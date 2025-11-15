Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Украина станет членом Европейского Союза в начале следующего десятилетия.

Членство Украины в ЕС

Так, вице-премьер-министр и министр иностранных дел Радослав Сикорский рассказал о возможном вступлении Украины в Европейский Союз в своем подкасте "The Rest Is Politics". Он заявил, что Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия.

"Это правда, что Венгрия блокирует прогресс в этом вопросе, но Украина уже имеет статус кандидата", – отметил он.

В четверг в эфире Polsat News Сикорский также указал на конкретное условие для вступления Украины.

"Если Украина будет терпеть коррупцию, она не вступит в Европейский Союз. ЕС требует честности, применения процедур", – сказал он, имея в виду коррупционный скандал в Украине.

Путин не достиг цели в Украине

Сикорский в подкасте также рассказал о дальнейшем ходе войны. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не выдержит еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад. Этому помогут, в частности, средства, полученные от замороженных российских активов.

"Украина сейчас производит около половины своих беспилотников и ракет на внутреннем рынке. Путин не достиг того, чего хотел; мы думали, что у него вторая по величине армия в мире, но он воюет на Донбассе уже 10 лет. Я бы не назвал это победой", - подчеркнул польский министр.