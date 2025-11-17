Франція передасть Україні новий оборонний пакет до кінця 2025 року, - Зеленський
До кінця 2025 року Франція передасть Україні новий пакет оборонної допомоги.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я дякую Франції за новий оборонний пакет, який готується на завершення цього року", - розповів Зеленський.
Він наголосив, що це також посилює Україну.
Що передувало?
- Також повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
- Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.
Це феєрично. Володимир Зеленський , як найпотужніший та найнезламніший президент, вирішив довести, що можна в одну і ту саму воду увійти двічі та що він вважає українців лохами, яким можна впарити двічі одне й те саме.
Пам'ятаєте так звані безпекові угоди, які пачками підписував Зеленський і які повинні були переконати українців, що це і є безпекові гарантії? Тоді їх підписали з Люксембургом, Албанією та Ірландією. З часом усі зрозуміли, що це туфта і вони ні про що, тому що згідно з ними в усіх країн, що підписали угоди, немає жодних зобов'язань перед Україною.
Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії, коментуючи безпекову угоду з Україною, тоді пояснив, що вона «не матиме обов'язкової юридичної сили». «Наша угода - як і ті, що уклали Франція, Німеччина та Велика Британія, - не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливає жодних зобов'язань з міжнародного права чи фінансових зобов'язань. У ній немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки». За його словами, ця двостороння угода не потребуватиме процедури парламентської ратифікації, а значить несе виключно політичну підтримку.
Тепер Зеленський намагається впарити цей кейс, але в новій упаковці. Він підписує зі всіма угоди про постачання літаків. Те, що ці угоди декларативні, його не дуже хвилює. Головне - хоч якось переключити увагу суспільства з Міндіча. Інформаційний простір наповнюють повідомленнями, що Зеленський сьогодні укладе з Макроном угоду про постачання літаків та систем ППО. У пакет можуть увійти 10-річна авіаційна угода щодо винищувачів Rafale та додаткові системи ППО типу SAMP/T. Овації, барабанний дріб, сльози розчулення в натовпу. Прихильники Зеленського, які вже відверто засумували після Міндічгейту, нарешті можуть тішитися цією новиною. Бо рівень критичного мислення в них десь біля плінтуса. А про 3000 ракет до кінця 2025 року та про 28 безпекових угод вони вже забули.
Нагадаю, що нещодавно Зеленський підписав зі Швецією угоду про наміри України купити до 150 винищувачів Gripen. Про це заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон. На заміну обіцяних Зеленським 3000 ракет прийшли 100-150 літаків зі Швеції. Орієнтовна вартість одного літака становить трохи більше 228,12 млн доларів у повному укомплектуванні. Тож 150 літаків - це трохи більше 34 млрд доларів. А де брати гроші? Хоча такі дрібниці шоумена не хвилюють. А що було до того в обіцянках та заявах нашого шоумена? 25 Patriot, закупівля у США зброї на 500 млрд, 3000 ракет до кінця 2025 року. І «Томагавки» не від США. Лохи вірили і вірять. Про те, де брати гроші, коли це може бути вироблено та про інші питання вони не думають. Це для прихильників Зе складно.
А Володимир Зеленський демонструє, що хоче будь-яким способом переключити увагу з Міндіча на що завгодно. Тому чекаємо нових обіцянок, заяв про початок експедиції на Марс і чергову обіцянку про блекаут у Москві. Почекайте, а це він уже обіцяв? То де той блекаут? Схоже, там, де 3000 ракет, травневі шашлики та все інше. Наш обіцюн незмінний.