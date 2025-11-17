"Найважча зустріч за увесь час": Гетманцев розповів про вплив "Міндічгейту" на переговори з МВФ

Корупційний скандал в енергетиці негативно впливає на перемовини української влади з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму співпраці.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Провів зустріч з представниками місії МВФ. Напевно, це найважча зустріч за увесь час. Важча навіть ніж у 2022 році. Велика наша проблема – втрата довіри партнерів, у звʼязку з останніми корупційними скандалами, про що партнери говорять відкрито", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що "довіра – це капітал, який створюється роками, і втратити який можна за одну негідну мить".

Депутат наголосив, що для відновлення цієї довіри необхідні "швидкі та рішучі дії" по очищенню владної вертикалі.

"І якщо ми не зробимо цього і втратимо шанс – можемо втратити країну. Наші величезні потреби (умисно не буду спекулювати цифрами) у фінансуванні на найближчі роки ніхто покривати не буде. І так, до того ж, аби отримати підтримку нам доведеться провести реальні, але потрібні реформи, взяти на себе дуже важкі рішення", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, у понеділок, 17 листопада місія МВФ розпочала спільну роботу з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування.

Нагадаємо, під час попереднього візиту місії МВФ до Києва у вересні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала її керівникові Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.