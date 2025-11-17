Франция передаст Украине новый оборонный пакет до конца 2025 года, - Зеленский
До конца 2025 года Франция передаст Украине новый пакет оборонной помощи.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я благодарю Францию за новый оборонный пакет, который готовится к завершению этого года", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это также укрепляет Украину.
Что предшествовало?
- Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
- Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.
