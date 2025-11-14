Зеленский провел встречу с Маркаровой: Обсудили возможные направления будущего сотрудничества
Президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-послом в США Оксаной Маркаровой
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил ее за работу на наше государство – и на протяжении многих лет, не только на дипломатической должности. Обсудили и возможные направления будущего сотрудничества.
В частности, есть много вещей, которые могут быть сделаны для восстановления Украины, для укрепления нашего общества, а также в отношениях с международными институтами. Цени готовность работать ради Украины и в дальнейшем. Слава Украине!" - отметил он.
Что предшествовало?
Напомним, 27 августа 2025 года Ольга Стефанишина заменила Маркарову на посту посла Украины в США.
Оксана Маркарова занимала должность посла в США с 2021 по 2025 годы.
С 2018 по 2020 год она была министром финансов Украины.
А я вже думав, що Вофчик відв'язався!
ну бізнес там...
Наче з якімось головою держави зустрічався. Хоча на безриб'ї і маркарова щупак.
p.s І шо вона продасть свій ресторанний бізнес в США і повернется в Україну? Обговорили це?