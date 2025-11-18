РУС
"Ермак должен подать в отставку", - "Слуга народа" Вениславский

Вениславский заявил, что Ермак должен подать в отставку

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак должен покинуть свой пост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода Live".

Также Вениславский отметил, что среди парламентариев фракции "Слуга народа" активно обсуждается вопрос отставки Ермака, однако окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским.

"Я считаю, что отставка господина Ермака в этом случае могла бы уменьшить ажиотаж вокруг правительства, потому что многие решения по его формированию принимались после согласования кандидатур в Офисе президента. Однако окончательное решение – за президентом, и узнаем его после его возвращения", – сказал "Слуга народа" Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина с пленок НАБУ – юрист Миндича Виктория Дедищева, – СМИ

Кандидат на замену – Маркарова?

Между тем в Верховной Раде говорят о том, что в четверг, 20 ноября, Зеленский уволит главу ОП Андрея Ермака. Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

По его информации, возможным кандидатом на замену Андрея Ермака является Оксана Маркарова - экс-посол Украины в США.

Миндичгейт

Читайте: Украина переживает самый глубокий политический кризис с начала полномасштабного вторжения, - The Economist

Автор: 

Топ комментарии
+35
Яка "відставка"?!
У нього й посади ніякої НЕМАЄ!!!
"Завхоз-комірник на пів ставки", а трудова книжка взагалі лежить десь в ООО "Рога та копита".
показать весь комментарий
18.11.2025 21:28 Ответить
+29
Слуги наріду таки тупі шо нема слов. У відставку подають ПОСАДОВІ особи на кшталт міністрів, а ЗАВГОСП просто ЗВІЛЬНЯЕТСЯ.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:31 Ответить
+24
Шо сі стало? - Веня на таку "глибу" попер - ми накануні грандіозного шухеру
показать весь комментарий
18.11.2025 21:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо сі стало? - Веня на таку "глибу" попер - ми накануні грандіозного шухеру
показать весь комментарий
18.11.2025 21:26 Ответить
А нікому не задаться , що маршрут Умєрова Турция (Ердоган) де він був крутим менеджером при відносинах стільникового бізнесу Ахмєтов з Туріцєю ще з 2002 - він заробляв Ахмєтову на антимайдан 2004... та плюс норм відносини Ердоган-Трамп . Коротше, як на мене це Єрмаківський Віткофф, в сенсі відносин Україна - США й не про само Умєрова мова, а саме про умови головних гарантій для Баківских двох щурів...
показать весь комментарий
18.11.2025 21:32 Ответить
типу поки парочка бункерних в Іспанії - вони чекають на атветку привезену Умєровим ... Як бачимо НАБУ та ОПУ теж в якомусь очікувані - НЄ?
показать весь комментарий
18.11.2025 21:35 Ответить
Схоже, що трампон зробив пропозицію- хто здасть більше поплічників, тому менший строк)
показать весь комментарий
18.11.2025 21:42 Ответить
Ні , думаю, хто придумає удобаварімий мир - для РИГОзЄвлади та для Трампа с хйлом
показать весь комментарий
18.11.2025 21:47 Ответить
"и я не удивлюсь, если мы завтра узнаем, что он тайно посещает....
синагогу и имеет израильский паспорт"

.
показать весь комментарий
18.11.2025 23:11 Ответить
нах ..весь кабінет міністрів з дєрмаком та зеленським !!!...
показать весь комментарий
18.11.2025 21:26 Ответить
і всіма мона-більшовиками зі Стефанчуком, Корнієнком і АрахАмією до купи

згорів сарай гори і хата
показать весь комментарий
18.11.2025 22:36 Ответить
Малюк зробить фото "Тоді і зараз" (коли за вухо тримав когось) прямо біля трапу?
показать весь комментарий
18.11.2025 21:27 Ответить
Яка "відставка"?!
У нього й посади ніякої НЕМАЄ!!!
"Завхоз-комірник на пів ставки", а трудова книжка взагалі лежить десь в ООО "Рога та копита".
показать весь комментарий
18.11.2025 21:28 Ответить
💯%
показать весь комментарий
18.11.2025 21:45 Ответить
Якщо трохи напружити пам'ять, то і статус ОП невизначений. "Скажений прінтер" не заморочувався дрібничками.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:47 Ответить
Трудовая книжка у него уже лет 20 лежит в ФСБ параши.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:18 Ответить
і наградна книжка там само

