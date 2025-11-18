РУС
Новости Миндичгейт
11 845 61

В Раде говорят, что в четверг Зеленский уволит Ермака. Кандидат на замену - Маркарова, - Гончаренко

Ермаку грозит увольнение

В Верховной Раде говорят о том, что в четверг, 20 ноября, президент Владимир Зеленский уволит главу ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака", - пишет он.

По его информации, возможным кандидатом на замену Андрея Ермака является Оксана Маркарова - экс-посол Украины в США.

Миндичгейт

Гончаренко скрин

Автор: 

Зеленский Владимир (22630) Маркарова Оксана (292) Ермак Андрей (1332) Офис Президента (1842)
Топ комментарии
+28
Просто прибере подразник з очей. Все продовжиться "в тєлєфонном рєжимє". А татарова куди,до речі? Генпрокурором?
18.11.2025 13:41 Ответить
18.11.2025 13:41 Ответить
+26
Обмін буде виглядати приблизно так ...
18.11.2025 13:50 Ответить
18.11.2025 13:50 Ответить
+23
А під ресторан Маркарової приміщення уже виділили?Чи вона буде "розриватися" між Києвом і Вашингтоном?
18.11.2025 13:38 Ответить
18.11.2025 13:38 Ответить
Комментировать
А під ресторан Маркарової приміщення уже виділили?Чи вона буде "розриватися" між Києвом і Вашингтоном?
18.11.2025 13:38 Ответить
18.11.2025 13:38 Ответить
Давно писав про цю звєзду - почитайте її біографію !
Куча дітей, нерухомості - коли вона находить час на роботу !?
18.11.2025 14:10 Ответить
18.11.2025 14:10 Ответить
Артемка йди дивись бидломарафон,його показують якраз для таких довбнів як ти.
18.11.2025 14:53 Ответить
18.11.2025 14:53 Ответить
Розкажи краще чому усі зелені злодії ще не сидять. Це то ти розумієш?
18.11.2025 14:56 Ответить
18.11.2025 14:56 Ответить
Давно не пил.но тут подбухну,если правда.хоть и не верю.
18.11.2025 14:11 Ответить
18.11.2025 14:11 Ответить
Спочатку єрмака до ВІП-камери, від ідіота малюськи!!
Бо буде, чергова від фсбшників ****** та шиферів, - серія Бакай-2!!!!
18.11.2025 14:24 Ответить
18.11.2025 14:24 Ответить
Ігорьок свята людина був. кажуть в кабінеті в нього стояли коробки з під кольрових тєліків з налом, і він всим "нужденним" видавав, скільки зачерпне (такі предмети прямокутної форми, зеленоватого кольору) навіть не рахуючи..
18.11.2025 16:49 Ответить
18.11.2025 16:49 Ответить
папу поміняють на маму

без дорослих бебік вовочка ніяк

.
18.11.2025 17:00 Ответить
18.11.2025 17:00 Ответить
міняти треба вову !!!

.
18.11.2025 17:03 Ответить
18.11.2025 17:03 Ответить
жадність фраєра згубила…
18.11.2025 13:38 Ответить
18.11.2025 13:38 Ответить
Сирського теж... незабаром.
18.11.2025 13:51 Ответить
18.11.2025 13:51 Ответить
ех, не з нашим щастям(
18.11.2025 14:33 Ответить
18.11.2025 14:33 Ответить
навіть свічку про-сирському поставлю за упокой... на пенсії

а ви що подумали ?

