Зеленский провел встречу с Маркаровой: Обсудили возможные направления будущего сотрудничества

Президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-послом в США Оксаной Маркаровой

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил ее за работу на наше государство – и на протяжении многих лет, не только на дипломатической должности. Обсудили и возможные направления будущего сотрудничества.

В частности, есть много вещей, которые могут быть сделаны для восстановления Украины, для укрепления нашего общества, а также в отношениях с международными институтами. Цени готовность работать ради Украины и в дальнейшем. Слава Украине!" - отметил он.







Что предшествовало?

Напомним, 27 августа 2025 года Ольга Стефанишина заменила Маркарову на посту посла Украины в США.

Оксана Маркарова занимала должность посла в США с 2021 по 2025 годы.

С 2018 по 2020 год она была министром финансов Украины.