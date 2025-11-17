США більше не можуть довіряти Зеленському, американці втомилися від системної корупції, - ексрадник Трампа Кортес

Масштабний корупційний скандал в енергетиці, до якого причетне найближче оточення президента Володимира Зеленського, може підірвати підтримку України Сполученими Штатами Америки.

Про це в колонці під назвою "Це шоу не триватиме: Америка більше не може довіряти Зеленському" для видання "УП" пише колишній старший радник Дональда Трампа, президент Ліги американських працівників Стів Кортес, повідомляє Цензор.НЕТ.

Корупційні злочини обурюють громадян США 

Кортес зазначає, що "Міндічгейт" бере свій початок безпосередньо у вищих ешелонах Офісу президента та найближчому оточенні глави держави.

"Він стосується масштабних крадіжок, у той час як звичайні громадяни України зіштовхуються з матеріальними труднощами. Українські патріоти страждають, переживають втрату близьких, постійну загрозу нічних атак і серйозні проблеми з доступністю товарів, – і все це на тлі того, що клептократи з прізвиськами "Шугармен" і "Че Гевара" грабують державну скарбницю", - пише ексрадник Трампа.

Окрім цього, він зауважує, що ці корупційні злочини також глибоко обурюють і порядних громадян США, які стали головними благодійниками України під час війни.

"Фактично, без масштабної фінансової підтримки Америки та постійної співпраці у сфері розвідки, Україна вже програла б цю війну", - вважає Кортес.

В ОП знали про майбутні розслідування НАБУ

Ексрадник Трампа пише, що "попри постійні утиски та навіть незаконні, безордерні обшуки в офісах НАБУ, здійснені поліцією Зеленського" сміливі детективи НАБУ продовжують свою критично важливу роботу.

"Зараз уже очевидно, що ті рейди в червні – а також ширші напади на незалежних слідчих – стали прямим наслідком того, що в Офісі президента знали про майбутнє розслідування та кримінальні звинувачення, зокрема проти Тімура Міндіча", - заявляє Кортес.

Він також зауважує той факт, що Міндіч і його головний фінансовий поплічник Олександр "Шугармен" Цукерман тепер у безпеці в Ізраїлі, тоді як у Києві розгорається скандал, явно свідчить про те, що обидва фігуранти отримали попередження про можливий арешт.

"Поки вони насолоджуються розкішшю за кордоном, сміливий детектив Магамедрасулов перебуває у в'язниці в Україні, стикаючись із надуманими звинуваченнями від режиму Зеленського, який стверджує, нібито він "працював на Росію". Ця брехлива звинувачувальна формула про "співпрацю з росіянами" стала типовою брудною атакою Зеленського проти майже всіх політичних чи слідчих опонентів в Україні", - заявив Кортес.

"Не дивно, що американці втомилися від такої системної корупції", - пише далі він. 

Ексрадник Трампа з посиланням на ABC News у США, додає, що американське ФБР тепер співпрацює з НАБУ в межах розслідування "Міндічгейту".

Підтримка уже зменшується 

Кортес зазначає, що на тлі погіршення економічних настроїв всередині США "перспектива фінансувати угруповання шахраїв із оточення Зеленського за океаном стає політично неможливою".

"Опитування це підтверджують. Наприклад, нещодавнє загальнонаціональне опитування молодих виборців у США віком 18–25 років показує, що лише 23% молоді хочуть залишатися "залученими" в справи України, якщо Зеленський і Путін невдовзі не досягнуть мирного врегулювання. У ширшому плані дві третини американців (66%) вважають, що США "надто активно втручаються" в іноземні конфлікти", - наводить дані опитувань ексрадник Трампа.

За його словами, популярність Зеленського почала падати ще до цих серйозних викриттів. 

"У міру того, як подробиці операції Мідас усе більше нагадують корумпований цирк, суспільна підтримка американської участі в житті України швидко зменшується", - заявляє він.

Запропоновані кроки 

Наостанок Кортес пропонує план із чотирьох кроків, необхідних для того, щоб США й надалі могли діяти як ключовий партнер українського народу:

  • Офіс президента України має повністю співпрацювати з усіма незалежними розслідуваннями, забезпечити повну прозорість для українського й американського суспільства та припинити ВСІ переслідування антикорупційних органів.
  • Детектива Магамедрасулова необхідно негайно звільнити з-під варти.
  • Зеленський і Єрмак мають досягти розумного врегулювання війни з Росією, інакше вони ризикують продовжити боротьбу без допомоги США.
  • Після встановлення перемир'я необхідно провести вибори, щоб Зеленський постав перед вердиктом українського народу щодо хронічного рівня корупції у владі.