.
18.11.2025 17:01 Ответить
18.11.2025 17:01 Ответить
Не повірю, допоки не посадять
18.11.2025 14:13 Ответить
18.11.2025 14:13 Ответить
Ну, поки кілок застругають...
18.11.2025 16:51 Ответить
18.11.2025 16:51 Ответить
Просто прибере подразник з очей. Все продовжиться "в тєлєфонном рєжимє". А татарова куди,до речі? Генпрокурором?
18.11.2025 13:41 Ответить
18.11.2025 13:41 Ответить
Так. Для Маркарової згадають, що голова офісу повноважень не має.
єрмак порається і без повноважень.
18.11.2025 14:12 Ответить
18.11.2025 14:12 Ответить
Не все так однозначно тепер.
Там вже чорт зрозуміє, хто ким крутить.
18.11.2025 13:41 Ответить
18.11.2025 13:41 Ответить
Обмін буде виглядати приблизно так ...
18.11.2025 13:50 Ответить
18.11.2025 13:50 Ответить
я вас обожнюю 🤣...
18.11.2025 13:54 Ответить
18.11.2025 13:54 Ответить
18.11.2025 14:09 Ответить
18.11.2025 14:09 Ответить
А що, Андрію Борисовичу змінять стать та прізвище, і тепер він стане Маркаровою?

Пригадую мініатюру М. Жванецького, де людині у зв'язку зі зміною телефонного номеру також змінили ПІБ та домашню адресу.
18.11.2025 14:03 Ответить
18.11.2025 14:03 Ответить
І звільнять його.
І сдрисне він6 за кордон.
І вспливе він в Параші.
( стих 1:1, від св. Zе)
18.11.2025 14:06 Ответить
18.11.2025 14:06 Ответить
Пане Старий зольдат, ситуація не така вже й однозначна ... , щоб ще нам українцям не довелося поневірятися по чужині. Зелена "сім'я", тобто "Зелена Коза Ностра" , як спрут вп'ялася в тіло України і без крові не віддерти цього спрута від тіла Неньки.
А вони все зроблять, щоб залишитися при владі, бо добре розуміють, що втрата влади автоматично приведе до відповідальності. Тому вони можуть прискорити виконання своєї задачі по знищенню України, і агент "Козир" ("Тімофєєв"), і агент "Танцор" ( "Піаніст").
18.11.2025 14:16 Ответить
18.11.2025 14:16 Ответить
він все одно буде смотрящим, він уповноважений від шляпників
18.11.2025 14:09 Ответить
18.11.2025 14:09 Ответить
знову просто "по приколу"?
це ж та Маркарова, яку респи не виносять.
18.11.2025 14:10 Ответить
18.11.2025 14:10 Ответить
А тут вона чиста як сльоза
18.11.2025 17:25 Ответить
18.11.2025 17:25 Ответить
Навіть попри те, що Гинчаренко з поважної ролітсиди - Європецськох Солідарності, довіри у мене до нього нема. Був ідентифвковпний, як балабол.
18.11.2025 14:13 Ответить
18.11.2025 14:13 Ответить
маркарова ? ))))))))))

