"Ермак должен подать в отставку", - "Слуга народа" Вениславский

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак должен покинуть свой пост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода Live".

Также Вениславский отметил, что среди парламентариев фракции "Слуга народа" активно обсуждается вопрос отставки Ермака, однако окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским.

"Я считаю, что отставка господина Ермака в этом случае могла бы уменьшить ажиотаж вокруг правительства, потому что многие решения по его формированию принимались после согласования кандидатур в Офисе президента. Однако окончательное решение – за президентом, и узнаем его после его возвращения", – сказал "Слуга народа" Вениславский.

Кандидат на замену – Маркарова?

Между тем в Верховной Раде говорят о том, что в четверг, 20 ноября, Зеленский уволит главу ОП Андрея Ермака. Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

По его информации, возможным кандидатом на замену Андрея Ермака является Оксана Маркарова - экс-посол Украины в США.

