Квартиры, земля и автомобили: что приобрели фигуранты "Миндичгейта" за последние годы
Фигуранты дела НАБУ о коррупции в энергетике за последние годы приобрели дорогие автомобили и недвижимость.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЦПК со ссылкой на расследование hromadske.
Перечень фигурантов и имущества
- Тимур "Карлсон" Миндич: две квартиры в собственности и две квартиры в аренде на Грушевского 9-А в центре Киева;
- мать Миндича: квартира в доме на Грушевского 9-А и две квартиры в ЖК премиум-класса "Метрополь";
- Александр "Шугармен" Цукерман: две квартиры в центре Киева;
- мать Цукермана: квартира в центре Киева;
- жена Игоря "Рокета" Миронюка: 4 гектара заповедной земли в Козине, Mercedes EQC 400, 1 гектар земли под Киевом;
- жена Дмитрия "Тенора" Басова: две квартиры и парковочное место в престижных ЖК в Киеве, три автомобиля (два Mercedes Benz и Range Rover);
- тесть Басова: автомобиль Volkswagen ID UNYX;
- Игорь "Рёшик" Фурсенко: автомобиль Porsche Macan;
- жена Фурсенко: квартира в Киеве за 400 тыс. долларов и Audi Q8;
- Людмила Зорина: квартира в Киеве и Nissan Qashqai;
- Леся Устименко: парковочное место в доме, где располагался бэк-офис, а также автомобиль Toyota Rav4.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