.. розбудіть мене .. дічь
18.11.2025 14:15 Ответить
18.11.2025 14:15 Ответить
це 3 роки тому потрібно було робити
18.11.2025 14:16 Ответить
18.11.2025 14:16 Ответить
і з четверга, буде дерьмак-ковбой. керує однією рукой в джопі зєлі, в джопі маркаровой - другой! ))
18.11.2025 14:18 Ответить
18.11.2025 14:18 Ответить
Це називається повна зайнятість.
18.11.2025 16:53 Ответить
18.11.2025 16:53 Ответить
Не вірю.
18.11.2025 14:19 Ответить
18.11.2025 14:19 Ответить
О боже, одне лайно замінить інше лайно.
18.11.2025 14:23 Ответить
18.11.2025 14:23 Ответить
Гончаренко часто делает вбросы - прогнозы, которые потом не сбываются. Поживем - увидим.
18.11.2025 14:31 Ответить
18.11.2025 14:31 Ответить
а ще частіше - збуваються
18.11.2025 16:39 Ответить
18.11.2025 16:39 Ответить
І що це змінить?Єрмак просто піде в тінь.Не для того він зконцетрував усю владу в оп щоб передати комусь усе готове.Ні,єрмак надовго.
18.11.2025 14:36 Ответить
18.11.2025 14:36 Ответить
І буде рулити з під поли , як сірий кардинал, потужній, оці маньоври до кращого не призведуть , йди у відставку, до такого пиз"""ола годі й шукати! Де ракети на москву? Ти ж обіцяло гундосило сердито що влаштуєш блекаут їм, язик в жопі?
18.11.2025 14:51 Ответить
18.11.2025 14:51 Ответить
Еще бы татарку куда-нибудь в Испанию отправили чтобы повторил судьбу Портнова... Эх мечты мечты
18.11.2025 14:53 Ответить
18.11.2025 14:53 Ответить
а Трамп говорив, що у Зеленськиго карт нема - а он воно як - козирі скидує
18.11.2025 14:56 Ответить
18.11.2025 14:56 Ответить
кабана поменяют на свынюку
18.11.2025 16:35 Ответить
18.11.2025 16:35 Ответить
Єрмака на...Але це мало-подоляк наступний.Далалі треба маріонетку єрмака Фьодорова разом з його ботофермой.
18.11.2025 16:41 Ответить
18.11.2025 16:41 Ответить
Знаєте який осад від цієї ситуації з корупцією у владі? Західні партнери тепер мають виправдовуватися перед своїми виборцями за те, що допомагають Україні а не корупціонерам у найвищих кабінетах...як ви думаєте, як вони від цього всього зараз почуваються? Воно їм треба?
18.11.2025 16:42 Ответить
18.11.2025 16:42 Ответить
Їм не потрібно виправдовуватись, їм потрібно думати, як себе від параші захистити
18.11.2025 16:51 Ответить
18.11.2025 16:51 Ответить
Звільнить з посади "НІХТО".
Що це змінить?
Він як рулив зеленою шоблою з посади завхоза так і буде далі рулити з посади, наприклад, банщика.
Не нагадаєте, яка була посада у Міндича?
18.11.2025 16:46 Ответить
18.11.2025 16:46 Ответить
в посадових обовязках ярмака - слідкувати за олівцями та порядком в кабінеті главномандатного. тепер це маркарова робитиме, якщо що?))
18.11.2025 16:47 Ответить
18.11.2025 16:47 Ответить
Не випускати за кордон а ніякому разі, збіжить. Він стільки шкоди для держави приніс. Судити і на нари.
18.11.2025 16:49 Ответить
18.11.2025 16:49 Ответить
Без суда!
18.11.2025 17:22 Ответить
18.11.2025 17:22 Ответить
Іпать там кадри - один краще за одного. Нагадую, штати погнали маркарову.
18.11.2025 17:06 Ответить
18.11.2025 17:06 Ответить
Вже була одна міністерка, "хвіртку своїм ключем відкривала".
18.11.2025 17:08 Ответить
18.11.2025 17:08 Ответить
Ой, б.я, знайшли кого цитувати
18.11.2025 17:10 Ответить
18.11.2025 17:10 Ответить
Зе треба поквапитися, щоб Єрмак його першим не звільнив.)
18.11.2025 17:11 Ответить
18.11.2025 17:11 Ответить
Так що,і Зе йде,чи як? Наскільки пам*ятаю,він говорив,що прийшов з Єрмаком,з ним він і піде!!!
18.11.2025 17:17 Ответить
18.11.2025 17:17 Ответить
Трамп притис хвіст соросо-ротшильдівському кодлу, а там вже заготовлений маневр заміни шила на мило. Маркарова, Порошенко, Залужний - це все червоні ротшильди верхи на блакитному лібералізмі, опосередковано те саме, що Єрмак.
18.11.2025 17:19 Ответить
18.11.2025 17:19 Ответить
ви,шановний,ризикуєте... Петро на цьому базарі почитається за святого . Тут можно на його адресу або тільки гарне або нічого !
18.11.2025 17:27 Ответить
18.11.2025 17:27 Ответить
Давай прізвище достойного.
18.11.2025 17:30 Ответить
18.11.2025 17:30 Ответить
Справа не в єрмаку, а в єрмаках.
Я б сказав у єрмаку головного мозку народу
18.11.2025 17:26 Ответить
18.11.2025 17:26 Ответить
Тобто 'деофисиирует'?
18.11.2025 17:26 Ответить
18.11.2025 17:26 Ответить
 
 