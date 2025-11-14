Зеленський провів зустріч з Маркаровою: Обговорили можливі напрями майбутньої співпраці
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з експослом у США Оксаною Маркаровою
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував їй за роботу на нашу державу – і протягом багатьох років, не тільки на дипломатичній посаді. Обговорили й можливі напрями майбутньої співпраці.
Зокрема, є багато речей, які можуть бути зроблені для відновлення України, для зміцнення нашого суспільства, а також у відносинах із міжнародними інституціями. Ціную готовність працювати заради України й надалі. Слава Україні!" - зазначив він.
Що передувало?
Нагадаємо, 27 серпня 2025 року Ольга Стефанішина замінила Маркарову на посаді посла України у США.
Оксана Маркарова обіймала посаду посла у США із 2021 по 2025 роки.
Із 2018 по 2020 вона була міністром фінансів України.
А я вже думав, що Вофчик відв'язався!
ну бізнес там...
Наче з якімось головою держави зустрічався. Хоча на безриб'ї і маркарова щупак.
p.s І шо вона продасть свій ресторанний бізнес в США і повернется в Україну? Обговорили це?
Далі навчалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Університеті Індіани, де у 2001 році здобула ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі, отримавши відзнаку за відмінність в навчанні та нагороду найкращого міжнародного студентаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-4 [4].
З 2003 по 2014 рік очолювала інвестиційну групу «ITT». Працювала разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергієм Міщенко та своїм чоловіком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Данилом Волинцемhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5].
Міністерство фінансів України
У березні 2015 року стала заступницею міністра фінансів України, керівницею апарату Міністерства фінансівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7], а у квітні 2016 року першою заступницею міністра фінансівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8].
За ініціативи Маркарової у 2015 році створено портал відкритих даних у секторі публічних фінансів Є-data (e-data.gov.ua), який складається з модулів spending.gov.ua, openbudget.gov.ua та proifi.gov.ua.
Урядова уповноважена з питань інвестицій (серпень 2016 - січень 2019). В цей час керувала створенням та роботою Офісу залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest та ініціювала створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2 Українського фонду стартапів[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?].
Володимир Гройсман представляє в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову апарату Міністерства фінансів
8 червня 2018 року, у зв'язку з відставкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Данилюка, призначена в.о. міністра фінансів Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-4 [4].
22 листопада 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України затвердила Маркарову на посаді міністра фінансівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-9 [9]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10]. Була перепризначена 29 серпня 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-11 [11]. Входила до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО з 31 травня 2019 до 13 березня 2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13].