.
показать весь комментарий
18.11.2025 23:12 Ответить
Хтось вірить у цей фарс?
показать весь комментарий
18.11.2025 21:28 Ответить
Мохнатого ішака у відставку! Це безтолкове чмо - головне джерело усіх негараздів та проблем.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:28 Ответить
Ну, станет Стефанчук. Легче тебе будет?
показать весь комментарий
18.11.2025 21:40 Ответить
Та мивины с Маркаровой не напасешься. Шо делается...
показать весь комментарий
18.11.2025 21:29 Ответить
Слуги наріду таки тупі шо нема слов. У відставку подають ПОСАДОВІ особи на кшталт міністрів, а ЗАВГОСП просто ЗВІЛЬНЯЕТСЯ.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:31 Ответить
Там трохи інакше статуси звучать - фраєр, смотрящій, ну і пахан Бєня
показать весь комментарий
18.11.2025 22:33 Ответить
Буде новий єрмак.Треба розганяти оп і повертати субєкність вру.Але у нас і в вру повна задниця.І це все результат виборів 19р
показать весь комментарий
18.11.2025 21:31 Ответить
Ну, взагалі-то, якщо він винен, то цього недостатньо, він ще повинен відповісти по закону.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:32 Ответить
Нехай йде разом з веніславським аро хамом третяковою гетьманцевим, обов'язково!
показать весь комментарий
18.11.2025 22:57 Ответить
Може Зеленському за цей Подвиг (звільнення Козиря,агента ФСБ) орден дати???
показать весь комментарий
18.11.2025 21:33 Ответить
Посмертно .
показать весь комментарий
18.11.2025 21:43 Ответить
Навряд чи Єрмак відправлять у відставку... Бо без нього Зеленський - пусте місце. Майже все контролюється, вирішується Єрмаком.

