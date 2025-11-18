РУС
Женщина с пленок НАБУ - юрист Миндича Виктория Дедищева, - СМИ

Юрист Миндича Дедищева

Женщиной, которая фигурирует на так называемых "пленках Миндича", является юрист Виктория Дедищева.

Об этом сообщает Агентство UA.NEWS, информирует Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, Дедищева является юристом Тимура Миндича и возглавляет ООО "Альфа кросс" — компанию, которая владеет заводом "Изумруд". На этом предприятии выращивали синтетические алмазы, которые, по материалам расследований, покупали связанные с Миндичем структуры. В телефонных базах она нередко фигурирует под записью "Виктория Квартал Диаманты".

Ранее СМИ сообщали, что Дедищева проживает в элитном ЖК "Тетрис Холл" в Киеве.

Также отмечается, что она является уроженкой Донецка. По данным следствия НАБУ, в 2022 году — уже после начала полномасштабного вторжения — Дедищева посещала оккупированный Донецк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квартиры, земля и автомобили: что приобрели фигуранты "Миндичгейта" за последние годы

Миндичгейт

НАБУ (4721) Миндич Тимур (116) Дедищева Виктория (1)
Топ комментарии
+22
І це тільки початок…. Все прогнило влада , суди, прокуратура….. держава… все
18.11.2025 19:55 Ответить
+19
Український спрут
18.11.2025 19:53 Ответить
+18
домбабве..і чому я не дивуюсь ...і чому ця "юристка" не живе в донецьку ?
18.11.2025 19:55 Ответить
шухєр! віка спалилась.
18.11.2025 19:52 Ответить
Український спрут
18.11.2025 19:53 Ответить
А про Камишіна - міністра стратегічного вивозу зерна Ахмєтова у теж менеджера Ахмєтова Шмигля -забули? Й за які заслуги АлібАбаба сховав його до себе в ОПУ ? Нє каждая птіца після відставлення з уряду долітає під ПРихитсок Єрмака й ще фотошопається з президентом Чехії Павелом на спільних відкриттів військових підприємств ...

2024 році, обіймаючи посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, був архітектором державного контракту на виробництво мінометних мін калібру 120 мм та 82 мм українським державним оборонним виробником. Незважаючи на критичні зауваження....контракт був заключений. В результаті, наприкінці 2024 року українські війська почали повідомляти про велику кількість несправних мін[26][27], які не вибухали, застрягали у стволі або не влучали в ціль. На прохання прокоментувати ці звинувачення, Камишін відмовився давати офіційні заяви або проводити пресконференцію.
18.11.2025 20:05 Ответить
домбабве..і чому я не дивуюсь ...і чому ця "юристка" не живе в донецьку ?
18.11.2025 19:55 Ответить
Ти здивуєшся більше: там живуть адвокати, які зареєстровані в Україні і нарасєї паралельно. І все пучком. Ніхто їх не звільняє з української спілки........
18.11.2025 19:58 Ответить
І це тільки початок…. Все прогнило влада , суди, прокуратура….. держава… все
18.11.2025 19:55 Ответить
Сумно.
З гуманітарної точки зору.... треба просити Європу, щоб запустила до себе весь мирняк і так врятувати від геноциду!! бо ЯК можно воювати спиною до ворога, який в цю спину стріляє ??? Режим міндіча треба оголосити повністю фейковим!!
Але тоді буде інша біда ? ... Бо без державності майже неможливо зберегти Мову і національну культуру...
Складно і сумно...
18.11.2025 20:54 Ответить
і шо цікаво ,посольство Ізраелю мовчить соромливо , як сельодка об лід ...ні пари з вуст...їх громадяни награбували все шо змогли і з награбованним до Ізраелю , москва та Ізраель можливо стоять на одній сходинкі , по розграбовуванню України !!!...
18.11.2025 19:56 Ответить
Дурні були б - шоб не приймали таких багатеньких Буратін
18.11.2025 20:07 Ответить
Міндічу не пред'явлено звинувачення, в розшук його не оголошено, майно не заарештоване, про яке посольство ви кажете. Скільки вже такого було раніше, і нікого не посадили, Коломойський єдиний, но там інша історія за участю ФБР. Може на цей раз щось зміниться, побачимо...
18.11.2025 20:09 Ответить
та хтілося б...українці вибрали таку шустру владу , шо приходиться у них запитувати ,а то ви розграбували ЗСУ та українців , а вони кажуть ні , отморозки ...
18.11.2025 20:24 Ответить
Бл. Але ж ви маєте рацію. Є велика вірогідність, що з усього цього буде тільки великий пшик. Метастази зеленої гнилі проникли скрізь. Щоб ви вже на кутні ржали, любителі хоть поржать
18.11.2025 21:01 Ответить
***** кабінєтна.
18.11.2025 19:56 Ответить
Внутрішня окупація підарами!

виявляти по мові! москово- базар 99.99 % перед тобою прямий або вуальований ворог
18.11.2025 20:00 Ответить
Гані Стеців-Герман розкажи.
18.11.2025 21:23 Ответить
Зміїне зелене кубло. Чим далі, тим більше вірогідності, що вилізуть вуха патрушевих.
18.11.2025 20:03 Ответить
Псевдо, корабельна сосна?
18.11.2025 20:03 Ответить
Кошерна сосна
18.11.2025 20:05 Ответить
тоді вже олива-маслина..
18.11.2025 20:21 Ответить
"Какая разніца!"
Все рівно ключове слово, - Сосна -
18.11.2025 20:37 Ответить
Тема цицьок не розкрита...
Це ще одна корабельна?
18.11.2025 20:05 Ответить
діамантова.
18.11.2025 20:11 Ответить
У кого ця лярва ночувала ?
18.11.2025 20:17 Ответить
Хіба з такою заснеш? ))
18.11.2025 20:31 Ответить
Хіба вони українці?
18.11.2025 20:49 Ответить
18.11.2025 21:05 Ответить
А чо на "плівках"? На грампластинках! Крутиш патефон за ручку та слухаєш. Як світла нема - дуже зручно.
Одне дурне новину писало, інші копіпастять, не читаючи.
18.11.2025 21:22 Ответить
 
 