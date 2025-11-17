Умеров в командировке в США, - ЦПД назвал фейком сообщение, что секретарь СНБО отказался возвращаться в Украину

В последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Умеров в запланированной командировке

Как отмечается, секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке.

"На сегодняшний день он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.



Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики", - говорится в сообщении.

"Просим граждан и СМИ не распространять непроверенные сообщения, которые вводят общество в заблуждение и работают в интересах информационных операций против Украины. Официальная информация всегда публикуется на проверенных каналах коммуникации", - добавили в ЦПД.

Миндичгейт

