Женщина с пленок НАБУ - юрист Миндича Виктория Дедищева, - СМИ
Женщиной, которая фигурирует на так называемых "пленках Миндича", является юрист Виктория Дедищева.
Об этом сообщает Агентство UA.NEWS, информирует Цензор.НЕТ.
По имеющейся информации, Дедищева является юристом Тимура Миндича и возглавляет ООО "Альфа кросс" — компанию, которая владеет заводом "Изумруд". На этом предприятии выращивали синтетические алмазы, которые, по материалам расследований, покупали связанные с Миндичем структуры. В телефонных базах она нередко фигурирует под записью "Виктория Квартал Диаманты".
Ранее СМИ сообщали, что Дедищева проживает в элитном ЖК "Тетрис Холл" в Киеве.
Также отмечается, что она является уроженкой Донецка. По данным следствия НАБУ, в 2022 году — уже после начала полномасштабного вторжения — Дедищева посещала оккупированный Донецк.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
З гуманітарної точки зору.... треба просити Європу, щоб запустила до себе весь мирняк і так врятувати від геноциду!! бо ЯК можно воювати спиною до ворога, який в цю спину стріляє ??? Режим міндіча треба оголосити повністю фейковим!!
Але тоді буде інша біда ? ... Бо без державності майже неможливо зберегти Мову і національну культуру...
Складно і сумно...
виявляти по мові! москово- базар 99.99 % перед тобою прямий або вуальований ворог
Все рівно ключове слово, - Сосна -
Це ще одна корабельна?
Одне дурне новину писало, інші копіпастять, не читаючи.