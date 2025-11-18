РУС
Квартиры, земля и автомобили: что приобрели фигуранты "Миндичгейта" за последние годы

Каким имуществом владеют фигуранты Миндичгейта?

Фигуранты дела НАБУ о коррупции в энергетике за последние годы приобрели дорогие автомобили и недвижимость.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЦПК со ссылкой на расследование hromadske.

Перечень фигурантов и имущества

  • Тимур "Карлсон" Миндич: две квартиры в собственности и две квартиры в аренде на Грушевского 9-А в центре Киева;
  • мать Миндича: квартира в доме на Грушевского 9-А и две квартиры в ЖК премиум-класса "Метрополь";
  • Александр "Шугармен" Цукерман: две квартиры в центре Киева;
  • мать Цукермана: квартира в центре Киева;
  • жена Игоря "Рокета" Миронюка: 4 гектара заповедной земли в Козине, Mercedes EQC 400, 1 гектар земли под Киевом;
  • жена Дмитрия "Тенора" Басова: две квартиры и парковочное место в престижных ЖК в Киеве, три автомобиля (два Mercedes Benz и Range Rover);
  • тесть Басова: автомобиль Volkswagen ID UNYX;
  • Игорь "Рёшик" Фурсенко: автомобиль Porsche Macan;
  • жена Фурсенко: квартира в Киеве за 400 тыс. долларов и Audi Q8;
  • Людмила Зорина: квартира в Киеве и Nissan Qashqai;
  • Леся Устименко: парковочное место в доме, где располагался бэк-офис, а также автомобиль Toyota Rav4.

Миндичгейт

+12
показать весь комментарий
18.11.2025 14:17 Ответить
+5
показать весь комментарий
18.11.2025 14:21 Ответить
+3
Арешт на активи Міндіча накладено? Міндіча подано у міжнародний розшук?
показать весь комментарий
18.11.2025 14:53 Ответить
Комментировать
показать весь комментарий
18.11.2025 14:17 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 14:18 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/GyvN20rIsDA

алицэтварэние этава ваеннава штаба в шедеврі руццькава міра
показать весь комментарий
18.11.2025 16:46 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 14:21 Ответить
Не здивуюсь, якщо зараз це все активно продається/дарується.
показать весь комментарий
18.11.2025 14:41 Ответить
Арешт на активи Міндіча накладено? Міндіча подано у міжнародний розшук?
показать весь комментарий
18.11.2025 14:53 Ответить
як завжди у таких справах це лише верхівка айсбергу, чи ми маємо думати, що організатори таких схем повні дурні?
показать весь комментарий
18.11.2025 14:54 Ответить
І?????????фсьее)))))2025 серія ***********!
показать весь комментарий
18.11.2025 16:40 Ответить
Українці за останні гроші придбають для військових дрони,генератори,а ригозелені за гроші Українців єлітні авто ,маєтки,оце країна мрії зеленського,жріТЄ.
показать весь комментарий
18.11.2025 16:57 Ответить
А турбину для Хмельницької АЕС чого не придбали? Грошей не вистачило?
показать весь комментарий
18.11.2025 17:04 Ответить
 
 