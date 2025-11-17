Умеров в командировке в США, - ЦПД назвал фейком сообщение, что секретарь СНБО отказался возвращаться в Украину
В последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.
Умеров в запланированной командировке
Как отмечается, секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке.
"На сегодняшний день он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.
Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики", - говорится в сообщении.
"Просим граждан и СМИ не распространять непроверенные сообщения, которые вводят общество в заблуждение и работают в интересах информационных операций против Украины. Официальная информация всегда публикуется на проверенных каналах коммуникации", - добавили в ЦПД.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
