Україна має скасувати цінові обмеження на електроенергію та газ для інтеграції з ринком ЄС, - Єврокомісія

Україна має продовжити поступове скасування цінових обмежень на електроенергію (прайс-кепів) у всіх сегментах ринку, а також спеціальних зобов’язань з надання публічних послуг (ПСО) у газовому секторі.

Підвищення прайс-кепів

Єврокомісія нагадала, що Нацкомісія з регулювання енергетики у липні 2025 року підвищила денні та внутрішньодобові прайс-кепи більш ніж на 60%, однак ринки "на добу наперед", внутрішньодобовий і балансуючий усе ще працюють у режимі цінових обмежень.

"Скасування цінових обмежень та зобов’язань з надання публічних послуг має супроводжуватися створенням механізму фінансування для вразливих споживачів", - йдеться в документі.

Тарифи на передачу електроенергії

У звіті також зазначено, що чинні тарифи на передачу електроенергії є недостатніми для інвестицій та належного технічного обслуговування мереж, необхідних для енергетичних і кліматичних реформ. ЄК підкреслила, що поступова лібералізація ринку та відмова від адміністративного втручання є умовою інтеграції української енергосистеми до європейського простору.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що система прайс-кепів в Україні потребує модернізації та переходу до європейської моделі, де ринок регулюється конкуренцією, а не адміністративними рішеннями.

Дякуємо, вже й так потужно інтегрувались з ринком ЄС що далі нікуди.
10.11.2025 16:04
Простою мовою: "людському ресурсу слід приготувати гроші для оплати за проїзд в Євросоюз"
10.11.2025 16:05
У вас довбані зелені гробаки блекаут країни перед дверима, а вони про підвищення цін... Для кого? Для родичів калік бусифікованих? Чи для переселенців з кашолкою в руках?
10.11.2025 16:05
Для ахметових.
10.11.2025 17:09
Да, это ещё одна альтернатива замороженным в Бельгии деньгам. И как только американская энергетика выживает с тарифами по 6грн. за кВт я х.з. при том что большая часть энергетики частная. Украина дорогая для жизни страна даже по американским меркам ))
10.11.2025 16:08
Прайси очевидні, кеп)

Адже це є "умовою інтеграції української енергосистеми до європейського простору".
Ок
10.11.2025 16:29
Хотя вот посмотрел по евросоюзовской Болгарии почти те же тарифы что и в США. При том что болгары скорее ближе к нам по уровню жизни чем к американцам)
10.11.2025 17:45
А памлятаєте, як нам збільшили тарифи, шоб не було блекаутів?
10.11.2025 16:08
в такому разі потрібно зняти обмеження на зарплату та пенцію , а не грати в одні ворота і хотіти бути Любимими.
10.11.2025 16:08
Зрозумів!
Потрібно йти в ліс за сухостоєм заготовляти дрова - електрика якщо і буде , то не по карману!!!((((
10.11.2025 16:10
можуть штрафануть.
10.11.2025 16:15
Надра, корисні копалини, природні багатства....
Якщо коротко, десь читав, що родовища належать народу України!
10.11.2025 16:18
https://tsn.ua/********/iaki-drova-mozna-braty-v-lisi-bez-dozvolu-shtrafy-ta-pravyla-pro-iaki-varto-znaty-2951543.html Які дрова можна брати в лісі без дозволу: штрафи та правила
10.11.2025 16:25
Полюцеймейстери забулять
10.11.2025 16:55
уже нет
10.11.2025 17:08
(((
10.11.2025 17:09
Не можна. По перше, в країні війна. Відвідування лісів заборонено. По друге, зараз в правовому полі досить неоднозначно трактують можливість збирання "валєжніка" (ох і насміялись колись з кацапів, ледь животи не луснули! Там здається дозволили). Треба потерпіти
10.11.2025 16:24
якщо гайку постійно затягувати - "різьбу можна зірвапи"!
10.11.2025 16:26
Стандартным, накидным, ключем (без трубы рычага) вы даже в гайке М10 резьбу не сорвете. А а китайском хром -ванадиевом рожки разойдутся.
10.11.2025 17:36
Ахметов володіє компанією ДТЕК, від якої залежить енергопостачання України та якій Єврокомісія… виділила допомогу у розмірі 103 мільйонів євро.
Нова яхта Ахметова за 500 млн доларів(не гривень) як пам'ятник боротьби Володимир Санича з олігархатом
10.11.2025 16:13
Суки цинічні. Самі 4 роки продовжують купувати в росії енергоносії на суми вдвічі більші ніж допомога Україні, щоб не дай Боже тарифи у Європі для "елехторату" не підвищились на 10 євроцентів, а українцям давайте підвищувати ціни вдвічі, щоб і їжу ні за що було купувати.
10.11.2025 16:16
Все ж таки правильно ВБ іх на юх послала і зробила брексіт. Це їх зробило тільки гнучкійшими і сильнійшими.
10.11.2025 16:20
"Зелені єврокомісари" мали б порівняти вартість квт в ЄС І В УКРАЇНІ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ,а вже потім пробувати зробити в черговий раз "лохами" український народ
10.11.2025 16:25
Разом із цим приведемо у відповідність зарплати і пенсії. Пропоную по рівню орієнтуватись на Німеччину. А краще на Люксембург...
10.11.2025 16:28
а ви пыдоры мали повністю припинити закупівлі нафти і газу на Параші ще 8.08.08.
10.11.2025 16:29
Нарід чого верещите ?Лідор Всесвіту пані Зеленський з нами теж терпить невдобства і труднощі. Вони з пані Єрмаком лежут в одінім ліжку і рішають все за нас. Он в Львуві будуют крематорій найбільший в Європі. Бо земля 2 на 1 м грошей стої а так один попіл сади удобряти.
10.11.2025 16:29
Поки не пізно купуйте чугунні малі буржуйки та збирайте все шо горить бо інакше труба діло і гаплик.
10.11.2025 16:32
Тогда уже Булерьяны.
10.11.2025 17:39
Ох чує моє серце шо зимов всім весело буде.Хороводи в темноті водить кругом будинків шоб зігрітись.Головне файно згадуйте Лідора шоб йому на душі весело було.
10.11.2025 16:35
Хто живе на високих поверхах -даю раду,купіть гасову лампу,мішок спальний та пакетів шоб справляти потреби по великому та пластикових бутлів по малому.Сухарів сушіть та сала насоліть то може й виживете.
10.11.2025 16:39
Ну шо Микола, ты готов войти в ЄС? а он готов в тебя
10.11.2025 16:43
Просрочений мародере на усьому де долізе його шобло
10.11.2025 16:46
За що боролися за те і напоролися
10.11.2025 16:47
Єврокоміссія трохи не в курсі. В нас вже зараз найдорожча електроенергія в світі. І це ше не кінець історії, клоунада триває.
10.11.2025 16:53
Нє, ми ще не пройшли всі кластери, поки почекаємо з інтеграцією, ви якось там без нас. У вас арабів повно, вже з ними інтегруєтесь на повну силу
10.11.2025 16:58
Та нє, не вийде почекати з інтеграцією. Он Яник спробував і де він зараз?
10.11.2025 17:04
Посид на інтерфакс Україна...Де тут ЄС?
10.11.2025 17:34
Де посилання на оригінал документа?Брехунці зелені.
10.11.2025 17:49
 
 