Франция передаст Украине новый оборонный пакет до конца 2025 года, - Зеленский

До конца 2025 года Франция передаст Украине новый пакет оборонной помощи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я благодарю Францию за новый оборонный пакет, который готовится к завершению этого года", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это также укрепляет Украину.

Что предшествовало?