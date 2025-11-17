РУС
США больше не могут доверять Зеленскому, американцы устали от системной коррупции, - экс-советник Трампа Кортес

Экс-советник Трампа: Доверие США к Зеленскому упало из-за системной коррупции

Масштабный коррупционный скандал в энергетике, к которому причастно ближайшее окружение президента Владимира Зеленского, может подорвать поддержку Украины Соединенными Штатами Америки.

Об этом в колонке под названием "Это шоу не продлится: Америка больше не может доверять Зеленскому" для издания "УП" пишет бывший старший советник Дональда Трампа, президент Лиги американских работников Стив Кортес, сообщает Цензор.НЕТ.

Коррупционные преступления возмущают граждан США

Кортес отмечает, что "Миндичгейт" берет свое начало непосредственно в высших эшелонах Офиса президента и ближайшем окружении главы государства.

"Он касается масштабных краж, в то время как обычные граждане Украины сталкиваются с материальными трудностями. Украинские патриоты страдают, переживают потерю близких, постоянную угрозу ночных атак и серьезные проблемы с доступностью товаров, – и все это на фоне того, что клептократы с прозвищами "Шугармен" и "Че Гевара" грабят государственную казну", – пишет экс-советник Трампа.

Кроме того, он отмечает, что эти коррупционные преступления также глубоко возмущают и порядочных граждан США, которые стали главными благотворителями Украины во время войны.

"Фактически, без масштабной финансовой поддержки Америки и постоянного сотрудничества в сфере разведки, Украина уже проиграла бы эту войну", - считает Кортес.

В ОП знали о предстоящих расследованиях НАБУ

Экс-советник Трампа пишет, что "несмотря на постоянные притеснения и даже незаконные, безордерные обыски в офисах НАБУ, проведенные полицией Зеленского", смелые детективы НАБУ продолжают свою критически важную работу.

"Сейчас уже очевидно, что те рейды в июне – а также более широкие нападения на независимых следователей – стали прямым следствием того, что в Офисе президента знали о предстоящем расследовании и уголовных обвинениях, в частности против Тимура Миндича", – заявляет Кортес.

Он также отмечает тот факт, что Миндич и его главный финансовый пособник Александр "Шугармен" Цукерман теперь в безопасности в Израиле, в то время как в Киеве разгорается скандал, явно свидетельствующий о том, что оба фигуранта получили предупреждение о возможном аресте.

"Пока они наслаждаются роскошью за границей, смелый детектив Магамедрасулов находится в тюрьме в Украине, сталкиваясь с надуманными обвинениями от режима Зеленского, который утверждает, что он якобы "работал на Россию". Эта ложная обвинительное формула о "сотрудничестве с россиянами" стала типичной грязной атакой Зеленского против почти всех политических или следственных оппонентов в Украине", - заявил Кортес.

"Неудивительно, что американцы устали от такой системной коррупции", - пишет он далее.

Экс-советник Трампа со ссылкой на ABC News в США добавляет, что американское ФБР теперь сотрудничает с НАБУ в рамках расследования "Миндичгейта".

Поддержка уже уменьшается

Кортес отмечает, что на фоне ухудшения экономических настроений внутри США "перспектива финансировать группировку мошенников из окружения Зеленского за океаном становится политически невозможной".

"Опросы это подтверждают. Например, недавний общенациональный опрос молодых избирателей в США в возрасте 18-25 лет показывает, что только 23% молодежи хотят оставаться "вовлеченными" в дела Украины, если Зеленский и Путин вскоре не достигнут мирного урегулирования. В более широком плане две трети американцев (66%) считают, что США "слишком активно вмешиваются" в иностранные конфликты", - приводит данные опросов экс-советник Трампа.

По его словам, популярность Зеленского начала падать еще до этих серьезных разоблачений.

"По мере того, как подробности операции "Мидас" все больше напоминают коррумпированный цирк, общественная поддержка американского участия в жизни Украины быстро уменьшается", - заявляет он.

Предложенные шаги

Напоследок Кортес предлагает план из четырех шагов, необходимых для того, чтобы США и в дальнейшем могли действовать как ключевой партнер украинского народа:

  • Офис президента Украины должен полностью сотрудничать со всеми независимыми расследованиями, обеспечить полную прозрачность для украинского и американского общества и прекратить ВСЕ преследования антикоррупционных органов.
  • Детектива Магамедрасулова необходимо немедленно освободить из-под стражи.
  • Зеленский и Ермак должны достичь разумного урегулирования войны с Россией, иначе они рискуют продолжить борьбу без помощи США.
  • После установления перемирия необходимо провести выборы, чтобы Зеленский предстал перед вердиктом украинского народа относительно хронического уровня коррупции во власти.

"Если эти конкретные реформы будут реализованы, Соединенные Штаты и в дальнейшем смогут оставаться важнейшим партнером украинского народа, помогая достичь справедливого мира и успешного восстановления. В восстановление Украины должен входить и системный прорыв в борьбе с коррупцией, чтобы украинцы могли достичь уровня длительного благосостояния, которого они заслуживают", - добавляет Кортес.

