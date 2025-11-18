РУС
317 12

Переговоры о вступлении Украины в ЕС помогли бы ускорить борьбу с коррупцией, - Будрис

Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Украина смогла бы более эффективно бороться с коррупцией, если бы начала переговоры о вступлении в ЕС в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Комментарий министра появился на фоне крупного коррупционного скандала в энергетике Украины. Будрис подчеркнул, что текущая ситуация "должна стать поводом для Европы еще больше помогать Украине, чтобы подобные вещи не происходили".

"Это повод для нас сказать... давайте начнем переговоры (о вступлении в ЕС) как можно скорее, потому что мы можем исправить ситуацию, укрепить институты, привлечь компетентных людей и, в конечном итоге, создать правовую базу, которая снизит вероятность сохранения лазеек, благоприятных для коррупции", - отметил он.

Будрис также напомнил, что Литва сталкивалась с подобными вызовами на своем пути в ЕС: "Проблемы, которые нам пришлось решать в обществе, масштабы коррупции и неэффективность в различных сферах".

Миндичгейт

Автор: 

Топ комментарии
+1
Наївні як діти. Проголосуйте за клоуна і його "монобільшість" в парламенті, і виберіть керувати країною повних невігласів, які світа білого в цьому не тямить, і ніколи не займались політикою. Тобі побачите. І війну, і руїни, і крах економіки, і втрату територій і населення. І особливо активну боротьбу з корупцією самих себе.
18.11.2025 10:50 Ответить
+1
Після того, як Трамп за золотий злиток та годинник, знизив податок для Швейцарії про слово "корупція" можна забути. Тепер це норма.
18.11.2025 10:55 Ответить
+1
ЄС: ніякого сексу поки не вилікуєш сифіліс. Будріс: секс може допомогти вилікувати сифіліс.
18.11.2025 11:38 Ответить
З таким рівнем корупції приймати в ЄС не можна бо корумповані "жидобільшовики України" остаточно скурвлять ЄС ще швидше за кацапів...
18.11.2025 10:48 Ответить
по їх вірі це не є злочином, тому за третину століття Україна так і не наблизилася до ЄС і схоже вже не наблизиться
18.11.2025 10:52 Ответить
Наївні як діти. Проголосуйте за клоуна і його "монобільшість" в парламенті, і виберіть керувати країною повних невігласів, які світа білого в цьому не тямить, і ніколи не займались політикою. Тобі побачите. І війну, і руїни, і крах економіки, і втрату територій і населення. І особливо активну боротьбу з корупцією самих себе.
18.11.2025 10:50 Ответить
Прискорити боротьбу проти корупції може лише те, якщо в ЄС та США скажуть: хлопці, скільки б ви не вкрали, а витратити ці гроші на Заході не зможете; ми вас знайдемо й засудимо своїми судами...
18.11.2025 10:52 Ответить
Тю! Їх цим не налякати. Азія велика...
18.11.2025 10:59 Ответить
А Ви бачили куди від початку вторгнення тікала вся совкова наволоч зі сходу України? Не в кацапію чи Казахстан. На Захід.
18.11.2025 11:06 Ответить
Ну-ну)))
Спробуй ще (с)
18.11.2025 10:55 Ответить
Після того, як Трамп за золотий злиток та годинник, знизив податок для Швейцарії про слово "корупція" можна забути. Тепер це норма.
18.11.2025 10:55 Ответить
ще одного Орбана ваш евросоюз не потяне)))... пане Будріс)
18.11.2025 11:11 Ответить
Как это?
18.11.2025 11:21 Ответить
ЄС: ніякого сексу поки не вилікуєш сифіліс. Будріс: секс може допомогти вилікувати сифіліс.
18.11.2025 11:38 Ответить
ага. прискореними темпами сприяли б розширенню корупції в єс. навіть ожирівший мадьяр (заборонено в'їзд до сша) підтримав би вступ в такому випадку ))
18.11.2025 11:43 Ответить
 
 