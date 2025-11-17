Умєров у відрядженні в США, - ЦПД назвав фейком повідомлення, що секретар РНБО відмовився повертатися в Україну

Упродовж останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації.

Умєров у запланованому відрядженні

Як зазначається, секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні.

"Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.



Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики", - йдеться у повідомленні.

"Просимо громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України. Офіційна інформація завжди публікується на перевірених каналах комунікації", - додали у ЦПД.

