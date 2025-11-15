РУС
Новости Членство Украины в ЕС
1 280 29

Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия, - Сикорский

Сикорский о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Украина станет членом Европейского Союза в начале следующего десятилетия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Polsat News.

Членство Украины в ЕС

Так, вице-премьер-министр и министр иностранных дел Радослав Сикорский рассказал о возможном вступлении Украины в Европейский Союз в своем подкасте "The Rest Is Politics". Он заявил, что Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия.

"Это правда, что Венгрия блокирует прогресс в этом вопросе, но Украина уже имеет статус кандидата", – отметил он.

Читайте также: "Миндичгейт" может стать препятствием для вступления Украины в ЕС, - La Repubblica

В четверг в эфире Polsat News Сикорский также указал на конкретное условие для вступления Украины.

"Если Украина будет терпеть коррупцию, она не вступит в Европейский Союз. ЕС требует честности, применения процедур", – сказал он, имея в виду коррупционный скандал в Украине.

Путин не достиг цели в Украине

Сикорский в подкасте также рассказал о дальнейшем ходе войны. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не выдержит еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад. Этому помогут, в частности, средства, полученные от замороженных российских активов.

Читайте: Украина должна отменить ценовые ограничения на электроэнергию и газ для интеграции с рынком ЕС, - Еврокомиссия

"Украина сейчас производит около половины своих беспилотников и ракет на внутреннем рынке. Путин не достиг того, чего хотел; мы думали, что у него вторая по величине армия в мире, но он воюет на Донбассе уже 10 лет. Я бы не назвал это победой", - подчеркнул польский министр.

Автор: 

Сикорский Радослав (503) членство в ЕС (1189)
Топ комментарии
+8
Та ні, скоріше століття.
15.11.2025 17:58 Ответить
+7
якщо зеля постарається то України до того часу вже не буде!
15.11.2025 18:01 Ответить
+7
Поляки показують зуби… Не побивайтеся так. Європу проковтнув іслам. Майбутнє у неї страшне і суіцидне. Хай розквітне Україна після війни без сумнівних союзів. Головне не пустити до себе.
15.11.2025 18:07 Ответить
Ахаха тобто ніколи!клоун зашкварився так не тільки вступу не чекати а і допомоги, потужно!
15.11.2025 17:53 Ответить
У перекладі з дипломатичної: "Зрадливому віслюку лопату в дупу, решту його подільників-мародерів на нари або у Дніпро - і буде вам щастя".
15.11.2025 17:57 Ответить
Та ні, скоріше століття.
15.11.2025 17:58 Ответить
якщо зеля постарається то України до того часу вже не буде!
15.11.2025 18:01 Ответить
****, нема слів! Потужно "дякую"!
15.11.2025 18:02 Ответить
На початку наступного пізно! Треба наприкінці цього!
15.11.2025 18:03 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
15.11.2025 18:07 Ответить
Поляки показують зуби… Не побивайтеся так. Європу проковтнув іслам. Майбутнє у неї страшне і суіцидне. Хай розквітне Україна після війни без сумнівних союзів. Головне не пустити до себе.
15.11.2025 18:07 Ответить
Та отож...коли виходжу на вулицю не розумію куди потрапив чи то до Азії чи то до Африки...
15.11.2025 18:55 Ответить
Шось про гарантії безпеки вже мовчать... І ті російські гроші, які хочуть давати на війну, взагалі раніше мали призначатися на відбудову. На що ж тоді планують робити відбудову, якщо й на війну більше ніяких немає? Все це вказує на певні плани щодо України, які не варто озвучувати, бо то є зрада і песимізм.
15.11.2025 18:14 Ответить
Плани перетворити на гібрид смітника і гетто для мігранів,чого там.
15.11.2025 18:49 Ответить
але це не точно якщо точно
15.11.2025 18:17 Ответить
Колись цей пихатий лях ще приповзє на колінах , благаючи про допомогу курва !!!
15.11.2025 18:21 Ответить
він якраз найадекватніший політик в Польщі і завжди підтримує Україну
15.11.2025 18:38 Ответить
сподіваюсь, що ні - який сенс бути частиною лівацької наддержави, тим більше після срср
15.11.2025 18:29 Ответить
ну от і ти, Брут ножа в спину...
15.11.2025 18:40 Ответить
почитайте більше про дії єс, і тоді може зрозумієте
15.11.2025 18:52 Ответить
тута ясно - за сересером страдаєте як *****?
15.11.2025 18:59 Ответить
навпаки, тому і проти єс. євросовок мені не потрібен
15.11.2025 19:12 Ответить
так і обозначюється підлота....
15.11.2025 18:42 Ответить
підосрали зелені, бо їбануті хтіли шашликів і шаурмень...
15.11.2025 18:29 Ответить
і нічого при цьому не робити, ні навіть палець об палець.
а воно так не буває...
а воно так не буває...
15.11.2025 18:51 Ответить
Цілком виважена думка.
Погоджуюсь з паном Сікорським.
15.11.2025 18:35 Ответить
ну як стати членом ЄС без гарантій безпеки з боку європейських армій ?
що станеться після призупинення війни : європейські країни почнуть business as usual з росією ?
ось і всі перспективи
15.11.2025 18:40 Ответить
Тобто 20 років повинно минути після розстрілу Євромайдану.
15.11.2025 18:47 Ответить
як шо 🤡 зеленський залишится президентом ,то Україна взагалі довго йтиме до ЄС ...от така дипломатична мова ...зробили себе самі ...
15.11.2025 18:48 Ответить
Станет, а как же. Миндич не даст соврать...
15.11.2025 19:01 Ответить
 
 