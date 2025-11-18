РУС
Глава МИД Финляндии Валтонен: Коррупция в Украине является следствием многолетнего давления РФ

валтонен,элина

Коррупционные вызовы, с которыми сегодня сталкивается Украина, стали результатом многолетнего влияния России.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Россия не дала Украине возможности строить институты

По словам Валтонен, в течение короткого периода независимости Украина не могла полностью сосредоточиться на построении общества, свободного от коррупции, поскольку постоянно подвергалась сильному политическому, а с 2014 года - и военному давлению РФ.

Поддержка Украины со стороны Финляндии не уменьшится

Глава МИД подчеркнула, что Хельсинки продолжат всестороннюю поддержку Украины: "Исходя из этого, наша поддержка Украины, безусловно, не ослабнет. Но мы непременно хотим уделять этому больше внимания, чем раньше".

Напомним, что на этом фоне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис высказал мнение, что Украина могла бы быстрее и эффективнее бороться с коррупцией, если бы как можно скорее начались переговоры о вступлении в ЕС.

Миндичгейт

і завдяки машим Хитрожопенкам.
18.11.2025 13:22 Ответить
Завтра фон дер ляйн скаже що коруція та вороство- це частини справжньої демократії.
18.11.2025 13:24 Ответить
Мабуть, ця людина, вам в тарілку наплювали?? Ви її так зневажаєте за безкоштовну допомогу Українцям, під час кривавої війни ****** проти України??
18.11.2025 13:29 Ответить
Нехай і надалі допомагає, хто не дає? Яка різниця вона мені подобається чи не подобається?
Вони язиком молотять, щоб ми тут воювали до останнього, і зброю вам... і корупцію виправдаємо аби воювали.
І як до цих європейських партнерів ставиться?
Cам у Польщі сидиш чи де ти там, а нас тут щоночі бомбять, а вдень різну європейську ********* слухаємо.
18.11.2025 13:37 Ответить
Це тако ж підтверджується і діями громадянина зеленського, який з 2019 року, це системно підтверджує разом з оточенням в Урядовому кварталі, шляхом системного розкраданням млрд дол США з допомоги Західних Партнерів та мародерством на житті і крові Українців!!!
Наступним керівником Уряду від зеленського, мабуть таки буде міндіч з своїми подільниками??
18.11.2025 13:26 Ответить
Коли є велика руснява пропозиція великих хабарів, такий тиск дуже мало хто може витримати та не погнутися. Але є ті, хто витримує і не продається, їх дуже мало, але вони існують. Це, здебільшого ті, хто береже свою репутацію, визнає Бога Творцем і молиться Йому, кому є, що втрачати зі свого багатого і різноманітного світогляду та така сама родина - небагаті, бо чесні, кому соромно за свої помилки і які роблять добро нужденним. Шукайте і знайдете.
І це -- не політики.
18.11.2025 13:28 Ответить
Що вже Європа відмазку шукає .щоб зберегти цю зелену мерзоту привладі ,а ви шановні панове чухонці ,що вам теж кацапи 80 років заважали вступити в ЄС і НАТО,
18.11.2025 13:28 Ответить
Та ну... Тут і без тиску рашки охочих до легких грошей кожен другий. А може й перший...
18.11.2025 16:46 Ответить
 
 