P.s. Хоча, ходять чутки, що на місце Єрмака можуть призначити Свіріденко... Але по суті, вона буде робити все що скаже Єрмак.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:33 Ответить
Він подасть у відставку хіба що разом з Зеленським. Обіцяв же гарант, що удвох прийшли і разом підуть.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:33 Ответить
Так і брежнєвим не усі і одразу: кинулися помирати, а тільки потім з вікон почали вистрибали, стрілятися, як і після втечі якунОвоща!!!!
Істрії казнокрадів на посадах в Урядовому кварталі завершуються одноманітно і не так яскраво, як для Інстаграма, Тік-току,…
показать весь комментарий
18.11.2025 22:25 Ответить
Дєрмак наказав вєні озвучити своє рішення, - не більше. Тепер буде керувати блазнем віддалено
показать весь комментарий
18.11.2025 21:34 Ответить
Після ковіду багато хто працює не з офісу
показать весь комментарий
18.11.2025 21:35 Ответить
А як на рахунок буцигарні років так на 25 за те все що цей "крот" натворив???
показать весь комментарий
18.11.2025 21:34 Ответить
Завдяки дЄрмаку Зеленський і став президентом. Бо без Єрмака президент в політиці був круглим нулем і без управлінського досвіду. Саме Андрушка застосував оригінальну політехнологію, коли вручив булаву відомій людині, а сам керував країною.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:37 Ответить
...і сісти за грати.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:38 Ответить
Вся ваша зелена *******, включно з Лідором, має бути імпічменута і засуджена за держзраду.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:38 Ответить
Зелена мерзото ,алібабою вже не відкупитесь ,ідіть у відставку і під суд всі !
показать весь комментарий
18.11.2025 21:42 Ответить
Вся зешобла має подати у відставку особисто з тобою, Пеня
показать весь комментарий
18.11.2025 21:42 Ответить
Всі вони давно вже мають піти
показать весь комментарий
18.11.2025 21:45 Ответить
Так зєля вже відпрацьований матеріал ,з ним навіть кацапи не хочуть спілкуватись. А зєлін "європейський тур "- це агонія перед кінцем його мерзенного правління.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:46 Ответить
Третьякова мала рацію, коли попереджала: ДІТИ КДБШНИКІВ та ГРУШНИКІВ - НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:47 Ответить
Та курва якраз казала зворотнє.
Своє москало-кошерне нквд-кгб оточення вона вважала вищою расою.
А дітей простих Українців вона вважає низькосортними.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:35 Ответить
Саме так!
показать весь комментарий
18.11.2025 23:19 Ответить
'Козир,' 'Алі-Баба', а хто ж Шахерезада? З "тисячі і однієї ночі' в нас однім тисячі бабла, іншим -ніч війни. Може пора закінчувати цю дуже погану казку і вилазити з ОПешної печери?
показать весь комментарий
18.11.2025 21:48 Ответить
Та до одного місця та "відставка".
"Після оприлюднення так званих «плівок Міндіча», які містять дані про можливі зв'язки фігурантів корупційних схем із представниками силових структур, реакція Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора виявилася практично нульовою."
https://nenka.info/gpu-ta-dbr-proignoruvaly-zmist-plivok-mindicha-zvyazky-figurantiv-i-mozhlyvyj-tysk-cherez-sylovykiv-zalyshylysya-bez-reakcziyi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gpu-ta-dbr-proignoruvaly-zmist-plivok-mindicha-zvyazky-figurantiv-i-mozhlyvyj-tysk-cherez-sylovykiv-zalyshylysya-bez-reakcziyi
показать весь комментарий
18.11.2025 21:50 Ответить
Повний рендьож на посному маслі!
показать весь комментарий
18.11.2025 21:55 Ответить
Ви ВСІЄЮ партією маєте СИДІТИ ДОВІЧНо з позбавленням Усіх прав і конфіскацією!!
З чим прийшли у 2019 - з тим і СІДАЙТЕ.
Решта - інфокал!!!
показать весь комментарий
18.11.2025 22:00 Ответить
не бачу сенсу коментувати висери педіславського
показать весь комментарий
18.11.2025 22:01 Ответить
Суки ЗЕлені,як пакет в банці.Вегіславського теж геть,бо в далекому 2019 в конституційному суді Конституцію раком ставив.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:02 Ответить
може: як павуки у банці?
показать весь комментарий
18.11.2025 22:16 Ответить
Недомірок теж!
показать весь комментарий
18.11.2025 22:17 Ответить
Як може подати у відставку радник на громадських засадах який офіційно не працевлаштований? Отже, щоб відправити "потужного менеджера" у відставку треба придумати якусь підставку))
показать весь комментарий
18.11.2025 22:19 Ответить
Віслюка це вже не врятує.....
показать весь комментарий
18.11.2025 22:21 Ответить
Агент ФСБ захватив владу маючи компромат на агента ФСБ нелоха
показать весь комментарий
18.11.2025 22:25 Ответить
Цікаво хто,якщо щось,внесе заставу за Єрмака?? Може Віткофф, звісно....чи ФСБ?? Вони своїх не бросають....тільки кидають
показать весь комментарий
18.11.2025 22:27 Ответить
Бєня приставить нову няньку до Найвеличнішого. Нічого не зміниться
показать весь комментарий
18.11.2025 22:30 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 22:30 Ответить
бунт на корабле?
показать весь комментарий
18.11.2025 22:33 Ответить
Подавайте у відставку всі !
І просіть Залужного зі своєю командою професійних людей негайно очолити і врятувати Україну!
показать весь комментарий
18.11.2025 22:36 Ответить
кто такое ермак? Зеленский должен подать в отставку!!!
показать весь комментарий
18.11.2025 22:41 Ответить
не чіпайте його, бо здасть пісюніста
показать весь комментарий
18.11.2025 22:42 Ответить
А хто це
показать весь комментарий
18.11.2025 22:55 Ответить
Какую отставку ?! Он нанятый захоз - риказ об увольнении да и всё. И вся "отставка"
показать весь комментарий
18.11.2025 23:10 Ответить
- Я доцент.
- Вiтаю!!!!

показать весь комментарий
18.11.2025 23:19 Ответить
Алі баба виходить з казки...
показать весь комментарий
18.11.2025 23:31 Ответить
Ветеран космічних військ може забрати Єрмак у свою команду. 2 деб...ла-це є сила. Хіба секретарі та секретарки подають у відставку? Ні,пишуть заяву про звільнення.
показать весь комментарий
18.11.2025 23:42 Ответить
ларьок вже чекає
показать весь комментарий
18.11.2025 23:56 Ответить
 
 