11 845 61
В Раде говорят, что в четверг Зеленский уволит Ермака. Кандидат на замену - Маркарова, - Гончаренко
В Верховной Раде говорят о том, что в четверг, 20 ноября, президент Владимир Зеленский уволит главу ОП Андрея Ермака.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака", - пишет он.
По его информации, возможным кандидатом на замену Андрея Ермака является Оксана Маркарова - экс-посол Украины в США.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Топ комментарии
+28 Gary Grant
показать весь комментарий18.11.2025 13:41 Ответить Ссылка
+26 Амандрапапупа
показать весь комментарий18.11.2025 13:50 Ответить Ссылка
+23 олег иванов #434516
показать весь комментарий18.11.2025 13:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куча дітей, нерухомості - коли вона находить час на роботу !?
Бо буде, чергова від фсбшників ****** та шиферів, - серія Бакай-2!!!!
без дорослих бебік вовочка ніяк
.
.
а ви що подумали ?
.
єрмак порається і без повноважень.
Там вже чорт зрозуміє, хто ким крутить.
Пригадую мініатюру М. Жванецького, де людині у зв'язку зі зміною телефонного номеру також змінили ПІБ та домашню адресу.
І сдрисне він6 за кордон.
І вспливе він в Параші.
( стих 1:1, від св. Zе)
А вони все зроблять, щоб залишитися при владі, бо добре розуміють, що втрата влади автоматично приведе до відповідальності. Тому вони можуть прискорити виконання своєї задачі по знищенню України, і агент "Козир" ("Тімофєєв"), і агент "Танцор" ( "Піаніст").
це ж та Маркарова, яку респи не виносять.
.. розбудіть мене .. дічь
Що це змінить?
Він як рулив зеленою шоблою з посади завхоза так і буде далі рулити з посади, наприклад, банщика.
Не нагадаєте, яка була посада у Міндича?
Я б сказав у єрмаку головного мозку народу