Миндичгейт

+32
Прибирайте вже цього потужного ішака і ко!
17.11.2025 20:25 Ответить
+31
Korg #614552

Реєстрація: 10.11.2025

кацап?
чи вьтнамський парашютіст ОПи ?

.
17.11.2025 20:27 Ответить
+25
Кремльовська операція "зеленський" досягає своєї цілі - Україна може залишитись без підтримки. Ціна питання - квартальний шут
17.11.2025 20:26 Ответить
Страница 2 из 2
Найцікавіший запропонований "третій крок" : "Зеленський і Єрмак мають досягти розумного врегулювання війни з Росією, інакше вони ризикують продовжити боротьбу без допомоги США." Виникає підозра, що це було і для чого, бо хронічний рівень корупції у владі у нас уже тридцять років, але раніше США це не бентежило
17.11.2025 21:15 Ответить
Але раніше не було війни, пани не жирували на кістках рабів, яких виловлюють де тільки зможуть.
17.11.2025 21:34 Ответить
Та самi амери рiзного рiвня залюбки користувалися нашою корупцiею. Чого тiльки коштуе оборутка в серединi CША ( i байденiстами , i трампiстами)не вплачених грошей Украiнi в 300 з гаком мiльярдiв. Пам`ятаете , як рудий мудак змушував главзеба дати повну викладку по використанню на военку 300 млрд амертугрикiв... А Пентагон рудому ступню доповiв, що Украiна з тих 300 млрд отримала лише десь бiля 70 млрд, а надлишок виведений з держбюджету крутиться в серединi США. Так що, пiсля мiндiчгейту, можна смiливо розпочинати дiйство по байден-трампогейту.
17.11.2025 21:34 Ответить
ЗЫ... шоби амербариги булки не розслабляли , та не понтували своiм припиненням допомоги Украiнi.
17.11.2025 21:36 Ответить
А мене бентежить те що він вирішив що саме клоун та його завгосп будуть вирішувати долю України...
17.11.2025 21:40 Ответить
Сказати вам чесно? Це реакція на те що Європа палицею в кров стикала Америку примушуючи вирішити українську проблему. А самі як маленькі діти ховаються в кущах і чекають коли дядько все за них зробить
17.11.2025 22:10 Ответить
Та не хвилюйтесь, амери в 23 вiдсоткiв вiд 13.6% всiеi молодi США, наше населення в 73% вiд 37% проголосувавших за главзеба, заре "прозрiли", тепер будуть голосувати за толкову людинину, якщо не за Медведчука, то за Бойка. То й чим ви , амери, вiдмiннi вiд тих же Бойка з Медведчуком, котрi працюють на Москву... отож, амери, ще раз запитую, зi своiм вам надоiло надавати допомогу Украiнi, якщо Украiна з козлостаном не припинять воювати (На даний час, на умовах москви), чим ви вiдмiннi вiд пiдмуйловникiв? Не Америка - а повний абирвалг.
17.11.2025 21:20 Ответить
надоiло = набридло
17.11.2025 21:59 Ответить
грязную шоблу. в крематорий!!!!!!!!!!
17.11.2025 21:32 Ответить
Грязнй шоблi - досить блiх пiдкинути.
17.11.2025 21:38 Ответить
Стесняюсь спросить, а правда, шо сьодне пыню замочили?
17.11.2025 21:39 Ответить
"Зеленський і Єрмак мають досягти розумного врегулювання війни з Росією, інакше вони ризикують продовжити боротьбу без допомоги США"
Я не прихильник Зеленського, щоб але говорити таку діч треба бути або агентом раші або повним відморозком.
Це звучить як знущання. Як би звучало у 1940 році : "Черчиль має досягти розумного врегулювання війни з Гітлером, інакше він ризикує продовжити боротьбу без допомоги США"
17.11.2025 21:40 Ответить
Говорив вам Трамп злопам'ятний. Не треба було плюватися і принижувати Трампа в Білому домі. Тупий клоун доізображався хороброго партняжку.
17.11.2025 22:00 Ответить
Який Черчiль? - Йоська !!!
17.11.2025 22:01 Ответить
Американці втомилися від корупції української влади, але от український народ чомусь не втомився від системної корупції, а проповідує лозунг, що змінити владу в Україні ще НЕ НА ЧАСІ. Дивно, правда ?
17.11.2025 21:41 Ответить
Прийде весна. Буде посадка.
17.11.2025 22:00 Ответить
Шота кацапня раскудахталась...
17.11.2025 21:47 Ответить
шота = шо-та
17.11.2025 21:58 Ответить
а що там з файлами Епштейна,будуть публікувати?
17.11.2025 21:53 Ответить
Голобородько приліз на брехні тому воно і держиться у владі щоб невідповідати за шашлики і за своїх риг фсбешних
17.11.2025 21:57 Ответить
І де він каже неправду?
17.11.2025 22:04 Ответить
Якщо ржавий відвернеться від ЗЕ, це дуже погано, це відіб'ється на людських життях. І всі це розуміють, все це шобло всіх заї*бало, так пі*діти не по-дитячому під час війни, адже люди довіряли цій куїній владі....
17.11.2025 22:05 Ответить
17.11.2025 22:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 