"Якщо ці конкретні реформи будуть реалізовані, Сполучені Штати й надалі зможуть залишатися найважливішим партнером українського народу, допомагаючи досягти справедливого миру та успішної відбудови. У відновлення України має входити й системний прорив у боротьбі з корупцією, щоб українці могли досягти рівня тривалого добробуту, на який вони заслуговують", - додає Кортес.

+44
Прибирайте вже цього потужного ішака і ко!
17.11.2025 20:25 Відповісти
+39
Кремльовська операція "зеленський" досягає своєї цілі - Україна може залишитись без підтримки. Ціна питання - квартальний шут
17.11.2025 20:26 Відповісти
+36
Korg #614552

Реєстрація: 10.11.2025

кацап?
чи вьтнамський парашютіст ОПи ?

.
17.11.2025 20:27 Відповісти
Я, лютий порохобот, не довіряю блазню квартальному з 2019 року. В мойому місті за шута проголосовало за цього дебіла більше 80%. ЩО кукурікав блазень проти Пороха? Бізнес на крові, ліпецьку фабрику, вбив свого брата. А тупе бидло аж витанцьовувало, коли шут розгромно переміг. Ну а як-же, випердиш Бені КАЛ.омойського кукурікав про кінець єпохи бідності, обіцяв зустрітися з ****** десь по середині, заглянуть ***** в очі і все порішать. В підсумку *****, дивлячись на цього тупого дебіла напало на Україну. Після такого вибору в 2019 році вся Україна вмилась кровю. Це таке досягнення ЗЕбанутого блазня.
17.11.2025 20:59 Відповісти
Це досягнення ********* наріту
17.11.2025 21:09 Відповісти
може пора забути 2019 і дивитися у майбутнє....
Порох завжди потрібно тримати сухим!
Але є ще тротил, пластид і тд
Є БпЛА....
17.11.2025 21:09 Відповісти
Оно еще не дало вагнеров арестовать, свернуло ракетную программу и разминировало "Чонгар". Тупорылое думало, что управлять огромной страной не сложнее, чем шапито "квартал-95".
Ну любит народ наступать на грабли - сначала дважды несидевший урка, теперь клоун без малейшего опыта. И ведь предупреждаешь людей - голосуйте за умных, имеющих план по реформированию страны, а не за простых (типа) парней, обещающих быстро порешать все проблемы. Жизни не хватит дождаться, пока народ поумнеет.
17.11.2025 21:13 Відповісти
якщо членограй вважає, що можна грати пісюном теж і перед американцями ,за сотні лярдів вкладених ними в Україну баксів ,і граючи членом,можна собі спокійно їх 3,14здити, то він має дюже великий шанс залишитися не тільки без пісюна, але і без самого життя...
17.11.2025 21:01 Відповісти
шось не так пішло в ділах чарівника смарагдового оп-ісу! на найпотужнішого бочку котять, а апірацію "алярм" якось косо активували )) пара зеліних калік тільки піднялась на срач. а з тисячів в'єтнамнців щось жодного не підтяглось! ))
17.11.2025 21:01 Відповісти
73%, ви зробили це разом. Як там Свинарчуки, більше вам не заважають?
17.11.2025 21:04 Відповісти
Ото Ви вчудили, п.Президент!
17.11.2025 21:05 Відповісти
ОПА щаслива. Давно натякала, що якщо партнери не дадуть грошей, то вони знайдуть альтернативне джерело. Це які джерела? Китай, Білорусь, Кацапія.
17.11.2025 21:06 Відповісти
!00%, як при Януковичу.
17.11.2025 21:07 Відповісти
Кацапія справді може стати спонсором України. Все вказує на те що питання з кацапськими грошима вирішили.
17.11.2025 21:30 Відповісти
Українці можуть довіряти Зеленському? українці не втомилися від системної корупції?
17.11.2025 21:06 Відповісти
На жаль так званий президент як був проросійським клоуном ним і залишився ,ніякий це не державний діяч це вирок Україні .
17.11.2025 21:09 Відповісти
Валити тупого наркоклоуна не на часі .Ще трішки почекайте і країні буде *******
17.11.2025 21:11 Відповісти
Схоже для американців немає "своїх сволот", на відміну від ЄС, яка виправдала навіть вбивства сирійців новим "президентом" ваххабітом.
17.11.2025 21:12 Відповісти
Не тренди кацап.
Це твій пуйло разом з Асадом бомбили міста Сирії та вбили мільйон сирійців.
Тому вбивця сирійців Асад втік в рашку від свого народу, як і янукович раніше.
17.11.2025 21:28 Відповісти
Найцікавіший запропонований "третій крок" : "Зеленський і Єрмак мають досягти розумного врегулювання війни з Росією, інакше вони ризикують продовжити боротьбу без допомоги США." Виникає підозра, що це було і для чого, бо хронічний рівень корупції у владі у нас уже тридцять років, але раніше США це не бентежило
17.11.2025 21:15 Відповісти
Але раніше не було війни, пани не жирували на кістках рабів, яких виловлюють де тільки зможуть.
17.11.2025 21:34 Відповісти
3-ій пункт дійсно поганий. А інше - про зебанду - ОК!
