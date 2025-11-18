Квартиры, земля и автомобили: что приобрели фигуранты "Миндичгейта" за последние годы

Фигуранты дела НАБУ о коррупции в энергетике за последние годы приобрели дорогие автомобили и недвижимость.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЦПК со ссылкой на расследование hromadske.

Перечень фигурантов и имущества

Тимур "Карлсон" Миндич: две квартиры в собственности и две квартиры в аренде на Грушевского 9-А в центре Киева;

мать Миндича: квартира в доме на Грушевского 9-А и две квартиры в ЖК премиум-класса "Метрополь";

Александр "Шугармен" Цукерман: две квартиры в центре Киева;

мать Цукермана: квартира в центре Киева;

жена Игоря "Рокета" Миронюка: 4 гектара заповедной земли в Козине, Mercedes EQC 400, 1 гектар земли под Киевом;

жена Дмитрия "Тенора" Басова: две квартиры и парковочное место в престижных ЖК в Киеве, три автомобиля (два Mercedes Benz и Range Rover);

тесть Басова: автомобиль Volkswagen ID UNYX;

Игорь "Рёшик" Фурсенко: автомобиль Porsche Macan;

жена Фурсенко: квартира в Киеве за 400 тыс. долларов и Audi Q8;

Людмила Зорина: квартира в Киеве и Nissan Qashqai;

Леся Устименко: парковочное место в доме, где располагался бэк-офис, а также автомобиль Toyota Rav4.

Миндичгейт

