Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу на початку наступного десятиліття.

Членство України в ЄС

Так, віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про можливий вступ України до Європейського Союзу у своєму подкасті "The Rest Is Politics". Він заявив, що Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття.

"Це правда, що Угорщина блокує прогрес у цьому питанні, але Україна вже має статус кандидата", – зазначив він.

У четвер в ефірі Polsat News Сікорський також вказав на конкретну умову для вступу України.

"Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не вступить до Європейського Союзу. ЄС вимагає чесності, застосування процедур", – сказав він, маючи на увазі корупційний скандал в Україні.

Путін не досяг мети в Україні

Сікорський у подкасті також розповів про подальший перебіг війни. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не витримає ще три роки війни з Україною, яку підтримуватиме Захід. Цьому допоможуть, зокрема, кошти, отримані від заморожених російських активів.

"Україна зараз виробляє близько половини своїх безпілотників та ракет на внутрішньому ринку. Путін не досяг того, чого хотів; ми думали, що в нього друга за величиною армія у світі, але він воює на Донбасі вже 10 років. Я б не назвав це перемогою", – наголосив польський міністр.