Маркарова отказалась от должности в ОП, - источники
Бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову не рассматривали в качестве замены главы ОП Андрея Ермака.
Об этом рассказал приближенный к Офису Президента собеседник, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Оксане по возвращении предлагали много должностей, но она отказалась. Сказала, что устала от государственной службы. Надо отдать ей должное, она прекрасно чувствует политический момент", - отметил он.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что возможным кандидатом на замену Андрея Ермака является Оксана Маркарова - экс-посол Украины в США.
Полный материал Цензор.НЕТ "Восстание масс: уволит ли Зеленский Ермака до его дня рождения" читайте по ссылке.
Возможное увольнение Ермака
- Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава ОП Андрей Ермак фигурирует на записях НАБУ.
- По данным СМИ, ключевые представители власти советуют президенту Зеленскому уволить Ермака.
- Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что глава ОП должен подать в отставку.
