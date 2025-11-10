Україна має скасувати цінові обмеження на електроенергію та газ для інтеграції з ринком ЄС, - Єврокомісія
Україна має продовжити поступове скасування цінових обмежень на електроенергію (прайс-кепів) у всіх сегментах ринку, а також спеціальних зобов’язань з надання публічних послуг (ПСО) у газовому секторі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Підвищення прайс-кепів
Єврокомісія нагадала, що Нацкомісія з регулювання енергетики у липні 2025 року підвищила денні та внутрішньодобові прайс-кепи більш ніж на 60%, однак ринки "на добу наперед", внутрішньодобовий і балансуючий усе ще працюють у режимі цінових обмежень.
"Скасування цінових обмежень та зобов’язань з надання публічних послуг має супроводжуватися створенням механізму фінансування для вразливих споживачів", - йдеться в документі.
Тарифи на передачу електроенергії
У звіті також зазначено, що чинні тарифи на передачу електроенергії є недостатніми для інвестицій та належного технічного обслуговування мереж, необхідних для енергетичних і кліматичних реформ. ЄК підкреслила, що поступова лібералізація ринку та відмова від адміністративного втручання є умовою інтеграції української енергосистеми до європейського простору.
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що система прайс-кепів в Україні потребує модернізації та переходу до європейської моделі, де ринок регулюється конкуренцією, а не адміністративними рішеннями.
Потрібно йти в ліс за сухостоєм заготовляти дрова - електрика якщо і буде , то не по карману!!!((((
Якщо коротко, десь читав, що родовища належать народу України!
Нова яхта Ахметова за 500 млн доларів(не гривень) як пам'ятник боротьби Володимир Санича з олігархатом