Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу на початку наступного десятиліття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polsat News.

Так, віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про можливий вступ України до Європейського Союзу у своєму подкасті "The Rest Is Politics". Він заявив, що Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття.

"Це правда, що Угорщина блокує прогрес у цьому питанні, але Україна вже має статус кандидата", – зазначив він.

У четвер в ефірі Polsat News Сікорський також вказав на конкретну умову для вступу України.

"Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не вступить до Європейського Союзу. ЄС вимагає чесності, застосування процедур", – сказав він, маючи на увазі корупційний скандал в Україні.

Путін не досяг мети в Україні

Сікорський у подкасті також розповів про подальший перебіг війни. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не витримає ще три роки війни з Україною, яку підтримуватиме Захід. Цьому допоможуть, зокрема, кошти, отримані від заморожених російських активів.

"Україна зараз виробляє близько половини своїх безпілотників та ракет на внутрішньому ринку. Путін не досяг того, чого хотів; ми думали, що в нього друга за величиною армія у світі, але він воює на Донбасі вже 10 років. Я б не назвав це перемогою", – наголосив польський міністр.

Топ коментарі
+15
Та ні, скоріше століття.
15.11.2025 17:58 Відповісти
+12
якщо зеля постарається то України до того часу вже не буде!
15.11.2025 18:01 Відповісти
+11
У перекладі з дипломатичної: "Зрадливому віслюку лопату в дупу, решту його подільників-мародерів на нари або у Дніпро - і буде вам щастя".
15.11.2025 17:57 Відповісти
Коментувати
Ахаха тобто ніколи!клоун зашкварився так не тільки вступу не чекати а і допомоги, потужно!
15.11.2025 17:53 Відповісти
дякуємо з підтримку, пане Радославе !

скавчання кацапських ботів з теми членства України в ЄС є підтвердженням нашого успіху !

.
15.11.2025 19:30 Відповісти
Зелених ботів тут не менше.
15.11.2025 19:35 Відповісти
сарказм зараховано 😬
15.11.2025 19:51 Відповісти
скавчіть та сіпайтесь !
сіпайтесь та скавчіть !

а Україна буде в ЄС !

