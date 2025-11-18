Переговоры о вступлении Украины в ЕС помогли бы ускорить борьбу с коррупцией, - Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Украина смогла бы более эффективно бороться с коррупцией, если бы начала переговоры о вступлении в ЕС в кратчайшие сроки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Комментарий министра появился на фоне крупного коррупционного скандала в энергетике Украины. Будрис подчеркнул, что текущая ситуация "должна стать поводом для Европы еще больше помогать Украине, чтобы подобные вещи не происходили".
"Это повод для нас сказать... давайте начнем переговоры (о вступлении в ЕС) как можно скорее, потому что мы можем исправить ситуацию, укрепить институты, привлечь компетентных людей и, в конечном итоге, создать правовую базу, которая снизит вероятность сохранения лазеек, благоприятных для коррупции", - отметил он.
Будрис также напомнил, что Литва сталкивалась с подобными вызовами на своем пути в ЕС: "Проблемы, которые нам пришлось решать в обществе, масштабы коррупции и неэффективность в различных сферах".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
