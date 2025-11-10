Графіки відключень світла будуть до кінця опалювального сезону, — нардеп Нагорняк

Таку заяву зробив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуга народу" Сергій Нагорняк, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Є нові пошкодження енергооб’єктів у кількох областях, застосовуються графіки відключень, - Міненерго

За словами Нагорняка, ситуація в енергосистемі залишається складною через наслідки російських атак. Тому графіки відключень електроенергії продовжуватимуть діяти протягом усього опалювального періоду, щоб збалансувати навантаження на мережу та уникнути аварій.

Читайте: У Запоріжжі світло вимикають до 16 годин на добу, влада готує регіон до ще гіршої ситуації, - Федоров

Україна (7256) електроенергія (6857) опалювальний сезон (1844) Нагорняк Сергій (15)
Топ коментарі
10.11.2025 15:19 Відповісти
І шо? Ти щось конкретне запропонував, щоб людям було легше пережити цей період??? Окрім вашої дебільної зимової тисячі???
10.11.2025 15:29 Відповісти
Член комітету з енергетики мав би цілодобово їздити по об'єктам та перевіряти хід будівництва укриттів. Якщо він це не робить - значить бандит зеленського.
10.11.2025 15:34 Відповісти
10.11.2025 15:19 Відповісти
А воды тоже не будет ?
Так может в Киеве хотя бы цистерны с водой поставить ????
Или вы считаете ,что нам И ВОДЫ НЕ НАДО?
10.11.2025 15:21 Відповісти
Дніпро
10.11.2025 15:45 Відповісти
Добре, що ви не образилися)
Інколи емоції співрозмовника онлайн спотворюються.
Образити зовсім не хотілося
10.11.2025 16:06 Відповісти
До чого тут вода? Вода в Києві є. Якщо у вас не буде - підведуть. Аби написати маячню
10.11.2025 16:15 Відповісти
А шашлики?
10.11.2025 15:25 Відповісти
Шашлики - це гарно! І поїсти можна, і зігрітися, і газету "Слуга народу" почитати біля вогнища. )
10.11.2025 15:34 Відповісти
".... Графіки відключень світла діятимуть до кінця опалювального сезону..." - Графіки включень світла діятимуть до кінця опалювального сезону, час буде доведений згідно графіку!
10.11.2025 15:25 Відповісти
Вся надія на сонце весною і літом. А ще на дощі у травні і відсутність дощів на жнива. А решту забезпечить ЗЕ-команда, але тільки після того як розрахунок відбулеться за 36 комплексів "Петріот", які дістануться України 2050 року.
10.11.2025 15:26 Відповісти
10.11.2025 15:29 Відповісти
гірше не буде!
10.11.2025 15:29 Відповісти
Гірше може ще бути
10.11.2025 16:33 Відповісти
ну це він про виборців ЗЕ у 2019.
10.11.2025 17:08 Відповісти
Я теж про виборців...
10.11.2025 17:10 Відповісти
10.11.2025 15:34 Відповісти
После отопительного сезона по графикам обстрелы заканчиваются?)
10.11.2025 15:35 Відповісти
Після опалювального сезону буде більше сонця і взагалі-то котельні теж споживають електрику, а у декого повністю електричне опалення. Після опалювального сезону також можна поступити в ВНЗ і трохи підвищити свій рівень знань і перестати писати несинітниці
10.11.2025 16:18 Відповісти
Влада Зеленського, буде тушити свої гучні скандали відключенням світла.
Хіба це для них вперше?
10.11.2025 15:50 Відповісти
Паскуди кляті. За ті гроші, що були "витрачені" на побудову укриттів, там можна було побудувати такі саркофаги, що навіть кінець світу витримали б. Я вже не кажу про створення системи розгалуженої генерації. Але ні, ніхріна ж не робили, тільки крали і брехали. І схоже на те, що тільки так і далі збираються продовжувати.
Треба терміново створювати Уряд Національного Порятунку без жодної зеленої тварюки!
10.11.2025 15:52 Відповісти
Так обіцяли є щось трирівневе, так в чому це повинно бути обов'язково укриття для грес,ТЕС? У когось може вже трирівневі котеджі..
10.11.2025 16:04 Відповісти
Саркофаги не врятують, тільки розгалужена генерація. Замість відновлення Трипільської ТЕС можна було побудувати кілька газогенераторних станцій. І вже замість однієї балістичної ракети потрібно їм би було кілька щоб завдати тієї ж шкоди. Але наших посадовців цікавить не генерація, а відкати.
10.11.2025 16:18 Відповісти
Які "саркофаги" ??? Балістична ракета пробиває дев'ять поверхів. Теплоелектростанція сама по собі є фактично "саркофаг". Де ви такі беретеся? Вкраїнчики думали, що війна буде іти десь далеко, ми побудуємо саркофаги, самі переїдемо під землю і будемо так воювати роками і десятиліттями. Заходжу в тему енергетики тупо поржати
10.11.2025 16:21 Відповісти
Чуєш, розумник, тобі так череп на мозок давить, що ти не побачив тут гіперболізації і взагалі пропустив частину про розгалужену генерацію? Черговий додік прийшов посамостверджуватися, а в результаті обісрався.
10.11.2025 16:24 Відповісти
Так ти виходить не вкраїнчик сам, ні? Чергове кацапло вилізло відробляти замовлення кураторів?
10.11.2025 16:37 Відповісти
Придурок кончений, це ти кого вкраїнчиками називаєш, а сам хто, козел руський ?
10.11.2025 17:13 Відповісти
"Блекауту в москві не буде, зате можемо вам запропонувати графіки відключень на всю зиму. "
10.11.2025 16:08 Відповісти
10.11.2025 17:01 Відповісти
а після опалювального сезону- гроші в кишеню і на Мальдіви, а вам "готуватись до наступної надскладної зими"
10.11.2025 16:21 Відповісти
Зато міндіч с шоблою які мародерилина укритях будуть сидіти при світлі в ізраїлі
10.11.2025 16:49 Відповісти
перемога все ближче. Міндічі - Народ України 5:0
10.11.2025 16:56 Відповісти
Логіка де?
Ми помешкання електрикою опалюємо?
А після опалювального сезону звідки електрика з'явиться?
10.11.2025 17:41 Відповісти
 
 