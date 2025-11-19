РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11607 посетителей онлайн
Новости Увольнение Ермака
5 568 35

Маркарова отказалась от должности в ОП, - источники

Оксана Маркарова отказалась от должности в Офисе Президента

Бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову не рассматривали в качестве замены главы ОП Андрея Ермака.

Об этом рассказал приближенный к Офису Президента собеседник, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Оксане по возвращении предлагали много должностей, но она отказалась. Сказала, что устала от государственной службы. Надо отдать ей должное, она прекрасно чувствует политический момент", - отметил он.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что возможным кандидатом на замену Андрея Ермака является Оксана Маркарова - экс-посол Украины в США.

Полный материал Цензор.НЕТ "Восстание масс: уволит ли Зеленский Ермака до его дня рождения" читайте по ссылке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

Возможное увольнение Ермака

Читайте: Зеленский провел встречу с Маркаровой: Обсудили возможные направления будущего сотрудничества

Автор: 

Маркарова Оксана (292) Ермак Андрей (1337) Офис Президента (1844)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тигрулю-колясочницю треба вернути туди звідки її витягли після майдану.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:45 Ответить
+9
Если так, то не такая глупая, и видимо знает больше предлагающих!
показать весь комментарий
19.11.2025 11:41 Ответить
+8
"в нашем дєлє, главноє воврємя смиться" - прокоментувала вона свою відмову.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если так, то не такая глупая, и видимо знает больше предлагающих!
показать весь комментарий
19.11.2025 11:41 Ответить
То вона відмовилася чи їй ніхто не пропонував? Це ж різні речі. Цензоре, ви ж слідкуйте, що пишете, бо так ніби з бодуна.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:03 Ответить
поставте Тимошенку !
показать весь комментарий
19.11.2025 11:42 Ответить
Тигрулю-колясочницю треба вернути туди звідки її витягли після майдану.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:45 Ответить
Якби "тигрулю-колясочницю" у 2010 році обрали президентом замість Януковича (за якого голосували такі, як ти коментатори, а інші відомі політики закликали не приходити на вибори, бо "вони всі однакові"), то Майдану і цієї війни не було б.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:48 Ответить
Якби ж... Але треба починати з 91 року.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:00 Ответить
Так, треба починати ще з 1991 року, коли злочинці почали красти державні підприємства, а з прибутку з них полізли у політику. Або ще раніше, коли при СРСР з'явились злочинці "цеховики", батьки тих крадіїв-політиків.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:11 Ответить
Просто нагадаю що кабальна газова угода і продажам наших ракет в обмін на скидку за газ, це її робота.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:30 Ответить
Тебе, не дуже розумну людину, обдурили. 1. Не було ніякої кабальної угоди. Більш того, по її "кабальній угоді" Нафтогаз відсудив у Газпрому близько 4 млрд. доларів. 2. Також вона ніяких ракет не продавала. Ракети продали Раші за часів президентства Кучми прем'єр Пустовойтенко та міністр оборони Кузьмук. 3. Але, навіть якщо б це все було правдою, у будь-кому випадку, кабальні угоди та продаж ракет це краще, ніж Янукович, Майдан та війна. Та без війни і ракети не були б потрібні.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:07 Ответить
Йуля не погодиться на посаду нижче прем*єра.
Де ВОНА, а де кабінет завгоспа!
показать весь комментарий
19.11.2025 11:45 Ответить
"в нашем дєлє, главноє воврємя смиться" - прокоментувала вона свою відмову.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:44 Ответить
як Тімур
показать весь комментарий
19.11.2025 11:52 Ответить
"У перемоги багато батьків, поразка - завжди сирота"

Коротше, може Маркарова 1+1 не дивиться.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:45 Ответить
Так и знал. Мивины не напасешься, автомат согнет и вообще...
показать весь комментарий
19.11.2025 11:45 Ответить
"Треба віддати їй належне, вона прекрасно відчуває політичний момент", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3585797
🤣🤣👍👍👍
показать весь комментарий
19.11.2025 11:46 Ответить
Це ж несерйозно,пацикам якраз там дура щоб все на неї повісити дуже терміново потрібна.Натравіть на неї наріка, бо васька-пістолет щось вже здувся,нюхом щось відчуває чекіст, хай приймає посаду.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:48 Ответить
я пропоную Ющенка - Ющенко Так !
показать весь комментарий
19.11.2025 11:51 Ответить
Куда? Во что, и что Так? И кто дал согласие "на Так"?)))
показать весь комментарий
19.11.2025 11:53 Ответить
лозунг на виборах президента
показать весь комментарий
19.11.2025 11:57 Ответить
Шось його не чути вже сто років... він хоч живий?

показать весь комментарий
19.11.2025 12:10 Ответить
Льоша як завжди - балаболка.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:56 Ответить
⚡️Зеленський у четвер проведе зустріч із високопосадовцями Пентагону в Києві.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:56 Ответить
Сьогодні кожна, хоч трішечки порядна людина відмовиться йти до команди зелених мародерів, які мародерили ЗСУ і Україну під час війни. Слугориги мають добровільно покинути владні кабінети, щоб не було запізно і не прийшлося втікати, залишивши награбоване.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:57 Ответить
В политике нет порядочных! Есть прагматичные!
показать весь комментарий
19.11.2025 12:00 Ответить
Та ні. Оця - чисто хоче змитись.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:01 Ответить
у маркарової ресторан в Нью-Йорку який вона наколядувала будучи послицею
(ну і з чоловіком в Україні накрала)

їй не до України ...ресторанні справи
показать весь комментарий
19.11.2025 12:00 Ответить
Ми на порогє большого шухєра - і вона це розуміє як ніхто інший
показать весь комментарий
19.11.2025 12:01 Ответить
Боїться вона бсф.
В разі прийняття рішення,вона підтверджує,що проти ерма, але не факт,що той піде,в вона на його місце стане,та ще й буде по всякому їй мститись і вона розуміє ситуацію.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:05 Ответить
... і отримала +100 в карму.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:07 Ответить
А , може брата єрмака туди всунути - табличку на дверях не потрібно буде міняти .
показать весь комментарий
19.11.2025 12:42 Ответить
Правильно зробила.

За рік зʼясується, що і увесь так званий "офіс" був шарашкіною конторою.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:43 Ответить
..із Найвеличнівшивим-Підєрмачним залишаться лише дебіли та ті, кому вже нічого втрачати, окрім намарадереного...
показать весь комментарий
19.11.2025 12:45 Ответить
одну дуру нашли, вторая пока соскочила
показать весь комментарий
19.11.2025 12:59 Ответить
Таки не дурна жінка, не хоче зв'язуватись з приреченими пацюками...
показать весь комментарий
19.11.2025 14:02 Ответить
 
 