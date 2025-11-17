В деле Чернышова следствие установило роль его жены

Жена бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, Светлана, имела псевдоним "Профессор" в коррупционной схеме в энергетике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время заседания в Высшем антикоррупционном суде, пишет РБК-Украина.

По данным прокуроров, 9 мая 2025 года Светлана Чернышова связалась с бизнесменом Александром Цукерманом через WhatsApp. Следователи считают, что защищенный мессенджер использовали намеренно, чтобы скрыть содержание разговоров.

Стороны договорились о встрече в частном медицинском центре, который принадлежит Цукерману. В 14:06 того же дня жена чиновника приехала в медучреждение и сообщила об этом собеседнику.

Прокуроры отмечают, что Чернышова и Цукерман для конспирации использовали псевдоним "Профессор" вместо настоящего имени Светланы.

После согласования деталей Цукерман в своем кабинете передал ей 500 тысяч долларов США - средства, предназначенные для Алексея Чернышова. По курсу НБУ эта сумма составляет более 20 миллионов гривен.

Сообщается также, что в деле Миндича не только жену Чернышова называют "профессором". Под этим позывным также фигурирует министр юстиции Герман Галущенко - его называют "Профессором" и "Сигизмундом".

Напомним, ранее мы писали, что САП просит арестовать Чернышова с возможностью выйти под залог в 55 млн грн.

Что касается жены Чернышова, то мы также писали, что она является кумой Зеленских, а документы на строительство четырех поместий в Киеве прятала у себя на работе.

Миндичгейт

