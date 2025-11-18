Глава МИД Финляндии Валтонен: Коррупция в Украине является следствием многолетнего давления РФ
Коррупционные вызовы, с которыми сегодня сталкивается Украина, стали результатом многолетнего влияния России.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Россия не дала Украине возможности строить институты
По словам Валтонен, в течение короткого периода независимости Украина не могла полностью сосредоточиться на построении общества, свободного от коррупции, поскольку постоянно подвергалась сильному политическому, а с 2014 года - и военному давлению РФ.
Поддержка Украины со стороны Финляндии не уменьшится
Глава МИД подчеркнула, что Хельсинки продолжат всестороннюю поддержку Украины: "Исходя из этого, наша поддержка Украины, безусловно, не ослабнет. Но мы непременно хотим уделять этому больше внимания, чем раньше".
Напомним, что на этом фоне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис высказал мнение, что Украина могла бы быстрее и эффективнее бороться с коррупцией, если бы как можно скорее начались переговоры о вступлении в ЕС.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Вони язиком молотять, щоб ми тут воювали до останнього, і зброю вам... і корупцію виправдаємо аби воювали.
І як до цих європейських партнерів ставиться?
Cам у Польщі сидиш чи де ти там, а нас тут щоночі бомбять, а вдень різну європейську ********* слухаємо.
Наступним керівником Уряду від зеленського, мабуть таки буде міндіч з своїми подільниками??
І це -- не політики.