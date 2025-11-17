В деле Чернышова следствие установило роль его жены
Жена бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, Светлана, имела псевдоним "Профессор" в коррупционной схеме в энергетике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время заседания в Высшем антикоррупционном суде, пишет РБК-Украина.
Что известно
По данным прокуроров, 9 мая 2025 года Светлана Чернышова связалась с бизнесменом Александром Цукерманом через WhatsApp. Следователи считают, что защищенный мессенджер использовали намеренно, чтобы скрыть содержание разговоров.
Стороны договорились о встрече в частном медицинском центре, который принадлежит Цукерману. В 14:06 того же дня жена чиновника приехала в медучреждение и сообщила об этом собеседнику.
Прокуроры отмечают, что Чернышова и Цукерман для конспирации использовали псевдоним "Профессор" вместо настоящего имени Светланы.
После согласования деталей Цукерман в своем кабинете передал ей 500 тысяч долларов США - средства, предназначенные для Алексея Чернышова. По курсу НБУ эта сумма составляет более 20 миллионов гривен.
Сообщается также, что в деле Миндича не только жену Чернышова называют "профессором". Под этим позывным также фигурирует министр юстиции Герман Галущенко - его называют "Профессором" и "Сигизмундом".
Напомним, ранее мы писали, что САП просит арестовать Чернышова с возможностью выйти под залог в 55 млн грн.
Что касается жены Чернышова, то мы также писали, что она является кумой Зеленских, а документы на строительство четырех поместий в Киеве прятала у себя на работе.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
