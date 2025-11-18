Женщина с пленок НАБУ - юрист Миндича Виктория Дедищева, - СМИ

Женщиной, которая фигурирует на так называемых "пленках Миндича", является юрист Виктория Дедищева.

Об этом сообщает Агентство UA.NEWS, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По имеющейся информации, Дедищева является юристом Тимура Миндича и возглавляет ООО "Альфа кросс" — компанию, которая владеет заводом "Изумруд". На этом предприятии выращивали синтетические алмазы, которые, по материалам расследований, покупали связанные с Миндичем структуры. В телефонных базах она нередко фигурирует под записью "Виктория Квартал Диаманты".

Ранее СМИ сообщали, что Дедищева проживает в элитном ЖК "Тетрис Холл" в Киеве.

Также отмечается, что она является уроженкой Донецка. По данным следствия НАБУ, в 2022 году — уже после начала полномасштабного вторжения — Дедищева посещала оккупированный Донецк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квартиры, земля и автомобили: что приобрели фигуранты "Миндичгейта" за последние годы

Миндичгейт