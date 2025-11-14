РУС
Зеленский провел встречу с Маркаровой: Обсудили возможные направления будущего сотрудничества

Президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-послом в США Оксаной Маркаровой

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил ее за работу на наше государство – и на протяжении многих лет, не только на дипломатической должности. Обсудили и возможные направления будущего сотрудничества.

В частности, есть много вещей, которые могут быть сделаны для восстановления Украины, для укрепления нашего общества, а также в отношениях с международными институтами. Цени готовность работать ради Украины и в дальнейшем. Слава Украине!" - отметил он.

Зеленский встретился с Маркаровой. Что обсуждали?
Читайте: Зеленский вывел Гринчука и Галущенко из состава СНБО

Что предшествовало?

Напомним, 27 августа 2025 года Ольга Стефанишина заменила Маркарову на посту посла Украины в США.

Оксана Маркарова занимала должность посла в США с 2021 по 2025 годы.

С 2018 по 2020 год она была министром финансов Украины.

Зеленский Владимир (22588) Маркарова Оксана (291)
+14
14.11.2025 16:01 Ответить
+11
О, єрмачина на місці!
А я вже думав, що Вофчик відв'язався!
14.11.2025 16:01 Ответить
+10
З Міндічев ти вже наспівпрацював.
14.11.2025 16:02 Ответить
О, єрмачина на місці!
А я вже думав, що Вофчик відв'язався!
14.11.2025 16:01 Ответить
Так там в опі мабуть як с галушенком
14.11.2025 16:14 Ответить
люди в черном ...
14.11.2025 16:01 Ответить
14.11.2025 16:01 Ответить
Де придбати?
14.11.2025 16:37 Ответить
З Міндічев ти вже наспівпрацював.
14.11.2025 16:02 Ответить
Умовив поділитися її ресторанним бізнесом у США? Це називається роботою в інтересах держави?
14.11.2025 16:03 Ответить
а тйотям можно за кордон?
ну бізнес там...
14.11.2025 16:03 Ответить
"зепоцріот" все робить "на зло " і Україні"і українському народові.в тому числі і США.які виперли "успішу" накуй з Америки...
14.11.2025 16:04 Ответить
Питав поради, чи можна здриснути в Штати, коли до нього з обшуками НАБУ прийде?
14.11.2025 16:05 Ответить
В українських реаліях не можна довго пребувати при владі... бо ростуть роги!
14.11.2025 16:05 Ответить
Українці голосували за "кота в мішку", а виявилось, що цей "кіт" з рогами, свинячим писком, ратицями і хрюкає.
14.11.2025 16:13 Ответить
І ручки загрібущі клей виділяють, все до них липне
14.11.2025 16:12 Ответить
Обговорили можливі напрями майбутньої співпраці Джерело: https://censor.net/ua/n3585098
Наче з якімось головою держави зустрічався. Хоча на безриб'ї і маркарова щупак.

p.s І шо вона продасть свій ресторанний бізнес в США і повернется в Україну? Обговорили це?
14.11.2025 16:13 Ответить
так це вона замість миндича на єнергоатомі буде??
14.11.2025 16:15 Ответить
Що це було ?
14.11.2025 16:16 Ответить
Новий міністр енергетики України?
14.11.2025 16:36 Ответить
Заміна Че Гавара на Анджелу Девіс....
14.11.2025 16:42 Ответить
Привезла гарячий обід замість мівіни в ОПу із ресторана?
14.11.2025 16:40 Ответить
Мабуть, справа в тому, що людям з мінімальною порядністю вже в западло з оцим зустрічатись, то і будуть тепер по черзі маркарови-безугли-богуцькі на обговорення до земіндичей ходити
14.11.2025 16:43 Ответить
Буба ты на крепляк перешел?
14.11.2025 16:46 Ответить
 
 