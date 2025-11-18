Переговоры о вступлении Украины в ЕС помогли бы ускорить борьбу с коррупцией, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Украина смогла бы более эффективно бороться с коррупцией, если бы начала переговоры о вступлении в ЕС в кратчайшие сроки.

Комментарий министра появился на фоне крупного коррупционного скандала в энергетике Украины. Будрис подчеркнул, что текущая ситуация "должна стать поводом для Европы еще больше помогать Украине, чтобы подобные вещи не происходили".

"Это повод для нас сказать... давайте начнем переговоры (о вступлении в ЕС) как можно скорее, потому что мы можем исправить ситуацию, укрепить институты, привлечь компетентных людей и, в конечном итоге, создать правовую базу, которая снизит вероятность сохранения лазеек, благоприятных для коррупции", - отметил он.

Будрис также напомнил, что Литва сталкивалась с подобными вызовами на своем пути в ЕС: "Проблемы, которые нам пришлось решать в обществе, масштабы коррупции и неэффективность в различных сферах".

Миндичгейт

