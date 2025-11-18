В Раде говорят, что в четверг Зеленский уволит Ермака. Кандидат на замену - Маркарова, - Гончаренко

В Верховной Раде говорят о том, что в четверг, 20 ноября, президент Владимир Зеленский уволит главу ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака", - пишет он.

По его информации, возможным кандидатом на замену Андрея Ермака является Оксана Маркарова - экс-посол Украины в США.

Миндичгейт

