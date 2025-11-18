Коррупционные вызовы, с которыми сегодня сталкивается Украина, стали результатом многолетнего влияния России.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Россия не дала Украине возможности строить институты

По словам Валтонен, в течение короткого периода независимости Украина не могла полностью сосредоточиться на построении общества, свободного от коррупции, поскольку постоянно подвергалась сильному политическому, а с 2014 года - и военному давлению РФ.

Поддержка Украины со стороны Финляндии не уменьшится

Глава МИД подчеркнула, что Хельсинки продолжат всестороннюю поддержку Украины: "Исходя из этого, наша поддержка Украины, безусловно, не ослабнет. Но мы непременно хотим уделять этому больше внимания, чем раньше".

Напомним, что на этом фоне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис высказал мнение, что Украина могла бы быстрее и эффективнее бороться с коррупцией, если бы как можно скорее начались переговоры о вступлении в ЕС.

Миндичгейт

