Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Співпраця з МВФ
32 363 17

"Найважча зустріч за увесь час": Гетманцев розповів про вплив "Міндічгейту" на переговори з МВФ

гетманцев

Корупційний скандал в енергетиці негативно впливає на перемовини української влади з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму співпраці.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Провів зустріч з представниками місії МВФ. Напевно, це найважча зустріч за увесь час. Важча навіть ніж у 2022 році. Велика наша проблема – втрата довіри партнерів, у звʼязку з останніми корупційними скандалами, про що партнери говорять відкрито", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що "довіра – це капітал, який створюється роками, і втратити який можна за одну негідну мить".

Депутат наголосив, що для відновлення цієї довіри необхідні "швидкі та рішучі дії" по очищенню владної вертикалі.

"І якщо ми не зробимо цього і втратимо шанс – можемо втратити країну. Наші величезні потреби (умисно не буду спекулювати цифрами) у фінансуванні на найближчі роки ніхто покривати не буде. І так, до того ж, аби отримати підтримку нам доведеться провести реальні, але потрібні реформи, взяти на себе дуже важкі рішення", – додав Гетманцев.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у понеділок, 17 листопада місія МВФ розпочала спільну роботу з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування.

Нагадаємо, під час попереднього візиту місії МВФ до Києва у вересні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала її керівникові Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Автор: 

кредит (3545) МВФ (1812) Гетманцев Данило (591) Міндіч Тімур (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Гндон сівковича бл. Навіть не сумнівайтеся, що ця ****** зробить все , щоб витягнути з українців останнє, але щоб флаМіндічі продовжували красти в таких же розмірах.
показати весь коментар
17.11.2025 15:33 Відповісти
+12
Це він жаліється чи хизується?
показати весь коментар
17.11.2025 15:51 Відповісти
+10
Зеср@нь негодує
показати весь коментар
17.11.2025 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самый опытный у руля, кушайте не обляпайтесь....
показати весь коментар
17.11.2025 15:13 Відповісти
Чекаємо на добровільне повернення та здачу слідчим НАЗК і САП, злидня умерова, з маєтками у Філадельфії США!!!
показати весь коментар
17.11.2025 22:49 Відповісти
А довіра - це ж просто птах, який просто кудись і чомусь полетів(((
показати весь коментар
18.11.2025 08:29 Відповісти
Гндон сівковича бл. Навіть не сумнівайтеся, що ця ****** зробить все , щоб витягнути з українців останнє, але щоб флаМіндічі продовжували красти в таких же розмірах.
показати весь коментар
17.11.2025 15:33 Відповісти
Це він жаліється чи хизується?
показати весь коментар
17.11.2025 15:51 Відповісти
що там і як та скількі вкрали-то до слідства..а ось те що цей скандал виявися ну дуже вчасно -то безперечно...як раз щоб було чим виправдати злив України...мовляв ранійше ніхто ні про що не знав і це тількі при цій владі...
показати весь коментар
17.11.2025 16:08 Відповісти
Зеср@нь негодує
показати весь коментар
17.11.2025 16:43 Відповісти
Оооо. Зелена поросль ботви появилася. Ви хоч встигаєте курс молодого Іуди проходити?
показати весь коментар
17.11.2025 21:42 Відповісти
Немає толкових керівників починаючи з маленького містечка і закінчуючи верховної радою безграмотні безмозглі ненажерливі гниди війна невічна розбір польотів незагорами.
показати весь коментар
17.11.2025 17:19 Відповісти
Хтось там у справі Міндіча був помічником ФСБешніка Деркача, а ось пан Гетьманцев який три роки був помічником іншого російського шпигуна та по сумісництву депутата регіонала Сівковіча, керує і претензій до нього немає. А от як ви думаєте, чи знав пан Гетьманцев хто такий його бувший шеф? Питання риторичне...
показати весь коментар
17.11.2025 20:35 Відповісти
Він пригрітий на посаді (отой ад'ютант ригоАНАЛЬНИЙ) Оманським зеленським!! Акакая разніца ….
показати весь коментар
17.11.2025 22:51 Відповісти
Не 3 роки, а 3 скликання... тобто 15 років
показати весь коментар
18.11.2025 10:05 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 22:09 Відповісти
важко йому

вас ******* давно вже треба
показати весь коментар
18.11.2025 00:18 Відповісти
Держава посилає на переговори до МВФ таких же крадіїв як і Міндіч, а ті ображаються , що довіри немає. МВФ чітко бачить і знає як переливається гроші з рахунків на рахунки і точно володіє інформацією про те хто чий посіпака і хто бенефіціар цих схем.
показати весь коментар
18.11.2025 12:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 