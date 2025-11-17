РУС
В деле Чернышова следствие установило роль его жены

Во время слушаний в ВАКС всплыл псевдоним жены Чернышова

Жена бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, Светлана, имела псевдоним "Профессор" в коррупционной схеме в энергетике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время заседания в Высшем антикоррупционном суде, пишет РБК-Украина.

Что известно

По данным прокуроров, 9 мая 2025 года Светлана Чернышова связалась с бизнесменом Александром Цукерманом через WhatsApp. Следователи считают, что защищенный мессенджер использовали намеренно, чтобы скрыть содержание разговоров.

Стороны договорились о встрече в частном медицинском центре, который принадлежит Цукерману. В 14:06 того же дня жена чиновника приехала в медучреждение и сообщила об этом собеседнику.

Прокуроры отмечают, что Чернышова и Цукерман для конспирации использовали псевдоним "Профессор" вместо настоящего имени Светланы.

После согласования деталей Цукерман в своем кабинете передал ей 500 тысяч долларов США - средства, предназначенные для Алексея Чернышова. По курсу НБУ эта сумма составляет более 20 миллионов гривен.

Сообщается также, что в деле Миндича не только жену Чернышова называют "профессором". Под этим позывным также фигурирует министр юстиции Герман Галущенко - его называют "Профессором" и "Сигизмундом".

Напомним, ранее мы писали, что САП просит арестовать Чернышова с возможностью выйти под залог в 55 млн грн.

Что касается жены Чернышова, то мы также писали, что она является кумой Зеленских, а документы на строительство четырех поместий в Киеве прятала у себя на работе.

Миндичгейт

Автор: 

коррупция (8771) энергетика (2830) Чернышов Алексей (220) Миндич Тимур (112)
Топ комментарии
+8
Соромлюсь запитати-а Малюська будував тюрми сімейного типу?
Якщо все піде правильно-то одна інтелігентна сімейна пара повинна вселитися туди на довготривалий срок.Може навіть пожиттєво.
показать весь комментарий
17.11.2025 19:23 Ответить
+8
Зеленський повністю дескридитував себе на посаді президента. А скільки зелебоБИКІв в нього вірили, та й подосі вірять.
показать весь комментарий
17.11.2025 19:29 Ответить
+5
Ну і логічно не «скумбрія», а «академік».
показать весь комментарий
17.11.2025 19:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Муж і жона - одна сатана"
показать весь комментарий
17.11.2025 19:19 Ответить
Побачите,із цієй справи вийде ПШИК .
показать весь комментарий
17.11.2025 19:52 Ответить
як на мене - 50 на 50
Якщо Алібаба не повернеться - буде 90 на 10
показать весь комментарий
17.11.2025 19:59 Ответить
мародерам розстріл!
показать весь комментарий
17.11.2025 20:06 Ответить
але перед цим - потрібно внести поправки в Законодавство!
А це уже не до мене!
показать весь комментарий
17.11.2025 20:08 Ответить
Ну і логічно не «скумбрія», а «академік».
показать весь комментарий
17.11.2025 19:22 Ответить
Чернишов так і казав їй: "Ми к вам праффєсор, і вот по какому дєлу"
показать весь комментарий
17.11.2025 20:05 Ответить
Дружина колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, Мілованов, мала псевдонім "Професор" у корупційній схемі в енергетиці.
показать весь комментарий
17.11.2025 19:22 Ответить
Соромлюсь запитати-а Малюська будував тюрми сімейного типу?
Якщо все піде правильно-то одна інтелігентна сімейна пара повинна вселитися туди на довготривалий срок.Може навіть пожиттєво.
показать весь комментарий
17.11.2025 19:23 Ответить
там все передбачено - навіть 50 000 грн можуть отримати при поповнені в сімї..
показать весь комментарий
17.11.2025 19:31 Ответить
Бажаю їм отримати там і пакунок малюка,і пакунок школяра і багато-багато тисяч "зимової підтримки".
показать весь комментарий
17.11.2025 19:39 Ответить
Та, хіба ж одна?
Потужніч і Скумбрія.
Галущенко і Рижа
показать весь комментарий
17.11.2025 19:42 Ответить
Під всю цю кодлу слід вже виділяти окремий острів (як у х/ф "Втеча з Лос-Анджелеса"). І крокодилів запускати з гвинтокрилами та катерами, щоб вони ніколи не повернулися до людей.
показать весь комментарий
17.11.2025 20:04 Ответить
Зеленський повністю дескридитував себе на посаді президента. А скільки зелебоБИКІв в нього вірили, та й подосі вірять.
показать весь комментарий
17.11.2025 19:29 Ответить
ну і урод цей чернишов !

дружину під цугцндер підставив

.
показать весь комментарий
17.11.2025 19:29 Ответить
обоє рябоє
показать весь комментарий
17.11.2025 19:36 Ответить
Мародерський клубок потрохи розкручується та приведе до самого ішака.
показать весь комментарий
17.11.2025 19:30 Ответить
там є запобіжник - "АліБаба"!
показать весь комментарий
17.11.2025 19:34 Ответить
Та на цій дружині-професорші клеймо нема де ставити! Може їм виділити сімейну камеру в СІЗО?
показать весь комментарий
17.11.2025 19:52 Ответить
нет, семейный угол в камере смертников- чтобы те в последний раз попользовали
показать весь комментарий
17.11.2025 20:18 Ответить
Прийом, прийом, професор лопух...
показать весь комментарий
17.11.2025 20:23 Ответить
 
 