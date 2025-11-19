Маркарова отказалась от должности в ОП, - источники

Бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову не рассматривали в качестве замены главы ОП Андрея Ермака.

Об этом рассказал приближенный к Офису Президента собеседник, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Оксане по возвращении предлагали много должностей, но она отказалась. Сказала, что устала от государственной службы. Надо отдать ей должное, она прекрасно чувствует политический момент", - отметил он.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что возможным кандидатом на замену Андрея Ермака является Оксана Маркарова - экс-посол Украины в США.

Возможное увольнение Ермака

