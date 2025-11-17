РУС
Умеров в командировке в США, - ЦПД назвал фейком сообщение, что секретарь СНБО отказался возвращаться в Украину

Где сейчас находится Умеров

В последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Умеров в запланированной командировке

Как отмечается, секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке.

"На сегодняшний день он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.

Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики", - говорится в сообщении.

Читайте также: Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе, - Николаенко

"Просим граждан и СМИ не распространять непроверенные сообщения, которые вводят общество в заблуждение и работают в интересах информационных операций против Украины. Официальная информация всегда публикуется на проверенных каналах коммуникации", - добавили в ЦПД.

Читайте также: Умеров отверг заявления САП о влиянии на него олигарха Зеленского Миндича

Миндичгейт

Смотрите: "Миндичгейт": в Раде проводят заседание ВСК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

+11
це в тих Штатах де його навідріз відмовились прийняти послом через корупцію?

в Гуантанамо би істоту
17.11.2025 16:18 Ответить
+10
доки не отримає від ZE 1000000% гарантій що не тронуть не повернтеться
17.11.2025 16:17 Ответить
+9
Приїхав до сімї на відвідини - трохи скучив під час відпочинку в Туреччині...
17.11.2025 16:19 Ответить
ну якщо ФБР добереться до міндіча .. то не факт що в США йому буде краще )
17.11.2025 16:20 Ответить
славные парни из ФБР.ну что вам стоит,ну пожалуйста..вся Украина вам памятник поставит
17.11.2025 16:53 Ответить
Все вірно, але не від Зе, а від НАБУ і САП. Думаю, йдуть торги за Магамедрасулова і інших затриманих чекістами. І Умєров буде мандрувати світом, як один фольклорний персонаж вічний жид, який був проклятий за великий гріх і приречений на поневіряння світом до Другого пришестя Христа, не знаходячи ні смерті, ні спокою.
17.11.2025 16:37 Ответить
Засцяв
17.11.2025 16:48 Ответить
міндіча кримсько-татарського розливу прикривають?
17.11.2025 16:19 Ответить
Напевне намагається розказати американцям, що пачки кешу в американській банківській упаковці, то не врадений в американців кеш, а просто зелені предмети прямокутної форми.
17.11.2025 16:20 Ответить
Маямські консультації по нерухомості
17.11.2025 16:21 Ответить
Туреччина, Катар, США. Хоч би заїхав додому білизну змінити. Хоча, підозрюю, що в США -він вдома.
17.11.2025 16:21 Ответить
Він не може не повернутися. Бо у США його гарантовано посадять
17.11.2025 16:21 Ответить
Не переживайте ,панове !
Пока Умеров в США - за ним присмотрит ФБР......
17.11.2025 16:22 Ответить
Невже виїзне засідання РНБО буде проводитися в США, щоб не вимагати повернення секретута в руки НАБУ?
17.11.2025 16:23 Ответить
До дому поїхав...
17.11.2025 16:26 Ответить
Труси поміняти.
Бо трусять труси в Україні.
Треба перетруситись там
17.11.2025 16:52 Ответить
ЦПД- а де фотографія завіреного відрядження .щоб не виглядало фейком ?
17.11.2025 16:29 Ответить
завірене відрядження - це як аналіз зе4ма в 2019
17.11.2025 16:53 Ответить
Раз на місяць-півтора Умєров стабільно літає до родини в США.
Є можливість за державний кошт возити свою сраку, то чому б і ні.
Для кріпаків написали, що Умєров в запланованому відрядженні в США.
Центр протидії дезінформації вам відповів: "Йдіть всі нах і не зай🤬буй.ТЕ!!!"
17.11.2025 16:34 Ответить
Працює на удальонці-ну що тут скажеш-при зеленському що тільки дивного не відбувається-навіть можна сидіть в теплих місцях і керувать державою
17.11.2025 16:37 Ответить
додому поїхав, до сім'ї. Нехай щастить
17.11.2025 16:43 Ответить
Ви хочете сказати, що колишній міністр оборони, воюючої країни взяв та поїхав за кордон?
А це нічого що його можуть зловити і під тортурами видати всі сектети.
17.11.2025 16:49 Ответить
Чебурек ховає міліарди які намародерило на крові
17.11.2025 16:57 Ответить
ЦПД - це той де " злий одесит" отримує шалені гроші за : ША, я експерт?
Тоді вірю їм, як собі
17.11.2025 17:01 Ответить
які тортури? він за гроші все розкаже і покаже
17.11.2025 17:03 Ответить
Цей злочинець, підручний хрипатого пахана-мародера, буде за державні кошти місяцями подорожувати по мальовничим куточкам нашої планети, аби лишень не отримати по приїзду в Україну підозру від НААУ.
17.11.2025 17:05 Ответить
А ішак теж запланував екскурсію Європою. "Совпадєніє! Нє думаю"
17.11.2025 17:05 Ответить
 
 