17.11.2025 22:37 Відповісти
Та самi амери рiзного рiвня залюбки користувалися нашою корупцiею. Чого тiльки коштуе оборутка в серединi CША ( i байденiстами , i трампiстами)не вплачених грошей Украiнi в 300 з гаком мiльярдiв. Пам`ятаете , як рудий мудак змушував главзеба дати повну викладку по використанню на военку 300 млрд амертугрикiв... А Пентагон рудому ступню доповiв, що Украiна з тих 300 млрд отримала лише десь бiля 70 млрд, а надлишок виведений з держбюджету крутиться в серединi США. Так що, пiсля мiндiчгейту, можна смiливо розпочинати дiйство по байден-трампогейту.
17.11.2025 21:34 Відповісти
ЗЫ... шоби амербариги булки не розслабляли , та не понтували своiм припиненням допомоги Украiнi.
17.11.2025 21:36 Відповісти
А мене бентежить те що він вирішив що саме клоун та його завгосп будуть вирішувати долю України...
17.11.2025 21:40 Відповісти
Сказати вам чесно? Це реакція на те що Європа палицею в кров стикала Америку примушуючи вирішити українську проблему. А самі як маленькі діти ховаються в кущах і чекають коли дядько все за них зробить
17.11.2025 22:10 Відповісти
Бентежило! Але зараз таке загострення хронічної хвороби, що держава може не вижити.
Зешоблу ліквідаторів України не дійшло?
17.11.2025 23:03 Відповісти
Та не хвилюйтесь, амери в 23 вiдсоткiв вiд 13.6% всiеi молодi США, наше населення в 73% вiд 37% проголосувавших за главзеба, заре "прозрiли", тепер будуть голосувати за толкову людинину, якщо не за Медведчука, то за Бойка. То й чим ви , амери, вiдмiннi вiд тих же Бойка з Медведчуком, котрi працюють на Москву... отож, амери, ще раз запитую, зi своiм вам надоiло надавати допомогу Украiнi, якщо Украiна з козлостаном не припинять воювати (На даний час, на умовах москви), чим ви вiдмiннi вiд пiдмуйловникiв? Не Америка - а повний абирвалг.
17.11.2025 21:20 Відповісти
надоiло = набридло
17.11.2025 21:59 Відповісти
грязную шоблу. в крематорий!!!!!!!!!!
17.11.2025 21:32 Відповісти
Грязнй шоблi - досить блiх пiдкинути.
17.11.2025 21:38 Відповісти
Стесняюсь спросить, а правда, шо сьодне пыню замочили?
17.11.2025 21:39 Відповісти
"Зеленський і Єрмак мають досягти розумного врегулювання війни з Росією, інакше вони ризикують продовжити боротьбу без допомоги США"
Я не прихильник Зеленського, щоб але говорити таку діч треба бути або агентом раші або повним відморозком.
Це звучить як знущання. Як би звучало у 1940 році : "Черчиль має досягти розумного врегулювання війни з Гітлером, інакше він ризикує продовжити боротьбу без допомоги США"
17.11.2025 21:40 Відповісти
Говорив вам Трамп злопам'ятний. Не треба було плюватися і принижувати Трампа в Білому домі. Тупий клоун доізображався хороброго партняжку.
17.11.2025 22:00 Відповісти
Який Черчiль? - Йоська !!!
17.11.2025 22:01 Відповісти
Американці втомилися від корупції української влади, але от український народ чомусь не втомився від системної корупції, а проповідує лозунг, що змінити владу в Україні ще НЕ НА ЧАСІ. Дивно, правда ?
17.11.2025 21:41 Відповісти
Прийде весна. Буде посадка.
17.11.2025 22:00 Відповісти
ага, посадять детективів, журналістів і всіх хто противиться корупції
18.11.2025 18:21 Відповісти
Шота кацапня раскудахталась...
17.11.2025 21:47 Відповісти
шота = шо-та
17.11.2025 21:58 Відповісти
Та й ви розшамкались!
17.11.2025 22:32 Відповісти
За звичай, це - кацапу рiже слух.
18.11.2025 11:24 Відповісти
Як попустить тугодуміє, попрацюйте із українською мовою: мова - ДНК нації!
Пароль ідентифікації змініть, Алєксандр!🤣🤣🤣
18.11.2025 12:49 Відповісти
а що там з файлами Епштейна,будуть публікувати?
17.11.2025 21:53 Відповісти
Голобородько приліз на брехні тому воно і держиться у владі щоб невідповідати за шашлики і за своїх риг фсбешних
17.11.2025 21:57 Відповісти
І де він каже неправду?
17.11.2025 22:04 Відповісти
Якщо ржавий відвернеться від ЗЕ, це дуже погано, це відіб'ється на людських життях. І всі це розуміють, все це шобло всіх заї*бало, так пі*діти не по-дитячому під час війни, адже люди довіряли цій куїній владі....
17.11.2025 22:05 Відповісти
він вже відвернувся. І не в корупції причина
17.11.2025 23:49 Відповісти
17.11.2025 22:12 Відповісти
Потужно
17.11.2025 22:50 Відповісти
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук Джерело: https://censor.net/ua/n3272402
17.11.2025 23:05 Відповісти
пєндоси вже би раді були позбутись зеленого, але ніяк не можуть знайти йому заміну, яка підпише капітуляцію України перед москалями....

