Зеленський провів зустріч з Маркаровою: Обговорили можливі напрями майбутньої співпраці

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з експослом у США Оксаною Маркаровою

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Подякував їй за роботу на нашу державу – і протягом багатьох років, не тільки на дипломатичній посаді. Обговорили й можливі напрями майбутньої співпраці.

Зокрема, є багато речей, які можуть бути зроблені для відновлення України, для зміцнення нашого суспільства, а також у відносинах із міжнародними інституціями. Ціную готовність працювати заради України й надалі. Слава Україні!" - зазначив він.







Читайте: Зеленський вивів Гринчук та Галущенка зі складу РНБО

Що передувало?

Нагадаємо, 27 серпня 2025 року Ольга Стефанішина замінила Маркарову на посаді посла України у США.

Оксана Маркарова обіймала посаду посла у США із 2021 по 2025 роки.

Із 2018 по 2020 вона була міністром фінансів України.