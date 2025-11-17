РУС
Новости Помощь Украине от Франции
518 6

Франция передаст Украине новый оборонный пакет до конца 2025 года, - Зеленский

Зеленский встретился с Макроном

До конца 2025 года Франция передаст Украине новый пакет оборонной помощи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я благодарю Францию за новый оборонный пакет, который готовится к завершению этого года", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это также укрепляет Украину.

Читайте также: Украина первой получит улучшенное поколение системы ПВО SAMP/T, - Макрон

Что предшествовало?

  • Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
  • Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.

Автор: 

Зеленский Владимир (22618) помощь (8212) Франция (3631)
шо всі 100 Рафале і 48 пускових Самр т ?
показать весь комментарий
17.11.2025 15:57 Ответить
Пакет? А поміститься все в пакеті?
Може А.Б. забезпечить сумку або рюкзак?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:04 Ответить
no bag , все в руки
показать весь комментарий
17.11.2025 16:05 Ответить
иудо-шахрай
показать весь комментарий
17.11.2025 16:09 Ответить
Мародер
показать весь комментарий
17.11.2025 16:13 Ответить
"пакет з зображенням міндіча"
показать весь комментарий
17.11.2025 16:20 Ответить
 
 