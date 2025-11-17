Умєров у відрядженні в США, - ЦПД назвав фейком повідомлення, що секретар РНБО відмовився повертатися в Україну

Де зараз перебуває Умєров

Упродовж останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації.

Умєров у запланованому відрядженні

Як зазначається, секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні.

"Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори, - Ніколаєнко

"Просимо громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України. Офіційна інформація завжди публікується на перевірених каналах комунікації", - додали у ЦПД.

Також читайте: Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського Міндіча

Міндічгейт

Дивіться: "Міндічгейт": у Раді проводять засідання ТСК. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

корупція (5072) ЦПД (256) Умєров Рустем (901)
Топ коментарі
це в тих Штатах де його навідріз відмовились прийняти послом через корупцію?

в Гуантанамо би істоту
17.11.2025 16:18 Відповісти
Приїхав до сімї на відвідини - трохи скучив під час відпочинку в Туреччині...
17.11.2025 16:19 Відповісти
доки не отримає від ZE 1000000% гарантій що не тронуть не повернтеться
17.11.2025 16:17 Відповісти
ну якщо ФБР добереться до міндіча .. то не факт що в США йому буде краще )
17.11.2025 16:20 Відповісти
славные парни из ФБР.ну что вам стоит,ну пожалуйста..вся Украина вам памятник поставит
17.11.2025 16:53 Відповісти
Все вірно, але не від Зе, а від НАБУ і САП. Думаю, йдуть торги за Магамедрасулова і інших затриманих чекістами. І Умєров буде мандрувати світом, як один фольклорний персонаж вічний жид, який був проклятий за великий гріх і приречений на поневіряння світом до Другого пришестя Христа, не знаходячи ні смерті, ні спокою.
17.11.2025 16:37 Відповісти
Засцяв
17.11.2025 16:48 Відповісти
думаю його послали зЄриги якраз за гарантіями ...
18.11.2025 02:14 Відповісти
міндіча кримсько-татарського розливу прикривають?
17.11.2025 16:19 Відповісти
Напевне намагається розказати американцям, що пачки кешу в американській банківській упаковці, то не врадений в американців кеш, а просто зелені предмети прямокутної форми.
17.11.2025 16:20 Відповісти
Маямські консультації по нерухомості
17.11.2025 16:21 Відповісти
Туреччина, Катар, США. Хоч би заїхав додому білизну змінити. Хоча, підозрюю, що в США -він вдома.
17.11.2025 16:21 Відповісти
Він не може не повернутися. Бо у США його гарантовано посадять
17.11.2025 16:21 Відповісти
Не переживайте ,панове !
Пока Умеров в США - за ним присмотрит ФБР......
17.11.2025 16:22 Відповісти
Невже виїзне засідання РНБО буде проводитися в США, щоб не вимагати повернення секретута в руки НАБУ?
17.11.2025 16:23 Відповісти
До дому поїхав...
17.11.2025 16:26 Відповісти
Труси поміняти.
Бо трусять труси в Україні.
Треба перетруситись там
17.11.2025 16:52 Відповісти
ЦПД- а де фотографія завіреного відрядження .щоб не виглядало фейком ?
17.11.2025 16:29 Відповісти
завірене відрядження - це як аналіз зе4ма в 2019
17.11.2025 16:53 Відповісти
Раз на місяць-півтора Умєров стабільно літає до родини в США.
Є можливість за державний кошт возити свою сраку, то чому б і ні.
Для кріпаків написали, що Умєров в запланованому відрядженні в США.
Центр протидії дезінформації вам відповів: "Йдіть всі нах і не зай🤬буй.ТЕ!!!"
17.11.2025 16:34 Відповісти
Працює на удальонці-ну що тут скажеш-при зеленському що тільки дивного не відбувається-навіть можна сидіть в теплих місцях і керувать державою
17.11.2025 16:37 Відповісти
додому поїхав, до сім'ї. Нехай щастить
17.11.2025 16:43 Відповісти
Ви хочете сказати, що колишній міністр оборони, воюючої країни взяв та поїхав за кордон?
А це нічого що його можуть зловити і під тортурами видати всі сектети.
17.11.2025 16:49 Відповісти
Не толєрантно!!! ☝️☝️ Бро братьські хуцповатні народи, які всі як один тяжко партизанять в тилу ( в кримській області ) 😁
17.11.2025 23:12 Відповісти
ЦПД - це той де " злий одесит" отримує шалені гроші за : ША, я експерт?
Тоді вірю їм, як собі
17.11.2025 17:01 Відповісти
Він пропагандист і брехун а не експерт.
17.11.2025 17:26 Відповісти
які тортури? він за гроші все розкаже і покаже
17.11.2025 17:03 Відповісти
Цей злочинець, підручний хрипатого пахана-мародера, буде за державні кошти місяцями подорожувати по мальовничим куточкам нашої планети, аби лишень не отримати по приїзду в Україну підозру від НААУ.
17.11.2025 17:05 Відповісти
А ішак теж запланував екскурсію Європою. "Совпадєніє! Нє думаю"
17.11.2025 17:05 Відповісти
Вже давно пора перейменувати Центр протидії дезінформації в Центр пропаганди і дезінформації - чим дійсно займається цей так званий "центр".
17.11.2025 17:25 Відповісти
"проводить низку робочих консультацій і зустрічей" - а можна дізнатися, з ким конкретно?
Що на це відповість "пресцентр Центру дезінформації"?
Бо вже були схожі "робочі консультації і зустрічі" під час останнього візиту до США завгоспа ОПи.
17.11.2025 17:33 Відповісти
З ким,з ким-з жінкою,з дітьми і з іншими родичам.Чиновник займається справами у відрядженні.
17.11.2025 18:37 Відповісти
Ок, то хай це скаже сам Умєров )))))
17.11.2025 17:55 Відповісти
Скількі мотузці не витися, а кінець настане.
17.11.2025 18:46 Відповісти
Татарин вср...ся. І це добре. Відкупитись не виходить. А Янелох повернувся? Чи теж відрядження продовжив? Чи не з кацапським байстрюком у Греції зустрічався? Доповідав про виконання програми.
17.11.2025 20:38 Відповісти
Поцам, які професійно на рівні "картаву_95" і марахвону дійсно треба довіряти ... Потужна аналітика ☝️
17.11.2025 23:10 Відповісти
 
 