакше вони ризикують продовжити боротьбу без допомоги США.

Після встановлення перемир'я необхідно провести вибори, щоб Зеленський постав перед вердиктом українського народу щодо хронічного рівня корупції у владі.

"Якщо ці конкретні реформи будуть реалізовані, Сполучені Штати й надалі зможуть залишатися найважливішим партнером українського народу, допомагаючи досягти справедливого миру та успішної відбудови. У відновлення України має входити й системний прорив у боротьбі з корупцією, щоб українці могли досягти рівня тривалого добробуту, на який вони заслуговують", - додає Кортес.

Міндічгейт

Дивіться також: Засідання ВАКС: Чернишова хочуть взяти на поруки. ФОТО