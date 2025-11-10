Графіки відключень світла будуть до кінця опалювального сезону, — нардеп Нагорняк

Графіки відключень світла діятимуть до кінця опалювального сезону в України.

Обмеження електропостачання залишатимуться необхідними щонайменше до завершення опалювального сезону

Таку заяву зробив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуга народу" Сергій Нагорняк, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Є нові пошкодження енергооб’єктів у кількох областях, застосовуються графіки відключень, - Міненерго

За словами Нагорняка, ситуація в енергосистемі залишається складною через наслідки російських атак. Тому графіки відключень електроенергії продовжуватимуть діяти протягом усього опалювального періоду, щоб збалансувати навантаження на мережу та уникнути аварій.

Читайте: У Запоріжжі світло вимикають до 16 годин на добу, влада готує регіон до ще гіршої ситуації, - Федоров