ото біда-біда!☹
17.11.2025 23:07 Відповісти
а такі США ,відокремили 🤡 оманського ішака ,від українського народу , вже трохи легше ...
17.11.2025 23:07 Відповісти
на нашу корупцію амерам насрать! Їм треба нас знищити, бо треба бізнес мутіть з рф, а ми заважаєм!
17.11.2025 23:09 Відповісти
Тут якраз не вистачає, щоб кончений дебіл відкрив кілька кримінальних справ не тільки проти президента Байдена, а і проти президента Трампа.
17.11.2025 23:15 Відповісти
Американцы самые большие коррупционкры, 60% всех коррупционных денег остаются в США и, они нас будут в чем то упрекать?!?!
17.11.2025 23:21 Відповісти
Вас це кого ? Тебе і Зеленського ? Ти теж з енергоатому крав чи броніки непридатні з мінами бракованими штовхав ? У статті згадують сонцесяйного та його оточення , ти яким боком до цього - Лєнці скумбрію возиш ?
18.11.2025 02:00 Відповісти
вони крадуть свої гроші, а ви чужі !
18.11.2025 05:58 Відповісти
Народ Украины может перестать доверять Трампу и его окружению. Результатом взаимного недоверия может стать глубокая оккупация Европы Россией и Китаем. Американский президент останется без Нобелевской премии и в Новом году!
17.11.2025 23:26 Відповісти
ВІн і так без неї , а іще без мізків та совісті . В принципі як і наший #яжнелох. Ну а щодо довіри , то довіряти трумпу та його оточенню могли хіба ті , хто за зелений вибір у 2019 дупу рвав , та і то тому що мізків у них як у трумпа - 0.0 %
18.11.2025 02:04 Відповісти
Зеленский должен уйти в отставку. Он наносит ущерб Украине и от Украины отворачиваются из за него. Зеленский помогает Путину оставаясь у власти и как не крути - со всех сторон смотря он помогает Путину. И если он не уйдет по хорошему, то получит срок до конца жизни и Израиль не спасет. Если США и Запад надавит, то Израиль его выдаст. Запад просто помощь Израилю убавит и Израиль его сольет нахер. Это легко делать!
17.11.2025 23:41 Відповісти
"Зеленский должен уйти в отставку." ...... у 2019 цей "парєнь із народа " вже дав відповідь : " я вам нічєво нє должен " .
18.11.2025 02:05 Відповісти
А він (Зе "янєлох") для того й "боневтік" щоб з середини підривати обороноздатність України, псувати відносини з партнерами та робити Саботаж зведення лінії оборони.
Зе- зрадник.
18.11.2025 00:31 Відповісти
Сливают зебобу. Уже сразу и несуществующий рейтинг куда-то делся)
18.11.2025 02:08 Відповісти
Український народний танок "Гопак на граблях історії"
18.11.2025 03:09 Відповісти
Зеленого лідора на кіл.
18.11.2025 03:34 Відповісти
Вивезіть його в Америку і спитайте про все,бо наш лєктарахт ,тугодум ,два плюс два не може порахуйвать
18.11.2025 03:58 Відповісти