.кацапські ботяри

.
15.11.2025 21:10 Відповісти
- Кажуть, що алкоголь повністю виводиться із організму через 28 днів.
- Угу. Тобто ніколи.
16.11.2025 10:02 Відповісти
****, нема слів! Потужно "дякую"!
15.11.2025 18:02 Відповісти
На початку наступного пізно! Треба наприкінці цього!
15.11.2025 18:03 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
15.11.2025 18:07 Відповісти
Поляки показують зуби… Не побивайтеся так. Європу проковтнув іслам. Майбутнє у неї страшне і суіцидне. Хай розквітне Україна після війни без сумнівних союзів. Головне не пустити до себе.
15.11.2025 18:07 Відповісти
Та отож...коли виходжу на вулицю не розумію куди потрапив чи то до Азії чи то до Африки...
15.11.2025 18:55 Відповісти
це так.
15.11.2025 19:22 Відповісти
Капець поплавлені існують. Точно виборці зе.
15.11.2025 19:36 Відповісти
Прошу. Ви саме тому обрали місцем життя Європу? Якось не логічно.
15.11.2025 19:45 Відповісти
Шось про гарантії безпеки вже мовчать... І ті російські гроші, які хочуть давати на війну, взагалі раніше мали призначатися на відбудову. На що ж тоді планують робити відбудову, якщо й на війну більше ніяких немає? Все це вказує на певні плани щодо України, які не варто озвучувати, бо то є зрада і песимізм.
15.11.2025 18:14 Відповісти
Плани перетворити на гібрид смітника і гетто для мігранів,чого там.
15.11.2025 18:49 Відповісти
Мігранти просто мріють про те, як потрапити в Україну.
15.11.2025 20:36 Відповісти
Не факт шо їх сильно питатимуть. Україну
то точно не будуть.
15.11.2025 20:49 Відповісти
Вони й в Польщі не сильно хочуть затримуватися, а тікають далі. Сюди хіба якісь неадекватні поїдуть. І то треба буде західний кордон контролювати з дронами й тепловізорами, аби не розбіглися. Хоча такий досвід вже напрацьовано, тому буде простіше.
15.11.2025 20:52 Відповісти
Так отож, периметр куди загнати є. Їдуть вони туди де халява більша, поки вона є.
15.11.2025 21:06 Відповісти
але це не точно якщо точно
15.11.2025 18:17 Відповісти
він якраз найадекватніший політик в Польщі і завжди підтримує Україну
15.11.2025 18:38 Відповісти
сподіваюсь, що ні - який сенс бути частиною лівацької наддержави, тим більше після срср
15.11.2025 18:29 Відповісти
ну от і ти, Брут ножа в спину...
15.11.2025 18:40 Відповісти
почитайте більше про дії єс, і тоді може зрозумієте
15.11.2025 18:52 Відповісти
тута ясно - за сересером страдаєте як *****?
15.11.2025 18:59 Відповісти
навпаки, тому і проти єс. євросовок мені не потрібен
15.11.2025 19:12 Відповісти
так і обозначюється підлота....
15.11.2025 18:42 Відповісти
підосрали зелені, бо їбануті хтіли шашликів і шаурмень...
15.11.2025 18:29 Відповісти
і нічого при цьому не робити, ні навіть палець об палець.
а воно так не буває...
15.11.2025 18:51 Відповісти
"Ти нічєво нє панімаєш! Он у Порошенка гроші забєрьот і народу роздасть" (С)
15.11.2025 20:10 Відповісти
і на санкції підставить!
от же і тварюк ви і ми знайшли - і чому я мaленьким не здох?
15.11.2025 20:24 Відповісти
Цілком виважена думка.
Погоджуюсь з паном Сікорським.
15.11.2025 18:35 Відповісти
ну як стати членом ЄС без гарантій безпеки з боку європейських армій ?
що станеться після призупинення війни : європейські країни почнуть business as usual з росією ?
ось і всі перспективи
15.11.2025 18:40 Відповісти
Тобто 20 років повинно минути після розстрілу Євромайдану.
15.11.2025 18:47 Відповісти
не хочю каркати але ви все одно і тих бойків і клованів переізберете
якщо в Україні колись будудь вибори.
бо під чяс війни не можна срань переізбирати, так аналітеги поють...
15.11.2025 20:18 Відповісти
як шо 🤡 зеленський залишится президентом ,то Україна взагалі довго йтиме до ЄС ...от така дипломатична мова ...зробили себе самі ...
15.11.2025 18:48 Відповісти
Станет, а как же. Миндич не даст соврать...
15.11.2025 19:01 Відповісти
Хуцпа , бо ляхи завжди будуть проти нашого вступу до ЄС. Ми їм як кістка у горлі.
15.11.2025 19:21 Відповісти
дались, синку, тобі твої ляхи

.
15.11.2025 21:13 Відповісти
Як рак свисне. Друзі і бізнес- партнери Нелоха: міндічі, цукермани, чегевари, сігізмунди, клоуни, дєрмаки, рокети шугармени, ... НЕ ДАДУТЬ !!! Прийшов найвищий час поржати для 73% !!!
15.11.2025 19:22 Відповісти
Прав Сікорський, з міндічами, цукерманами і Зе нас до ЄС не візьмуть. Дай Боже скорішої зміни влади і знову стати з дороги корупції на дорогу ЄС, як це було до 2019 року.
15.11.2025 19:53 Відповісти
А нам справді потрібен той євросоюз? Щоб що, слухати орбанятків, поділяти їхні "цінності", типу, "занепокоїнь", прийняти купу біженців-дармоїдів з сходу і африки. Ми того хочемо? Я -ні...
15.11.2025 20:09 Відповісти
кому й було президент

чи не так?

.
15.11.2025 21:15 Відповісти
Поляки будуть першими проти. Набагато більше проти ніж всякі там ******... ось побачите.
15.11.2025 20:07 Відповісти
Неправда, поляки дуже хочуть бачити розвинену, багату й сильну Україну. Таку, в якій всякі німці відкриватимуть заводи замість відкривати їх в Польщі, звідки люди не виїжджатимуть масово на заробітки завдяки великим зарплатам вдома, і яка на розмови про Волинь не принижено мекатиме, бо треба стояти з простягнутою рукою за допомогою, а посилатиме нах. А хто сумнівається, той москальський агент або живе у вигаданій реальності.
15.11.2025 20:38 Відповісти
Роблять ставку, що у нас Зельоне шобло не зможе протягнути свою перемогу на виборах.
15.11.2025 20:24 Відповісти
Не буде ніякого ЄС на початку наступного десятиліття.
15.11.2025 21:07 Відповісти
Вау
15.11.2025 23:33 Відповісти
 
 