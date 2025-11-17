Масштабный коррупционный скандал в энергетике, к которому причастно ближайшее окружение президента Владимира Зеленского, может подорвать поддержку Украины Соединенными Штатами Америки.

Об этом в колонке под названием "Это шоу не продлится: Америка больше не может доверять Зеленскому" для издания "УП" пишет бывший старший советник Дональда Трампа, президент Лиги американских работников Стив Кортес, сообщает Цензор.НЕТ.

Коррупционные преступления возмущают граждан США

Кортес отмечает, что "Миндичгейт" берет свое начало непосредственно в высших эшелонах Офиса президента и ближайшем окружении главы государства.

"Он касается масштабных краж, в то время как обычные граждане Украины сталкиваются с материальными трудностями. Украинские патриоты страдают, переживают потерю близких, постоянную угрозу ночных атак и серьезные проблемы с доступностью товаров, – и все это на фоне того, что клептократы с прозвищами "Шугармен" и "Че Гевара" грабят государственную казну", – пишет экс-советник Трампа.

Кроме того, он отмечает, что эти коррупционные преступления также глубоко возмущают и порядочных граждан США, которые стали главными благотворителями Украины во время войны.

"Фактически, без масштабной финансовой поддержки Америки и постоянного сотрудничества в сфере разведки, Украина уже проиграла бы эту войну", - считает Кортес.

В ОП знали о предстоящих расследованиях НАБУ

Экс-советник Трампа пишет, что "несмотря на постоянные притеснения и даже незаконные, безордерные обыски в офисах НАБУ, проведенные полицией Зеленского", смелые детективы НАБУ продолжают свою критически важную работу.

"Сейчас уже очевидно, что те рейды в июне – а также более широкие нападения на независимых следователей – стали прямым следствием того, что в Офисе президента знали о предстоящем расследовании и уголовных обвинениях, в частности против Тимура Миндича", – заявляет Кортес.

Он также отмечает тот факт, что Миндич и его главный финансовый пособник Александр "Шугармен" Цукерман теперь в безопасности в Израиле, в то время как в Киеве разгорается скандал, явно свидетельствующий о том, что оба фигуранта получили предупреждение о возможном аресте.

"Пока они наслаждаются роскошью за границей, смелый детектив Магамедрасулов находится в тюрьме в Украине, сталкиваясь с надуманными обвинениями от режима Зеленского, который утверждает, что он якобы "работал на Россию". Эта ложная обвинительное формула о "сотрудничестве с россиянами" стала типичной грязной атакой Зеленского против почти всех политических или следственных оппонентов в Украине", - заявил Кортес.

"Неудивительно, что американцы устали от такой системной коррупции", - пишет он далее.

Экс-советник Трампа со ссылкой на ABC News в США добавляет, что американское ФБР теперь сотрудничает с НАБУ в рамках расследования "Миндичгейта".

Поддержка уже уменьшается

Кортес отмечает, что на фоне ухудшения экономических настроений внутри США "перспектива финансировать группировку мошенников из окружения Зеленского за океаном становится политически невозможной".

"Опросы это подтверждают. Например, недавний общенациональный опрос молодых избирателей в США в возрасте 18-25 лет показывает, что только 23% молодежи хотят оставаться "вовлеченными" в дела Украины, если Зеленский и Путин вскоре не достигнут мирного урегулирования. В более широком плане две трети американцев (66%) считают, что США "слишком активно вмешиваются" в иностранные конфликты", - приводит данные опросов экс-советник Трампа.

По его словам, популярность Зеленского начала падать еще до этих серьезных разоблачений.

"По мере того, как подробности операции "Мидас" все больше напоминают коррумпированный цирк, общественная поддержка американского участия в жизни Украины быстро уменьшается", - заявляет он.

Предложенные шаги

Напоследок Кортес предлагает план из четырех шагов, необходимых для того, чтобы США и в дальнейшем могли действовать как ключевой партнер украинского народа:

Офис президента Украины должен полностью сотрудничать со всеми независимыми расследованиями, обеспечить полную прозрачность для украинского и американского общества и прекратить ВСЕ преследования антикоррупционных органов.

Детектива Магамедрасулова необходимо немедленно освободить из-под стражи.

Зеленский и Ермак должны достичь разумного урегулирования войны с Россией, иначе они рискуют продолжить борьбу без помощи США.

После установления перемирия необходимо провести выборы, чтобы Зеленский предстал перед вердиктом украинского народа относительно хронического уровня коррупции во власти.

"Если эти конкретные реформы будут реализованы, Соединенные Штаты и в дальнейшем смогут оставаться важнейшим партнером украинского народа, помогая достичь справедливого мира и успешного восстановления. В восстановление Украины должен входить и системный прорыв в борьбе с коррупцией, чтобы украинцы могли достичь уровня длительного благосостояния, которого они заслуживают", - добавляет Кортес.

Миндичгейт

