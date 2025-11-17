Франція передасть Україні новий оборонний пакет до кінця 2025 року, - Зеленський

До кінця 2025 року Франція передасть Україні новий пакет оборонної допомоги.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дякую Франції за новий оборонний пакет, який готується на завершення цього року", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що це також посилює Україну.

