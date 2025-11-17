Умєров у відрядженні в США, - ЦПД назвав фейком повідомлення, що секретар РНБО відмовився повертатися в Україну
Упродовж останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації.
Умєров у запланованому відрядженні
Як зазначається, секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні.
"Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.
Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики", - йдеться у повідомленні.
"Просимо громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України. Офіційна інформація завжди публікується на перевірених каналах комунікації", - додали у ЦПД.
в Гуантанамо би істоту
Пока Умеров в США - за ним присмотрит ФБР......
Бо трусять труси в Україні.
Треба перетруситись там
Є можливість за державний кошт возити свою сраку, то чому б і ні.
Для кріпаків написали, що Умєров в запланованому відрядженні в США.
Центр протидії дезінформації вам відповів: "Йдіть всі нах і не зай🤬буй.ТЕ!!!"
А це нічого що його можуть зловити і під тортурами видати всі сектети.
Тоді вірю їм, як собі
Що на це відповість "пресцентр Центру дезінформації"?
Бо вже були схожі "робочі консультації і зустрічі" під час останнього візиту до США завгоспа ОПи.